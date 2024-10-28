Минкультуры утвердило правила постановки на учет телерадиоканалов и печатных изданий
В частности, утверждены:
- Правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала";
- Правила оказания государственной услуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории Республики Казахстан";
- Правила оказания государственной услуги "Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий".
Перечисленные госуслуги оказываются Министерством культуры и информации.
Так, для получения гоуслуги "Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала" направляется заявление услугодателю через портал электронного правительства, а также информация о записи и хранении транслируемых и ретранслируемых теле-, радиопрограмм в течение шести месяцев, форма сведений о наличии имущественных прав собственника теле-, радиоканала на помещения и площади с отдельным входом или на их аренду.
Канцелярия министерства в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.
Сотрудник ответственного структурного подразделения в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов, проверяет полноту представленных документов.
При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в указанные сроки готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа подписанный ЭЦП руководителя или его заместителей уполномоченного органа и направляет заявителю в личный кабинет портала.
В случае предоставления полного пакета документов для получения свидетельства о постановке на учет сотрудник структурного подразделения услугодателя в течение восьми рабочих дней рассматривает документы на содержание заявления, проверяет на наличие одинакового названия в реестре поставленных на учет отечественных теле-, радиоканалов, а также проверяет предоставленную квитанцию на правильность заполнения реквизитов, по итогам формирует свидетельство о постановке на учет.
При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления услугополучателю возможности выразить позицию по предварительному решению.
Услугодатель уведомляет заявителя о заслушивании не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.
По результатам заслушивания услугодатель выдает свидетельство о постановке на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
Указывается, что теле-, радиоканал подлежит переучету в случаях смены собственника либо изменения организационно-правовой формы, наименования, а также названия теле-, радиоканала.
При подаче заявления на переучет свидетельства сотрудник структурного подразделения услугодателя рассматривает документы в течение восьми рабочих дней на содержание заявления, проверяет на наличие одинакового названия в реестре поставленных на учет отечественных теле-, радиоканалов, а также в случае изменения собственника проверяет предоставленные данные документов, подтверждающих смену собственника/передачу прав собственности.
При несоответствии услугополучателя вышеуказанным требованиям услугодатель выносит решение об отказе в оказании государственной услуги.
Заявителю направляется уведомление с приложением предварительного решения об отказе в оказании государственной услуги в срок не позднее чем за три рабочих дня до его подписания.
Заявитель имеет возможность предоставить возражение к предварительному решению об отказе в оказании государственной услуги в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.
По результатам рассмотрения возражения услугодатель выдает свидетельство о переучете либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.
Услугодатель отказывает в оказании госуслуги по следующим основаниям
- услугодателем ранее выдано свидетельство о постановке на учет теле-, радиоканала с тем же названием и распространением на той же территории либо сходным до степени его смешения с названием ранее созданного теле-, радиоканала;
- содержание заявления о постановке на учет или переучете теле-, радиоканала не соответствует требованиям закона "О масс-медиа";
- не уплачен сбор за постановку на учет теле-, радиоканала;
- в заявлении о переучете теле-, радиоканала ввиду смены собственника не указаны номер и дата договора, подтверждающего передачу прав собственности на теле-, радиоканал другому лицу;
- к постановке на учет заявлен теле-, радиоканал с тем же названием (частью названия) и той же тематической направленностью, выпуск которого ранее прекращен судом, либо заявлен теле-, радиоканал, дублирующий название и тематическую направленность, а также в случае подачи заявления собственником или главным редактором (редактором) теле-, радиоканала, выпуск которых был прекращен решением суда, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда;
- установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;
- в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;
- отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.
Приказ вводится в действие с 4 ноября 2024 года.