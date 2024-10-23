Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Комитет торговли наделят новыми полномочиями с 2026 года

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 10:31 Фото: Zakon.kz
Приказом министра торговли и интеграции от 15 октября 2024 года внесены изменения и дополнений в положение о Комитете торговли, сообщает Zakon.kz.

Так, в положение о Комитете торговли с 31  декабря 2025 года вводятся новые функции:

  • осуществляет государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары на основании утвержденного списка субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;
  • формирует список субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, на основании сведений, полученных от органов государственных доходов;
  • в случае выявления нарушений выдает предписания субъекту (объекту) государственного контроля об их устранении с указанием сроков устранения по итогам проведения государственного контроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;
  • участвует в определении порядка применения предельной торговой надбавки;
  • предусматривает поддержку получателям государственной адресной социальной помощи по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.  

Кроме того, комитет участвует в утверждении порядка и в оказании субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства в пределах своей компетенции.

При этом ряд подпунктов исключен из положения.

Приказ вводится в действие со дня подписания, за исключением абзацев, вводимых с 31 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что расширили полномочия Министерству транспорта.

Читайте также

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, МНЭ РК
Ряд новых функций появился у Министерства нацэкономики
В Казахстанепродлили запрет на вывоз отходов и лома черных и цветных металлов
В Казахстане продлили запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работники карьерных центров будут непрерывно профессионально развиваться
Лариса Черненко
МТИ РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Павел Глоба, гороскоп, кому 2025 год подарит счастье
Глоба назвал знаки зодиака, которым 2025 год дарует счастье
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Макпал Исабекова впервые показала мужа
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: