В Казахстане определили поставщика печатной продукции со специальной степенью защиты

Фото: gov4c.kz

Постановлением правительства Казахстана от 3 октября 2024 года определен поставщик печатной продукции, требующей специальной степени защиты, а также утвержден перечень такой продукции, приобретаемой у него, сообщает Zakon.kz.

"Определить РГППХ "Банкнотная фабрика Национального банка РК поставщиком печатной продукции, требующей специальной степени защиты", – говорится в документе. Также утвержден перечень печатной продукции, приобретаемой у предприятия. В перечень вошло 133 вида различной продукции, в том числе: свидетельство об окончании ассистентуры-стажировки;

бланки зерновых расписок;

удостоверение охотника;

лесорубочный билет;

военные билеты;

воинские перевозочные документы — требование формы 1, требование-накладная формы 2, требование формы 3, талон багажный;

справка, выдаваемая гражданам, не завершившим образование;

бланки ценных бумаг;

визовые наклейки;

диплом с присуждением ученой степени кандидата;

диплом государственного образца с присуждением степени доктора философии (PhD);

диплом с присуждением ученой степени кандидата (переаттестация);

аттестат ассоциированного профессора (доцента);

диплом государственного образца о послевузовском образовании с присуждением степени магистра;

диплом государственного образца с присуждением степени доктора по профилю;

бланки приложений к диплому (транскрипт) государственного образца на трех языках;

бланки разрешений на пользование животным миром;

свидетельство об окончании интернатуры;

сертификат комплексного тестирования;

свидетельство о профессиональной подготовке;

диплом о начальном профессиональном образовании;

диплом с отличием о техническом и профессиональном образовании;

бланки приложений к диплому о техническом и профессиональном образовании на двух языках;

диплом о послесреднем образовании;

диплом с отличием о послесреднем образовании;

бланки приложений к диплому о послесреднем образовании на двух языках;

диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации (специалист);

диплом с отличием государственного образца о высшем образовании с присвоением квалификации (специалист);

диплом государственного образца о высшем образовании с присуждением степени бакалавра (обычный и с отличием);

диплом с отличием государственного образца о высшем образовании с присуждением степени бакалавра;

свидетельство об окончании резидентуры;

свидетельство об окончании клинической ординатуры;

удостоверение (об эквивалентности зарубежного диплома казахстанскому);

удостоверение о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам системы образования РК;

бланки разрешений Административного органа СИТЕС в РК;

бланки уведомлений, выдаваемых уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

сертификат о прохождении курса повышения квалификации учителей;

свидетельство об аккредитации негосударственной научной организации;

свидетельство об основном среднем образовании, а также с отличием, бланки приложений;

аттестат об общем среднем образовании и с отличием, а также "Алтын белгі";

удостоверение личности офицеров;



лесной билет;

аттестат профессора;

сертификат о присвоении квалификации;

бланки строгого учета для учета грузовых перевозок на железнодорожном транспорте;

бланки разрешений на природопользование;

бланки лицензий, выдаваемых уполномоченными государственными органами;

сертификат единого национального тестирования;



чековые книжки;

бланки свидетельств о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;

марки для торговли икрой осетровых видов рыб на внутреннем рынке;

бланки уведомлений об утверждении отчета об итогах размещения акций;



бланки свидетельств об аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности;

бланки паспорта гражданина РК, удостоверения личности гражданина РК;

бланк вида на жительство иностранца в РК;

свидетельство о перемене имени, отчества, фамилии;



свидетельство об усыновлении;

свидетельство о расторжении брака (супружества);



свидетельство о рождении;

свидетельство о заключении брака (супружества);

свидетельство о смерти;

справка об инвалидности;



лист о временной нетрудоспособности;

разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;

бланки хлопковых расписок;

дипломатический паспорт РК;



служебный паспорт РК;

проездные билеты длительного пользования пассажиров для поездок в городском сообщении;

удостоверение кандаса;

свидетельство на образовательный грант;

регистрационное удостоверение ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;

удостоверение беженца;



удостоверение личности моряка РК;



свидетельство на возвращение;



диплом лауреата Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби;



бланк удостоверения лица без гражданства и т. д.;

бланк свидетельства о регистрации транспортного средства. Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года. При этом утрачивают силу ряд ранее принятых постановлений правительства. Читайте также В Казахстане утвердили перечень национальных регистров Кому и на каких условиях предоставят обезличенные базы персональных данных для проведения исследований В Казахстане расширят сферу кредитования в АПК

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