Какие документы со специальной степенью защиты будет выпускать Банкнотная фабрика
Фото: Zakon.kz
Правительство постановлением от 5 марта 2025 года утвердило Перечень печатной продукции, требующей специальной степени защиты, приобретаемой у РГП на ПХВ "Банкнотная фабрика Национального Банка РК", сообщает Zakon.kz.
В перечень включили бланки:
- военного билета.
- воинских требований (воинских перевозочных документов).
- справки, выдаваемой гражданам, не завершившим образование.
- ценных бумаг, векселей.
- визовой наклейки.
- диплома с присуждением степени доктора философии (PhD).
- аттестата с присуждением ученого звания «ассоциированный профессор» (доцент).
- диплома о послевузовском образовании с присуждением степени «магистр».
- диплома с присуждением степени доктора по профилю.
- приложения к диплому (транскрипт) на трех языках.
- свидетельства об окончании интернатуры.
- свидетельства о профессиональной подготовке.
- диплома/диплома с отличием, приложения к диплому о техническом и профессиональном образовании.
- диплома/диплома с отличием, приложения к диплому о послесреднем образовании.
- диплома/диплома с отличием о высшем образовании с присвоением квалификации.
- диплома/диплома с отличием о высшем образовании с присуждением степени «бакалавр».
- свидетельства об окончании резидентуры.
- удостоверения о присвоении квалификационных категорий педагогическим работникам системы образования РК.
- сертификата о прохождении курса повышения квалификации учителей.
- аттестата/аттестата с отличием, приложения к аттестату об основном среднем образовании.
- аттестата/аттестата с отличием, приложения к аттестату об общем среднем образовании.
- аттестата об общем среднем образовании «Алтын белгі».
- удостоверения личности военнослужащих офицерского состава.
- аттестата с присуждением ученого звания профессора.
- сертификата о подтверждении соответствия и присвоении квалификации педагога.
- лицензий, приложений к лицензиям, выдаваемых лицензиарами.
- чековых книжек.
- свидетельств о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- марок для торговли икрой осетровых видов рыб на внутреннем рынке.
- свидетельств об аккредитации физического или юридического лица, имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности.
- паспорта, удостоверения личности гражданина РК.
- вида на жительство иностранца в РК.
- свидетельства о расторжении брака.
- свидетельства о рождении.
- свидетельства о заключении брака.
- свидетельства о смерти.
- справки об инвалидности.
- листа о временной нетрудоспособности.
- дипломатического, служебного паспорта РК.
- разрешения на поездку (для въезда (выезда) на территорию (с территории) РК, транзита по территории РК иностранных автотранспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении).
- разрешения на выполнение перевозок иностранными перевозчиками с (на) территории (территорию) РК в (из) третьи страны (третьих стран).
- разрешения вида «А» (для автомобилей, въезжающих на территорию Китайской Народной Республики).
- разрешения вида «В» (автобусы въезд, выезд в (из) РК).
- разрешения вида «С» (на въезд, выезд в (из) РК грузового автотранспорта).
- международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств.
- фитосанитарного сертификата.
- ветеринарного сертификата форм № 1, 2, 3.
- свидетельства о государственной регистрации залога машин (тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости).
- свидетельства о праве плавания морского судна под Государственным Флагом РК.
- свидетельства о праве собственности на судно.
- свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственным Флагом РК иностранному морскому судну, зафрахтованному на условиях бербоут-чартера.
- судового билета.
- временного свидетельства о праве плавания судна под Государственным Флагом РК.
- судового свидетельства.
- свидетельства о временном предоставлении права плавания под Государственным Флагом РК иностранному судну.
- свидетельства о государственной регистрации прав на строящееся судно.
- свидетельства о государственной регистрации ипотеки судна или строящегося судна.
- свидетельства о государственной регистрации ипотеки маломерного судна.
- свидетельства о допущении автотранспортного средства к перевозке некоторых опасных грузов.
- профессионального диплома (для судов внутреннего водного плавания).
- регистрационного удостоверения ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.
- удостоверения беженца.
- удостоверения личности моряка РК.
- мореходной книжки.
- свидетельства на возвращение.
- профессионального диплома.
- подтверждения профессионального диплома.
- диплома лауреата Государственной премии РК в области науки и техники имени аль-Фараби.
- диплома о послевузовском образовании с присуждением степени доктора.
- удостоверения лица без гражданства.
- акта взвешивания (замера) параметров автотранспортного средства.
- дополнительного листа к свидетельству о государственной регистрации ипотеки судна.
- дополнительного листа к свидетельству о государственной регистрации ипотеки маломерного судна.
- свидетельства о государственной регистрации ипотеки судна.
- свидетельства о минимальном составе экипажа судна.
- водительского удостоверения.
- свидетельства о регистрации транспортного средства.
- свидетельства, выданного в соответствии с Соглашением о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок.
- разрешения на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
- служебного удостоверения военнослужащих.
- сертификата международной схемы сертификации необработанных природных алмазов (сертификат Кимберлийского процесса).
Напомним, ранее в перечне было 133 документа.
Постановление вводится в действие с 22 марта 2025 года.
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