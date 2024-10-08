В Казахстане определили поставщика печатной продукции со специальной степенью защиты
Фото: gov4c.kz
Постановлением правительства Казахстана от 3 октября 2024 года определен поставщик печатной продукции, требующей специальной степени защиты, а также утвержден перечень такой продукции, приобретаемой у него, сообщает Zakon.kz.
"Определить РГППХ "Банкнотная фабрика Национального банка РК поставщиком печатной продукции, требующей специальной степени защиты", – говорится в документе.
Также утвержден перечень печатной продукции, приобретаемой у предприятия.
В перечень вошло 133 вида различной продукции, в том числе:
- свидетельство об окончании ассистентуры-стажировки;
- бланки зерновых расписок;
- удостоверение охотника;
- лесорубочный билет;
- военные билеты;
- воинские перевозочные документы — требование формы 1, требование-накладная формы 2, требование формы 3, талон багажный;
- справка, выдаваемая гражданам, не завершившим образование;
- бланки ценных бумаг;
- визовые наклейки;
- диплом с присуждением ученой степени кандидата;
- диплом государственного образца с присуждением степени доктора философии (PhD);
- диплом с присуждением ученой степени кандидата (переаттестация);
- аттестат ассоциированного профессора (доцента);
- диплом государственного образца о послевузовском образовании с присуждением степени магистра;
- диплом государственного образца с присуждением степени доктора по профилю;
- бланки приложений к диплому (транскрипт) государственного образца на трех языках;
- бланки разрешений на пользование животным миром;
- свидетельство об окончании интернатуры;
- сертификат комплексного тестирования;
- свидетельство о профессиональной подготовке;
- диплом о начальном профессиональном образовании;
- диплом с отличием о техническом и профессиональном образовании;
- бланки приложений к диплому о техническом и профессиональном образовании на двух языках;
- диплом о послесреднем образовании;
- диплом с отличием о послесреднем образовании;
- бланки приложений к диплому о послесреднем образовании на двух языках;
- диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации (специалист);
- диплом с отличием государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации (специалист);
- диплом государственного образца о высшем образовании с присуждением степени бакалавра (обычный и с отличием);
- диплом с отличием государственного образца о высшем образовании с присуждением степени бакалавра;
- свидетельство об окончании резидентуры;
- свидетельство об окончании клинической ординатуры;
- удостоверение (об эквивалентности зарубежного диплома казахстанскому);
- удостоверение о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам системы образования РК;
- бланки разрешений Административного органа СИТЕС в РК;
- бланки уведомлений, выдаваемых уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
- сертификат о прохождении курса повышения квалификации учителей;
- свидетельство об аккредитации негосударственной научной организации;
- свидетельство об основном среднем образовании, а также с отличием, бланки приложений;
- аттестат об общем среднем образовании и с отличием, а также "Алтын белгі";
- удостоверение личности офицеров;
- лесной билет;
- аттестат профессора;
- сертификат о присвоении квалификации;
- бланки строгого учета для учета грузовых перевозок на железнодорожном транспорте;
- бланки разрешений на природопользование;
- бланки лицензий, выдаваемых уполномоченными государственными органами;
- сертификат единого национального тестирования;
- чековые книжки;
- бланки свидетельств о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внутреннем рынке;
- бланки уведомлений об утверждении отчета об итогах размещения акций;
- бланки свидетельств об аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности;
- бланки паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК;
- бланк вида на жительство иностранца в РК;
- свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии;
- свидетельство об усыновлении;
- свидетельство о расторжении брака (супружества);
- свидетельство о рождении;
- свидетельство о заключении брака (супружества);
- свидетельство о смерти;
- справка об инвалидности;
- лист о временной нетрудоспособности;
- разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;
- бланки хлопковых расписок;
- дипломатический паспорт РК;
- служебный паспорт РК;
- проездные билеты длительного пользования пассажиров для поездок в городском сообщении;
- удостоверение кандаса;
- свидетельство на образовательный грант;
- регистрационное удостоверение ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;
- удостоверение беженца;
- удостоверение личности моряка РК;
- свидетельство на возвращение;
- диплом лауреата Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби;
- бланк удостоверения лица без гражданства и т. д.;
- бланк свидетельства о регистрации транспортного средства.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.
При этом утрачивают силу ряд ранее принятых постановлений правительства.
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