Комитет торговли наделят новыми полномочиями с 2026 года
Фото: Zakon.kz
Приказом министра торговли и интеграции от 15 октября 2024 года внесены изменения и дополнений в положение о Комитете торговли, сообщает Zakon.kz.
Так, в положение о Комитете торговли с 31 декабря 2025 года вводятся новые функции:
- осуществляет государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары на основании утвержденного списка субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;
- формирует список субъектов государственного контроля, в отношении которых будет проводиться государственный контроль за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, на основании сведений, полученных от органов государственных доходов;
- в случае выявления нарушений выдает предписания субъекту (объекту) государственного контроля об их устранении с указанием сроков устранения по итогам проведения государственного контроля за соблюдением размера предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары;
- участвует в определении порядка применения предельной торговой надбавки;
- предусматривает поддержку получателям государственной адресной социальной помощи по согласованию с уполномоченным органом в сфере социальной защиты населения при реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары.
Кроме того, комитет участвует в утверждении порядка и в оказании субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства в пределах своей компетенции.
При этом ряд подпунктов исключен из положения.
Приказ вводится в действие со дня подписания, за исключением абзацев, вводимых с 31 декабря 2025 года.
Ранее сообщалось, что расширили полномочия Министерству транспорта.
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