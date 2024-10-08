Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане определили поставщика печатной продукции со специальной степенью защиты

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:27 Фото: gov4c.kz
Постановлением правительства Казахстана от 3 октября 2024 года определен поставщик печатной продукции, требующей специальной степени защиты, а также утвержден перечень такой продукции, приобретаемой у него, сообщает Zakon.kz.

"Определить РГППХ "Банкнотная фабрика Национального банка РК поставщиком печатной продукции, требующей специальной степени защиты", – говорится в документе.

Также утвержден перечень печатной продукции, приобретаемой у предприятия.

В перечень вошло 133 вида различной продукции, в том числе:

  • свидетельство об окончании ассистентуры-стажировки;
  • бланки зерновых расписок;
  • удостоверение охотника;
  • лесорубочный билет;
  • военные билеты;
  • воинские перевозочные документы — требование формы 1, требование-накладная формы 2, требование формы 3, талон багажный;
  • справка, выдаваемая гражданам, не завершившим образование;
  • бланки ценных бумаг;
  • визовые наклейки;
  • диплом с присуждением ученой степени кандидата;
  • диплом государственного образца с присуждением степени доктора философии (PhD);
  • диплом с присуждением ученой степени кандидата (переаттестация);
  • аттестат ассоциированного профессора (доцента);
  • диплом государственного образца о послевузовском образовании с присуждением степени магистра;
  • диплом государственного образца с присуждением степени доктора по профилю;
  • бланки приложений к диплому (транскрипт) государственного образца на трех языках;
  • бланки разрешений на пользование животным миром;
  • свидетельство об окончании интернатуры;
  • сертификат комплексного тестирования;
  • свидетельство о профессиональной подготовке;
  • диплом о начальном профессиональном образовании;
  • диплом с отличием о техническом и профессиональном образовании;
  • бланки приложений к диплому о техническом и профессиональном образовании на двух языках;
  • диплом о послесреднем образовании;
  • диплом с отличием о послесреднем образовании;
  • бланки приложений к диплому о послесреднем образовании на двух языках;
  • диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации (специалист);
  • диплом с отличием государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации (специалист);
  • диплом государственного образца о высшем образовании с присуждением степени бакалавра (обычный и с отличием);
  • диплом с отличием государственного образца о высшем образовании с присуждением степени бакалавра;
  • свидетельство об окончании резидентуры;
  • свидетельство об окончании клинической ординатуры;
  • удостоверение (об эквивалентности зарубежного диплома казахстанскому);
  • удостоверение о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам системы образования РК;
  • бланки разрешений Административного органа СИТЕС в РК;
  • бланки уведомлений, выдаваемых уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
  • сертификат о прохождении курса повышения квалификации учителей;
  • свидетельство об аккредитации негосударственной научной организации;
  • свидетельство об основном среднем образовании, а также с отличием, бланки приложений;
  • аттестат об общем среднем образовании и с отличием, а также "Алтын белгі";
  • удостоверение личности офицеров;
  • лесной билет;
  • аттестат профессора;
  • сертификат о присвоении квалификации;
  • бланки строгого учета для учета грузовых перевозок на железнодорожном транспорте;
  • бланки разрешений на природопользование;
  • бланки лицензий, выдаваемых уполномоченными государственными органами;
  • сертификат единого национального тестирования;
  • чековые книжки;
  • бланки свидетельств о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  • марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внутреннем рынке;
  • бланки уведомлений об утверждении отчета об итогах размещения акций;
  • бланки свидетельств об аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности;
  • бланки паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК;
  • бланк вида на жительство иностранца в РК;
  • свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии;
  • свидетельство об усыновлении;
  • свидетельство о расторжении брака (супружества);
  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о заключении брака (супружества);
  • свидетельство о смерти;
  • справка об инвалидности;
  • лист о временной нетрудоспособности;
  • разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;
  • бланки хлопковых расписок;
  • дипломатический паспорт РК;
  • служебный паспорт РК;
  • проездные билеты длительного пользования пассажиров для поездок в городском сообщении;
  • удостоверение кандаса;
  • свидетельство на образовательный грант;
  • регистрационное удостоверение ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение личности моряка РК;
  • свидетельство на возвращение;
  • диплом лауреата Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби;
  • бланк удостоверения лица без гражданства и т. д.;
  • бланк свидетельства о регистрации транспортного средства.

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

При этом утрачивают силу ряд ранее принятых постановлений правительства.

Читайте также

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
В Казахстане утвердили перечень национальных регистров
Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi
Кому и на каких условиях предоставят обезличенные базы персональных данных для проведения исследований
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Казахстане расширят сферу кредитования в АПК
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан 2024 год Документы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Магнитная буря на Земле
На Земле началась магнитная буря, которую уже не ждали
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: