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Законодательство РК

Заявительный порядок регистрации субъектов малого бизнеса введут в Казахстане

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 16:23 Фото: pexels
Министерство юстиции подготовило проект поправок в Правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, сообщает Zakon.kz.

Изменения разработаны в целях приведения Правил в соответствие с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации" от 5 июля 2024 года, соответствующие нормы которого водятся в действие с 7 января 2025 года.

В Правилах государственной регистрации юридических лиц предлагается отменить уведомительный порядок регистрации юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства. Государственная регистрация указанных лиц будет осуществляться путем подачи электронного заявления.

Проектом предлагается форму уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности (для субъектов малого предпринимательства) заменить на форму заявления о государственной регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства.

Регистрация субъектов малого бизнеса независимо от подачи заявления в онлайн или офлайн режиме будет проводиться регистрирующим органом после проверки данных, представленных на регистрацию.

Для оказания государственной услуги в электронной форме в том числе может проводиться биометрическая аутентификация личности услугополучателя в соответствии с законодательством РК.

Государственная регистрация для субъектов малого предпринимательства бесплатна. Регистрация коммерческих юридических лиц осуществляется платно.

Кроме того, вносятся изменения в части представления бизнес-визы нерезидентами при создании, перерегистрации юридического лица или вхождении в состав участников юридического лица иностранца.

Для государственной регистрации субъектов малого предпринимательства:

В Государственную корпорацию для государственной регистрации для субъектов малого предпринимательства предоставляется заявление установленной формы.

Для государственной регистрации юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства с иностранным участием, предоставляется копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки, а также документ, подтверждающий право регистрации коммерческой организации в РК в соответствии с Законом "О миграции населения".

Регистрация коммерческих юридических лиц

В Государственную корпорацию для государственной регистрации юридических лиц предоставляются:

  • заявление о государственной (учетной) регистрации юридического лица, филиала (представительства);
  • заявление о государственной регистрации хозяйственных товариществ, осуществляющих свою деятельность на основании типового устава;
  • заявление о государственной регистрации акционерного общества, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава;
  • заявление о государственной регистрации производственного кооператива, осуществляющего свою деятельность на основании типового устава;
  • заявление о государственной регистрации субъекта среднего предпринимательства и открытие банковского счета и на обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель (учредители) юридического лица осуществляет (осуществляют) деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами) по форме, согласно приложению к Правилам (заявление). Юридические лица с участием государства представляют заявление с отметкой реестродержателя.

Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам среднего и крупного предпринимательства с иностранным участием, за исключением лиц, не имеющих идентификационных номеров, согласно закону, производится в порядке, установленном для государственной регистрации юридических лиц РК, относящихся к субъектам среднего и крупного предпринимательства. Если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, то дополнительно представляются: копия легализованной выписки из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что учредитель – иностранное юридическое лицо – является юридическим лицом по законодательству иностранного государства с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки, а также документа, подтверждающего право регистрации коммерческой организации в РК в соответствии с законом "О миграции населения".

Производственный кооператив

Решение общего собрания учредителей; устав; учредительный договор; список членов производственного кооператива с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН, места жительства; документ, подтверждающий уплату в государственную корпорацию, за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Потребительский кооператив

Устав; учредительный договор; решение учредительного собрания; квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию; потребительским кооперативом представляется список членов этого кооператива с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), места жительства, ИИН и данные документа, удостоверяющего личность гражданина – для граждан, и сведений о наименований, месте нахождений, банковские реквизиты и бизнес-идентификационный номер – для юридических лиц.

Жилищно-строительный кооператив

Решение о создании жилищно-строительного кооператива; устав; квитанция или иной документ, подтверждающий уплату в бюджет сбора за государственную регистрацию; список членов этих кооперативов с указанием их фамилии, имени, отчества (при его наличии), места жительства и ИИН.

Объединение собственников имущества

Протокол собрания; устав объединения собственников имущества, за исключением объединений собственников имущества, осуществляющих свою деятельность на основании типового устава; квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию.

Перечень документов для регистрации остальных организационно-правовых форм юридических лиц не меняется.

Планируется расширить перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги:

  • нарушения порядка создания, перерегистрации и реорганизации юридического лица, установленного законодательными актамиРК, несоответствия учредительных документов закону РК;
  • непредставления передаточного акта или разделительного баланса либо отсутствия в них положений о правопреемстве реорганизованного юридического лица;
  • если юридическое лицо или единственный учредитель (участник) юридического лица является бездействующим юридическим лицом;
  • если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, является единственным учредителем (участником, членом) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц;
  • если физическое лицо, являющееся учредителем (участником) и (или) руководителем юридического лица, включено в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, и (или) в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством РК, за исключением акций (долей участия в уставном капитале), конфискованных и (или) взысканных по решению суда;
  • если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, признано недееспособным или ограниченно дееспособным;
  • если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, признано безвестно отсутствующим, объявлено умершим, зарегистрировано в качестве умершего либо его статус не определен;
  • если физическое лицо, являющееся учредителем (участником, членом) и (или) руководителем юридического лица, имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления по статьям 190, 216, 218, 218-1, 235-1, 237, 238, 249, 365 Уголовного кодекса РК;
  • если при государственной регистрации учредитель (физическое лицо и (или) юридическое лицо), его учредители, руководитель юридического лица, учредитель и (или) руководитель юридического лица, являющегося учредителем (участником, членом) юридического лица, являются должниками по исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев;
  • если при государственной перерегистрации новые учредители (участники, члены) и (или) лица, отчуждающие долю, являются должниками по исполнительному документу, за исключением лица, являющегося должником по исполнительному производству о взыскании периодических платежей и не имеющего задолженность по исполнительному производству о периодических взысканиях более трех месяцев;
  • представления утерянных и (или) недействительных документов, удостоверяющих личность;
  • наличия судебных актов и постановлений (запретов, арестов) судебных исполнителей и правоохранительных органов;
  • непредставления: копий паспорта или другого документа, удостоверяющего личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки, а также документа, подтверждающего право регистрации коммерческой организации в Республике Казахстан в соответствии с законом "О миграции населения";
  • копии легализованной выписки из торгового реестра или другого легализованного документа, удостоверяющего, что учредитель — иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.";
  • отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии со статьей 8 закона "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги; если иное не установлено законами РК или судебным актом, регистрационные действия прерываются до устранения обстоятельств, явившихся основанием для перерыва срока, но не более чем на один месяц.

Если в течение одного месяца не будут устранены обстоятельства, явившиеся основанием для перерыва срока, в регистрационных действиях отказывается, за исключением получения заключения эксперта (специалиста).

По мнению разработчиков, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических, правовых последствий, не повлияет на обеспечение национальной безопасности страны и не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.

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