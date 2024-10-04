Министерство культуры и информации получит новые функции

Постановлением правительства от 30 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложен ряд функций:

разработка и утверждение типовых правил аккредитации журналистов;

разработка и утверждение правил оказания услуг телерадиовещания;

разработка и утверждение правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов;

формирование и утверждение без проведения конкурса перечня обязательных государственных теле-, радиоканалов по рекомендации комиссии по вопросам развития телерадиовещания;

разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне;

разработка и утверждение типовой методики определения стоимости услуг, закупаемых для осуществления государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне;

разработка и утверждение правил взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом в области масс-медиа;

установление сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;

разработка и утверждение правил проведения мониторинга масс-медиа;

проведение мониторинга эффективности государственного контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа;



обеспечение развития международного сотрудничества в области масс-медиа;



разработка нормативного правового акта, определяющего лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений первой категории в области масс-медиа;



осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа;



осуществление постановки на учет, переучет средств массовой информации;

разработка и утверждение правил постановки на учет или переучет периодического печатного издания, интернет-издания и теле-, радиоканала;



координация деятельности центральных и местных исполнительных органов по вопросам масс-медиа;

выдача предписания при выявлении нарушения требований законодательства РК о масс-медиа;

разработка и утверждение правил постановки на учет или переучет иностранных теле-, радиоканалов;

осуществление мониторинга масс-медиа на предмет соблюдения требований Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";

осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в масс-медиа;

осуществление контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа в части соблюдения требований, предусмотренных статьей 56 Закона Республики Казахстан "О масс-медиа";

разработка и утверждение профессиональных стандартов в сферах архивного дела и документационного обеспечения управления, религиозной деятельности, информации, культуры, государственной молодежной и семейной политики по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;

осуществление подготовки и внесения Национального доклада о деятельности общественных советов в РК не менее одного раза в три года в правительство республики для последующего представления президенту Республики Казахстан не позднее 25 декабря текущего года;

разработка и утверждение форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;



Также положение дополнено новыми функциями:



разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне;

разработка и утверждение правил перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;

определение перечня административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием;

разработка или актуализация отраслевых рамок квалификаций;



принятие и рассмотрение петиций физических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;



предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации;

субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств;

разработка и утверждение правил выдачи аккредитационной карты.

Вместе с тем вводятся в действие с 1 января 2025 года еще ряд новых функций:

разработка и утверждение правил предоставления и мониторинга реализации грантов для средств массовой информации;

разработка и утверждение методики определения стоимости грантов для негосударственных средств массовой информации;

разработка и утверждение состава и положения независимой экспертной комиссии;



создание комиссии по выделению грантов для негосударственных средств массовой информации;

разработка и утверждение типового положения деятельности общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации;

разработка и утверждение правил предоставления, контроля, мониторинга и оценки эффективности субсидирования части затрат спутниковых операторов телерадиовещания;

создание постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок для принятия решения о субсидировании затрат либо об отказе;

создание комиссии по вопросам развития телерадиовещания;

разработка и утверждение правил разработки проекта региональной символики;

контроль за ведением и хранением Книги Славы РК;

принятие мер по предупреждению торговли людьми;

участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации;

участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг;

информирование органов внутренних дел о ставших известными фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;

информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;

содействие обеспечению правовой пропаганды в сфере противодействия торговле людьми в масс-медиа;

способствование освещению в масс-медиа деятельности субъектов противодействия торговле людьми.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением подпунктов, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

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