Комитет торговли наделят новыми полномочиями с 2026 года

Приказом министра торговли и интеграции от 15 октября 2024 года внесены изменения и дополнений в положение о Комитете торговли, сообщает Zakon.kz.

Так, в положение о Комитете торговли с 31 декабря 2025 года вводятся новые функции:

осуществляет государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары на основании утвержденного списка субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;

формирует список субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, на основании сведений, полученных от органов государственных доходов;

в случае выявления нарушений выдает предписания субъекту (объекту) государственного контроля об их устранении с указанием сроков устранения по итогам проведения государственного контроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;

участвует в определении порядка применения предельной торговой надбавки;

предусматривает поддержку получателям государственной адресной социальной помощи по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, комитет участвует в утверждении порядка и в оказании субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства в пределах своей компетенции.

При этом ряд подпунктов исключен из положения.

Приказ вводится в действие со дня подписания, за исключением абзацев, вводимых с 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что расширили полномочия Министерству транспорта.