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Право

Какие автомобили смогут завозить казахстанцы: установлены требования

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:55 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Приказом и.о. министра транспорта от 28 октября 2026 года внесены изменения в допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что выпуск в обращение на территории РК автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами на территорию республики для личного пользования в соответствии с Перечнем отдельных видов авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам для передвижения по автомобильным дорогам республики, допускается при соблюдении следующих требований:

  • соответствие автотранспортного средства экологическому классу 5 или более высокому экологическому классу;
  • срок, исчисляемый с даты изготовления транспортного средства, не превышает пяти лет.

Приказ вводится в действие с 31 декабря 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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