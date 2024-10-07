В Казахстане изменится форма договора на оказание услуг по тепловой энергии

Приказом министра национальной экономики от 1 октября 2024 года внесены изменения в типовые договоры предоставления регулируемых услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен Типовой договор на оказание услуг по реализации тепловой энергии.

В договоре указано, что производство тепловой энергии производится непрерывно, если иное не оговорено соглашением сторон.

При этом говорится, что время прекращения подачи тепловой энергии или теплоносителя, а также несоответствие ее качества требованиям нормативно-технической документации с отметкой о времени (дате, часе) должно быть отмечено в журнале диспетчерской службы поставщика с последующей отметкой о времени (дате, часе) возобновления подачи тепловой энергии с должным (надлежащим) качеством.

При перерыве в подаче или подаче тепловой энергии или теплоносителя ненадлежащего качества потребитель извещает об этом поставщика лично (заявкой) или телефонограммой с обязательным указанием времени, даты ее передачи и фамилии лица, передавшего и принявшего ее.

В телефонограмме указывается: время начала ухудшения качества (отсутствия) товара, характер ухудшения и необходимость присутствия представителя поставщика (если ухудшение качества тепловой энергии или теплоносителя или перерыв ее подачи поставщиком в журнале не зафиксировано).

При личном обращении потребителя заявка должна иметь копию, на которой в момент регистрации ее поступления проставляются регистрационный номер, дата и время подачи заявки, подпись принявшего ее представителя поставщика. При прекращении тепловой энергии или теплоносителя, заявка подается немедленно, при ухудшении параметров – не позднее суток с момента начала отклонения.

Поставщик сверяет отметки в журнале об отклонении качества товара, указанном в заявке (телефонограмме), перерывах в подаче его потребителям и при отсутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости товара в соответствии с его фактическим потреблением, исходя из среднесуточного отклонения параметров от расчетного.

При отказе поставщика удостоверить факт неподачи тепловой энергии или предоставления товара (тепловой энергии) низкого качества потребитель вправе составить письменное заявление, где указывается:

время начала отказа в подаче товара (отключения) или некачественной его поставки;

характер ухудшения качества товара;

время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу поставщика);

время восстановления подачи тепловой энергии (нормализации его качества);

период отсутствия (ухудшения качества) товара.

Заявление подписывается потребителем, лицом ответственным за тепловое хозяйство потребителя, двумя независимыми свидетелями и направляется поставщику. В случае неурегулирования спора потребитель вправе обратиться в органы, осуществляющие руководство в сферах использования атомной энергии и электроэнергетики или подать иск в суд.

Ранее все вышеперечисленное в договоре предусмотрено не было.

Оплата услуг

Оплата услуг по производству тепловой энергии производится потребителем по утвержденным тарифам.

В случае изменения тарифа поставщик уведомляет об этом потребителя в сроки и порядке, установленные законодательством РК о естественных монополиях.

Оплата за фактически предоставленные поставщиком услуги по производству тепловой энергии производится потребителем в соответствии с показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии расчетным путем, не позднее 20 числа месяца, следующего после расчетного.

При наличии задолженности за предыдущие периоды, в первую очередь, оплата направляется на погашение этой задолженности. В случае оплаты потребителем суммы, превышающей фактическую за расчетный период, разница этого превышения автоматически засчитывается в авансовый платеж следующего расчетного периода (либо по согласованию сторон, в счет погашения задолженности потребителя по иным обязательствам перед поставщиком, если таковая имеется).

Если потребитель отказывается от услуг поставщика на следующий расчетный период, излишне выплаченные суммы возвращаются, за исключением сумм, которые идут на погашение задолженности потребителя по иным обязательствам перед поставщиком (если таковая имеется).

Если исправления в счетах необходимы в результате неисправности контрольно-измерительных приборов и в других случаях, стороны вносят корректировку в счета в последующие расчетные периоды.

Исполнением обязательств потребителя по оплате услуг поставщика по производству тепловой энергии признается зачисление денег на текущий счет поставщика по реквизитам, указанным в счете-фактуре.

Договор также предусматривает:

Условия оказания услуг; Права, обязанности и ответственность сторон; Условия расторжения договора.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.