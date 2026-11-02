Какие автомобили смогут завозить казахстанцы: установлены требования

Приказом и.о. министра транспорта от 28 октября 2026 года внесены изменения в допустимые параметры автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнено, что выпуск в обращение на территории РК автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами на территорию республики для личного пользования в соответствии с Перечнем отдельных видов авто- и мототранспортных средств и прицепов к авто- и мототранспортным средствам для передвижения по автомобильным дорогам республики, допускается при соблюдении следующих требований:

соответствие автотранспортного средства экологическому классу 5 или более высокому экологическому классу;

высокому экологическому классу; срок, исчисляемый с даты изготовления транспортного средства, не превышает пяти лет.

Приказ вводится в действие с 31 декабря 2026 года.