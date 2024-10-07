Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что изменится в правилах госрегистрации юридических лиц в 2025 году

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 09:20 Фото: pexels
И. о. министра юстиции приказом от 26 сентября 2024 года внес изменения в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с внесенными поправками, государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляется посредством подачи электронного заявления, которое заполняется учредителем (учредителями) на портале. (Напомним, сейчас для регистрации юрлица направляется электронное уведомление).

Также говорится, что в случае электронной регистрации государственная регистрация юридических лиц осуществляется на основании заявления, поступающего в государственную базу данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ) через портал.

Для оказания государственной услуги по регистрации и перерегистрации юридических лиц в электронной форме в том числе может проводиться биометрическая аутентификация личности услугополучателя в соответствии с законом о госуслугах.

Кроме того, установлено новое основание для внесения изменений и дополнений в регистрационные данные юридического лица, филиала (представительства) – изменение контактной информации юридического лица (телефона, электронного адреса). Такие изменения вносятся в автоматическом режиме на основании электронного уведомления.

В связи с вышеуказанными поправками утверждены формы заявлений:

  • о государственной регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства, также на открытие банковского счета и обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель (учредители) юридического лица осуществляет (осуществляют) деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами);
  • о государственной (учетной) регистрации юридического лица, филиала (представительства).

Также в обновлены перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

  • Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств;
  • Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
  • Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах);
  • Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств.

Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане создан электронный реестр предпринимателей.

Читайте также

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование
Реестр предпринимателей создали в Казахстане
Представители Генпрокуратуры и МВД выступают в СЦК
Генпрокуратура РК: Грубых нарушений на референдуме не зафиксировано
Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетени, избирательная урна
Генпрокуратура РК: Референдум по АЭС проходит без нарушений
Элина Черногрицкая
Законодательство МЮ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Парк, осень, желтые листья, листопад, люди
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 7 по 9 октября
штормовое предупреждение
Снег, дождь и пыльная буря: в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: