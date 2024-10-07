Что изменится в правилах госрегистрации юридических лиц в 2025 году

И. о. министра юстиции приказом от 26 сентября 2024 года внес изменения в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с внесенными поправками, государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляется посредством подачи электронного заявления, которое заполняется учредителем (учредителями) на портале. (Напомним, сейчас для регистрации юрлица направляется электронное уведомление).

Также говорится, что в случае электронной регистрации государственная регистрация юридических лиц осуществляется на основании заявления, поступающего в государственную базу данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ) через портал.

Для оказания государственной услуги по регистрации и перерегистрации юридических лиц в электронной форме в том числе может проводиться биометрическая аутентификация личности услугополучателя в соответствии с законом о госуслугах.

Кроме того, установлено новое основание для внесения изменений и дополнений в регистрационные данные юридического лица, филиала (представительства) – изменение контактной информации юридического лица (телефона, электронного адреса). Такие изменения вносятся в автоматическом режиме на основании электронного уведомления.

В связи с вышеуказанными поправками утверждены формы заявлений:

о государственной регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства, также на открытие банковского счета и обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель (учредители) юридического лица осуществляет (осуществляют) деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами);

о государственной (учетной) регистрации юридического лица, филиала (представительства).

Также в обновлены перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств;

Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;

Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах);

Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств.

Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.

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