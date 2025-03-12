Какие документы со специальной степенью защиты будет выпускать Банкнотная фабрика

Фото: Zakon.kz

Правительство постановлением от 5 марта 2025 года утвердило Перечень печатной продукции, требующей специальной степени защиты, приобретаемой у РГП на ПХВ "Банкнотная фабрика Национального Банка РК", сообщает Zakon.kz.

В перечень включили бланки: военного билета.

воинских требований (воинских перевозочных документов).

справки, выдаваемой гражданам, не завершившим образование.

ценных бумаг, векселей.

визовой наклейки.

диплома с присуждением степени доктора философии (PhD).

аттестата с присуждением ученого звания «ассоциированный профессор» (доцент).

диплома о послевузовском образовании с присуждением степени «магистр».

диплома с присуждением степени доктора по профилю.

приложения к диплому (транскрипт) на трех языках.

свидетельства об окончании интернатуры.

свидетельства о профессиональной подготовке.

диплома/диплома с отличием, приложения к диплому о техническом и профессиональном образовании.

диплома/диплома с отличием, приложения к диплому о послесреднем образовании.

диплома/диплома с отличием о высшем образовании с присвоением квалификации.

диплома/диплома с отличием о высшем образовании с присуждением степени «бакалавр».

свидетельства об окончании резидентуры.

удостоверения о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам системы образования РК.

сертификата о прохождении курса повышения квалификации учителей.

аттестата/аттестата с отличием, приложения к аттестату об основном среднем образовании.

аттестата/аттестата с отличием, приложения к аттестату об общем среднем образовании.

аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі».

удостоверения личности военнослужащих офицерского состава.

аттестата с присуждением ученого звания профессора.

сертификата о подтверждении соответствия и присвоении квалификации педагога.

лицензий, приложений к лицензиям, выдаваемых лицензиарами.

чековых книжек.

свидетельств о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.

марок для торговли икрой осетровых видов рыб на внутреннем рынке.

свидетельств об аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности.

паспорта, удостоверения личности гражданина РК.

вида на жительство иностранца в РК.

свидетельства о расторжении брака.

свидетельства о рождении.

свидетельства о заключении брака.

свидетельства о смерти.

справки об инвалидности.

листа о временной нетрудоспособности.

дипломатического, служебного паспорта РК.

разрешения на поездку (для въезда (выезда) на территорию (с территории) РК, транзита по территории РК иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении).

разрешения на выполнение перевозок иностранными перевозчиками с (на) территории (территорию) РК в (из) третьи страны (третьих стран).

разрешения вида «А» (для автомобилей, въезжающих на территорию Китайской Народной Республики).

разрешения вида «В» (автобусы въезд, выезд в (из) РК).

разрешения вида «С» (на въезд, выезд в (из) РК грузового автотранспорта).

международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств.

фитосанитарного сертификата.

ветеринарного сертификата форм № 1, 2, 3.

свидетельства о государственной регистрации залога машин (тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости).

свидетельства о праве плавания морского судна под Государственным Флагом РК.

свидетельства о праве собственности на судно.

свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственным Флагом РК иностранному морскому судну, зафрахтованному на условиях бербоут-чартера.

судового билета.

временного свидетельства о праве плавания судна под Государственным Флагом РК.

судового свидетельства.

свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственным Флагом РК иностранному судну.

свидетельства о государственной регистрации прав на строящееся судно.

свидетельства о государственной регистрации ипотеки судна или строящегося судна.

свидетельства о государственной регистрации ипотеки маломерного судна.

свидетельства о допущении автотранспортного средства к перевозке некоторых опасных грузов.

профессионального диплома (для судов внутреннего водного плавания).

регистрационного удостоверения ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.

удостоверения беженца.

удостоверения личности моряка РК.

мореходной книжки.

свидетельства на возвращение.

профессионального диплома.

подтверждения профессионального диплома.

диплома лауреата Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.

диплома о послевузовском образовании с присуждением степени доктора.

удостоверения лица без гражданства.

акта взвешивания (замера) параметров автотранспортного средства.

дополнительного листа к свидетельству о государственной регистрации ипотеки судна.

дополнительного листа к свидетельству о государственной регистрации ипотеки маломерного судна.

свидетельства о государственной регистрации ипотеки судна.

свидетельства о минимальном составе экипажа судна.

водительского удостоверения.

свидетельства о регистрации транспортного средства.

свидетельства, выданного в соответствии с Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок.

разрешения на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

служебного удостоверения военнослужащих.

сертификата международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса). Напомним, ранее в перечне было 133 документа. Постановление вводится в действие с 22 марта 2025 года.

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