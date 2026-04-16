Право

Обновлены функции Министерства культуры и информации

Министерство культуры и информации РК, МКИ РК, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 14:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Постановлением правительства от 13 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в Положение о Министерстве культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, положение дополнено новыми функциями министерства:

  • разработка Правил приема физических лиц и представителей юридических лиц руководителями государственных органов, органов местного самоуправления и их заместителями;
  • разработка и утверждение Правил ведения единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам;
  • разработка и утверждение квалификационных требований и условий, предъявляемых при лицензировании деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, деятельности по осуществлению археологических работ;
  • разработка и утверждение Правил деятельности организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;
  • внесение предложений в правительство РК о присвоении статуса "Национальный" государственным архивам;
  • разработка и утверждение Правил обеспечения сохранности, хранения, научного исследования и использования Государственного фонда массовых археологических находок и археологических материалов Национальным депозитарием массовых археологических находок и археологических материалов;
  • разработка и утверждение Правил передачи в государственные музеи Республики Казахстан всех индивидуальных археологических находок, полученных физическими и юридическими лицами РК и других государств в результате археологических работ на территории республики;
  • разработка и утверждение Правил передачи в государственные музеи РК археологических находок, обнаруженных физическими лицами на территории РК вне археологических работ;
  • разработка и утверждение Правил передачи на хранение в Национальный депозитарий массовых археологических находок, археологических материалов и включения в Государственный фонд массовых археологических находок и археологических материалов всех массовых археологических находок, археологических материалов, полученных физическими или юридическими лицами РК и других государств в результате археологических работ на территории республики;
  • формирование идеологии нетерпимости к правонарушениям среди молодежи;
  • обеспечение проведения правовой пропаганды в средствах массовой информации;
  • способствование освещению в средствах массовой информации деятельности субъектов профилактики правонарушений;

Вместе с тем с 21 апреля 2026 года вводится в действие ряд функций в следующей редакции:

  • создание постоянно действующей комиссии по вопросам культуры и креативных индустрий, утверждение положения о ней;
  • учреждение национальных (республиканских) и международных конкурсов и фестивалей, премий и призов в различных сферах творческой деятельности и креативных индустрий;
  • в пределах своей компетенции координация деятельности организаций культуры республики (сельские, поселковые, районные, городские, областные, республиканские), осуществляющих взаимодействие с творческими союзами и другими организациями по вопросам культуры и креативных индустрий;
  • определение организации, при которой создается экспертная комиссия по проведению предпрокатной экспертизы версии фильмов;
  • разработка и утверждение Правил проведения предпрокатной экспертизы фильмов;
  • разработка и утверждение Правил организации работы экспертной комиссии по проведению предпрокатной экспертизы фильмов и ее состава;
  • ежегодное определение объема средств, выделяемых на производство национальных фильмов по анимационным, документальным, игровым, хроникальным фильмам;разработка и утверждение правил предоставления в имущественный наем (аренду) имущества республиканских государственных организаций культуры;
  • разработка и утверждение правил согласования проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий с участием зарубежных творческих коллективов и исполнителей на территории Республики Казахстан;
  • обеспечение разработки и реализации мер по вовлечению молодежи в креативную деятельность, в том числе путем поддержки молодежных инициатив и проектов;
  • формирование и ведение реестра субъектов креативных индустрий;
  • осуществление мониторинга привлечения частных инвестиций в проекты в сфере креативных индустрий при условии государственного софинансирования.

Вводятся в действие с 12 июля 2026 года следующие функции:

  • определение порядка ведения единой автоматизированной цифровой системы мониторинга фильмов;
  • обеспечение систематизации и учета проката фильмов на территории республики путем установления и ведения единой автоматизированной цифровой системы мониторинга фильмов на территории Республики Казахстан;
  • осуществление государственного контроля за соблюдением требований к электронному документу и электронной цифровой подписи в части электронного документооборота и электронных архивов в источниках комплектования Национального архива РК, центральных государственных архивов;";
  • предоставление доступа оператору "цифрового правительства" к цифровым данным и цифровым записям для осуществления аналитики данных в соответствии с требованиями по управлению цифровыми данными, разрабатываемыми уполномоченным органом в сфере цифровизации совместно с уполномоченным органом в области государственной статистики;
  • предоставление доступа к административным цифровым данным, содержащимся в национальных регистрах, уполномоченному органу в области государственной статистики для осуществления статистической деятельности, а также уполномоченному органу в сфере цифровизации для аналитики данных путем интеграции баз данных;
  • размещение на архитектурном портале цифровых объектов государства сведений о цифровых объектах и технической документации к ним, ведение их учета и актуализации в соответствии с правилами формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства;
  • предоставление оператору "цифрового правительства" цифровых данных и цифровых записей, необходимых для информационного наполнения веб-портала "цифрового правительства";
  • размещение цифровых ресурсов на Единой платформе цифровых ресурсов государственных органов, а также обеспечение достоверности и актуализации их содержания в соответствии с законодательством Республики Казахстан о доступе к информации;
  • разработка, утверждение и реализация программ цифровой трансформации своей деятельности, включая внутренние процессы. 

Постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением ряда пунктов.

