Что изменится в правилах госрегистрации юридических лиц в 2025 году
В соответствии с внесенными поправками, государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства, осуществляется посредством подачи электронного заявления, которое заполняется учредителем (учредителями) на портале. (Напомним, сейчас для регистрации юрлица направляется электронное уведомление).
Также говорится, что в случае электронной регистрации государственная регистрация юридических лиц осуществляется на основании заявления, поступающего в государственную базу данных "Юридические лица" (ГБД ЮЛ) через портал.
Для оказания государственной услуги по регистрации и перерегистрации юридических лиц в электронной форме в том числе может проводиться биометрическая аутентификация личности услугополучателя в соответствии с законом о госуслугах.
Кроме того, установлено новое основание для внесения изменений и дополнений в регистрационные данные юридического лица, филиала (представительства) – изменение контактной информации юридического лица (телефона, электронного адреса). Такие изменения вносятся в автоматическом режиме на основании электронного уведомления.
В связи с вышеуказанными поправками утверждены формы заявлений:
- о государственной регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства, также на открытие банковского счета и обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель (учредители) юридического лица осуществляет (осуществляют) деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами);
- о государственной (учетной) регистрации юридического лица, филиала (представительства).
Также в обновлены перечни основных требований к оказанию государственных услуг:
- Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств;
- Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
- Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах);
- Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств.
Приказ вводится в действие с 7 января 2025 года.
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