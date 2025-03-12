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Право

Какие документы со специальной степенью защиты будет выпускать Банкнотная фабрика

Казахстанский паспорт, виза, визы, печати в паспорте, egov, егов, ЦОН, получение паспорта, документы , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 10:13 Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 5 марта 2025 года утвердило Перечень печатной продукции, требующей специальной степени защиты, приобретаемой у РГП на ПХВ "Банкнотная фабрика Национального Банка РК", сообщает Zakon.kz.

В перечень включили бланки:

  • военного билета.
  • воинских требований (воинских перевозочных документов).
  • справки, выдаваемой гражданам, не завершившим образование.
  • ценных бумаг, векселей.
  • визовой наклейки.
  • диплома с присуждением степени доктора философии (PhD).
  • аттестата с присуждением ученого звания «ассоциированный профессор» (доцент).
  • диплома о послевузовском образовании с присуждением степени «магистр».
  • диплома с присуждением степени доктора по профилю.
  • приложения к диплому (транскрипт) на трех языках.
  • свидетельства об окончании интернатуры.
  • свидетельства о профессиональной подготовке.
  • диплома/диплома с отличием, приложения к диплому о техническом и профессиональном образовании.
  • диплома/диплома с отличием, приложения к диплому о послесреднем образовании.
  • диплома/диплома с отличием о высшем образовании с присвоением квалификации.
  • диплома/диплома с отличием о высшем образовании с присуждением степени «бакалавр».
  • свидетельства об окончании резидентуры.
  • удостоверения о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам системы образования РК.
  • сертификата о прохождении курса повышения квалификации учителей.
  • аттестата/аттестата с отличием, приложения к аттестату об основном среднем образовании.
  • аттестата/аттестата с отличием, приложения к аттестату об общем среднем образовании.
  • аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі».
  • удостоверения личности военнослужащих офицерского состава.
  • аттестата с присуждением ученого звания профессора.
  • сертификата о подтверждении соответствия и присвоении квалификации педагога.
  • лицензий, приложений к лицензиям, выдаваемых лицензиарами.
  • чековых книжек.
  • свидетельств о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.
  • марок для торговли икрой осетровых видов рыб на внутреннем рынке.
  • свидетельств об аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности.
  • паспорта, удостоверения личности гражданина РК.
  • вида на жительство иностранца в РК.
  • свидетельства о расторжении брака.
  • свидетельства о рождении.
  • свидетельства о заключении брака.
  • свидетельства о смерти.
  • справки об инвалидности.
  • листа о временной нетрудоспособности.
  • дипломатического, служебного паспорта РК.
  • разрешения на поездку (для въезда (выезда) на территорию (с территории) РК, транзита по территории РК иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении).
  • разрешения на выполнение перевозок иностранными перевозчиками с (на) территории (территорию) РК в (из) третьи страны (третьих стран).
  • разрешения вида «А» (для автомобилей, въезжающих на территорию Китайской Народной Республики).
  • разрешения вида «В» (автобусы въезд, выезд в (из) РК).
  • разрешения вида «С» (на въезд, выезд в (из) РК грузового автотранспорта).
  • международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств.
  • фитосанитарного сертификата.
  • ветеринарного сертификата форм № 1, 2, 3.
  • свидетельства о государственной регистрации залога машин (тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости).
  • свидетельства о праве плавания морского судна под Государственным Флагом РК.
  • свидетельства о праве собственности на судно.
  • свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственным Флагом РК иностранному морскому судну, зафрахтованному на условиях бербоут-чартера.
  • судового билета.
  • временного свидетельства о праве плавания судна под Государственным Флагом РК.
  • судового свидетельства.
  • свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственным Флагом РК иностранному судну.
  • свидетельства о государственной регистрации прав на строящееся судно.
  • свидетельства о государственной регистрации ипотеки судна или строящегося судна.
  • свидетельства о государственной регистрации ипотеки маломерного судна.
  • свидетельства о допущении автотранспортного средства к перевозке некоторых опасных грузов.
  • профессионального диплома (для судов внутреннего водного плавания).
  • регистрационного удостоверения ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.
  • удостоверения беженца.
  • удостоверения личности моряка РК.
  • мореходной книжки.
  • свидетельства на возвращение.
  • профессионального диплома.
  • подтверждения профессионального диплома.
  • диплома лауреата Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.
  • диплома о послевузовском образовании с присуждением степени доктора.
  • удостоверения лица без гражданства.
  • акта взвешивания (замера) параметров автотранспортного средства.
  • дополнительного листа к свидетельству о государственной регистрации ипотеки судна.
  • дополнительного листа к свидетельству о государственной регистрации ипотеки маломерного судна.
  • свидетельства о государственной регистрации ипотеки судна.
  • свидетельства о минимальном составе экипажа судна.
  • водительского удостоверения.
  • свидетельства о регистрации транспортного средства.
  • свидетельства, выданного в соответствии с Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок.
  • разрешения на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
  • служебного удостоверения военнослужащих.
  • сертификата международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса).

Напомним, ранее в перечне было 133 документа.

Постановление вводится в действие с 22 марта 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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