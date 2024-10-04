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Законодательство РК

Министерство культуры и информации получит новые функции

Министерство культуры и информации Республики Казахстан, МКИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 16:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 30 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

Так, в новой редакции изложен ряд функций:

  • разработка и утверждение типовых правил аккредитации журналистов;
  • разработка и утверждение правил оказания услуг телерадиовещания;
  • разработка и утверждение правил проведения конкурса по формированию перечня обязательных негосударственных теле-, радиоканалов;
  • формирование и утверждение без проведения конкурса перечня обязательных государственных теле-, радиоканалов по рекомендации комиссии по вопросам развития телерадиовещания;
  • разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на республиканском уровне;
  • разработка и утверждение типовой методики определения стоимости услуг, закупаемых для осуществления государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне;
  • разработка и утверждение правил взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом в области масс-медиа;
  • установление сроков перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;
  • разработка и утверждение правил проведения мониторинга масс-медиа;
  • проведение мониторинга эффективности государственного контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа;
  • обеспечение развития международного сотрудничества в области масс-медиа;
  • разработка нормативного правового акта, определяющего лицензиара по осуществлению лицензирования деятельности по распространению теле-, радиоканалов и органа, уполномоченного на выдачу разрешений первой категории в области масс-медиа;
  • осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа;
  • осуществление постановки на учет, переучет средств массовой информации;
  • разработка и утверждение правил постановки на учет или переучет периодического печатного издания, интернет-издания и теле-, радиоканала;
  • координация деятельности центральных и местных исполнительных органов по вопросам масс-медиа;
  • выдача предписания при выявлении нарушения требований законодательства РК о масс-медиа;
  • разработка и утверждение правил постановки на учет или переучет иностранных теле-, радиоканалов;
  • осуществление мониторинга масс-медиа на предмет соблюдения требований Закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";
  • осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства РК о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в масс-медиа;
  • осуществление контроля за соблюдением законодательства РК о масс-медиа в части соблюдения требований, предусмотренных статьей 56 Закона Республики Казахстан "О масс-медиа";
  • разработка и утверждение профессиональных стандартов в сферах архивного дела и документационного обеспечения управления, религиозной деятельности, информации, культуры, государственной молодежной и семейной политики по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом в области признания профессиональных квалификаций;
  • осуществление подготовки и внесения Национального доклада о деятельности общественных советов в РК не менее одного раза в три года в правительство республики для последующего представления президенту Республики Казахстан не позднее 25 декабря текущего года;
  • разработка и утверждение форм для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики;

Также положение дополнено новыми функциями:

  • разработка и утверждение правил размещения государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне;
  • разработка и утверждение правил перехода на цифровое эфирное телерадиовещание;
  • определение перечня административно-территориальных единиц, которые не охватываются цифровым эфирным телевещанием;
  • разработка или актуализация отраслевых рамок квалификаций;
  • принятие и рассмотрение петиций физических лиц в порядке и сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом РК;
  • предоставление грантов для негосударственных средств массовой информации;
  • субсидирование части затрат операторов спутникового телерадиовещания, за исключением национального оператора телерадиовещания, на реализацию спутниковых приемных устройств;
  • разработка и утверждение правил выдачи аккредитационной карты. 

Вместе с тем вводятся в действие с 1 января 2025 года еще ряд новых функций:

  • разработка и утверждение правил предоставления и мониторинга реализации грантов для средств массовой информации;
  • разработка и утверждение методики определения стоимости грантов для негосударственных средств массовой информации;
  • разработка и утверждение состава и положения независимой экспертной комиссии;
  • создание комиссии по выделению грантов для негосударственных средств массовой информации;
  • разработка и утверждение типового положения деятельности общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации;
  • разработка и утверждение правил предоставления, контроля, мониторинга и оценки эффективности субсидирования части затрат спутниковых операторов телерадиовещания;
  • создание постоянно действующей комиссии по рассмотрению заявок для принятия решения о субсидировании затрат либо об отказе;
  • создание комиссии по вопросам развития телерадиовещания;
  • разработка и утверждение правил разработки проекта региональной символики;
  • контроль за ведением и хранением Книги Славы РК;
  • принятие мер по предупреждению торговли людьми;
  • участие в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации;
  • участие в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг;
  • информирование органов внутренних дел о ставших известными фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
  • информирование общественности о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
  • содействие обеспечению правовой пропаганды в сфере противодействия торговле людьми в масс-медиа;
  • способствование освещению в масс-медиа деятельности субъектов противодействия торговле людьми.

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением подпунктов, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Ранее мы рассказали, что изменится в работе Министерства финансов.

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