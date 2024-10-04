Министерство культуры и информации получит новые функции
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 30 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.
Так, в новой редакции изложен ряд функций:
- разработка и утверждение типовых правил аккредитации журналистов;
- разработка и утверждение правил оказания услуг телерадиовещания;
- разработка и утверждение правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов;
- формирование и утверждение без проведения конкурса перечня обязательных государственных теле-, радиоканалов по рекомендации комиссии по вопросам развития телерадиовещания;
- разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне;
- разработка и утверждение типовой методики определения стоимости услуг, закупаемых для осуществления государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне;
- разработка и утверждение правил взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом в области масс-медиа;
- установление сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;
- разработка и утверждение правил проведения мониторинга масс-медиа;
- проведение мониторинга эффективности государственного контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа;
- обеспечение развития международного сотрудничества в области масс-медиа;
- разработка нормативного правового акта, определяющего лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений первой категории в области масс-медиа;
- осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа;
- осуществление постановки на учет, переучет средств массовой информации;
- разработка и утверждение правил постановки на учет или переучет периодического печатного издания, интернет-издания и теле-, радиоканала;
- координация деятельности центральных и местных исполнительных органов по вопросам масс-медиа;
- выдача предписания при выявлении нарушения требований законодательства РК о масс-медиа;
- разработка и утверждение правил постановки на учет или переучет иностранных теле-, радиоканалов;
- осуществление мониторинга масс-медиа на предмет соблюдения требований Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
- осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в масс-медиа;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа в части соблюдения требований, предусмотренных статьей 56 Закона Республики Казахстан "О масс-медиа";
- разработка и утверждение профессиональных стандартов в сферах архивного дела и документационного обеспечения управления, религиозной деятельности, информации, культуры, государственной молодежной и семейной политики по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
- осуществление подготовки и внесения Национального доклада о деятельности общественных советов в РК не менее одного раза в три года в правительство республики для последующего представления президенту Республики Казахстан не позднее 25 декабря текущего года;
- разработка и утверждение форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;
Также положение дополнено новыми функциями:
- разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне;
- разработка и утверждение правил перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;
- определение перечня административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием;
- разработка или актуализация отраслевых рамок квалификаций;
- принятие и рассмотрение петиций физических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
- предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации;
- субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств;
- разработка и утверждение правил выдачи аккредитационной карты.
Вместе с тем вводятся в действие с 1 января 2025 года еще ряд новых функций:
- разработка и утверждение правил предоставления и мониторинга реализации грантов для средств массовой информации;
- разработка и утверждение методики определения стоимости грантов для негосударственных средств массовой информации;
- разработка и утверждение состава и положения независимой экспертной комиссии;
- создание комиссии по выделению грантов для негосударственных средств массовой информации;
- разработка и утверждение типового положения деятельности общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации;
- разработка и утверждение правил предоставления, контроля, мониторинга и оценки эффективности субсидирования части затрат спутниковых операторов телерадиовещания;
- создание постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок для принятия решения о субсидировании затрат либо об отказе;
- создание комиссии по вопросам развития телерадиовещания;
- разработка и утверждение правил разработки проекта региональной символики;
- контроль за ведением и хранением Книги Славы РК;
- принятие мер по предупреждению торговли людьми;
- участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации;
- участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг;
- информирование органов внутренних дел о ставших известными фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
- информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
- содействие обеспечению правовой пропаганды в сфере противодействия торговле людьми в масс-медиа;
- способствование освещению в масс-медиа деятельности субъектов противодействия торговле людьми.
Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением подпунктов, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.
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