Борьба с ящуром и сибирской язвой: внесены изменения в правила

Министр сельского хозяйства приказом от 10 апреля 2026 года внес изменения в Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при строительстве скотомогильника (биотермической ямы) в центре участка выкапывают яму длиной и шириной 3 метра и глубиной 10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности). Стены ямы выкладывают из водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 сантиметров до 1 метра с устройством отмостки. Дно ямы укладывают, бетонируют толщиной не менее 20 сантиметров. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 100 x 100 сантиметров, плотно закрываемое крышкой с замком. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 сантиметров и высотой 3 метра. Над ямой на высоте 2,5 метра строят навес длиной 6 метров, шириной 3 метра.

Скотомогильники по захоронению трупов животных, павших от сибирской язвы, по всему периметру огораживают бетонной изгородью высотой не менее 1,5 метров, исключающей доступ людей и животных, с обозначением в виде таблички – "Сибирская язва" (с датой возникновения болезни).

Трупы животных, павших от сибирской язвы, а также продукцию и сырье животного происхождения сжигают в специальных установках. Зольный остаток помещают в ямы Беккари.

Место вынужденного убоя, вскрытия трупа животного, павшего от сибирской язвы, тщательно обжигают, проводят дезинфекцию препаратами со спорицидными свойствами c мониторингом их на эффективность, затем обливают 20 %-ным раствором хлорной извести, почву перекапывают на глубину 25 сантиметров и перемешивают с сухой хлорной известью из расчета одна часть извести на три части почвы, содержащей не менее 25 % активного хлора. После перемешивания с известью почву увлажняют водой.

При невозможности определить место захоронения животных, павших от сибирской язвы, по ветеринарно-санитарным карточкам, кадастровым сведениям, санитарно-эпидемиологическим заключениям, по комиссионным изысканиям на местности, считается неустановленным место захоронения животных, павших от сибирской язвы (нет ориентиров, но сведения о падеже животных указаны в кадастровых сведениях, составляется акт о том, что в данном стационарно-неблагополучном по сибирской язве пункте имеется эпизоотический очаг, но не обнаружен скотомогильник по захоронению трупов животных, павших от сибирской язвы). Территорию объектов отделяют от населенных пунктов санитарно-защитной зоной в соответствии с Санитарными правилами.

Указывается, что в условиях чрезвычайной ситуации осуществляется мониторинг состояния почвы на территориях скотомогильников, предназначенных для захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы, с отбором проб почвы для лабораторного исследования на наличие возбудителя сибирской язвы.

Правила также дополнены новыми пунктами.

Так, говорится, что ограничительные мероприятия снимаются решением МИО на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей административно-территориальной единицы по истечении 14 календарных дней с момента последнего выявления больного животного и после проведения ветеринарно-санитарных мероприятий.

При выявлении у вакцинированных животных антител к неструктурным белкам вируса в целях определения эпизоотологического статуса соответствующей эпизоотологической единицы:

государственной ветеринарной организацией проводится отбор проб у контактных восприимчивых животных, отбор пробанг-проб для проведения ПЦР-диагностики или выделения вируса по выборкам, определяемым государственной ветеринарной организацией;

государственной ветеринарной организацией, созданной в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Закона, проводятся:

лабораторные (диагностические) исследования проб, отобранных в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, включая проведение ПЦР-диагностики или выделения вируса;

повторное диагностическое исследование имеющихся в ветеринарной лаборатории контрольных проб крови животных, у которых выявлены антитела к неструктурным белкам вируса с применением тех же методов, которые использовались при первичном исследовании.

В случае отсутствия положительных результатов по итогам указанных исследований диагноз считается неустановленным.

При отрицательном лабораторном результате на ящур при заболевании, протекающем с везикулярным синдромом, подлежат исключению везикулярный стоматит, везикулярная болезнь и иные заболевания и отравления, сопровождающиеся везикулярным синдромом.

Предусматривает, что для недопущения ввоза, возникновения и распространения на территорию республики вируса ящура принимаются меры по соблюдению Единых ветеринарных требований.

В соответствии с требованиями МЭБ, в благополучной зоне с вакцинацией в целях предотвращения возникновения и распространения вируса при перемещении животных ведомством уполномоченного органа в области ветеринарии устанавливается порядок (алгоритм) действий по перемещению (транспортировке) животных на территории республики.

В ходе осуществления ветеринарного мониторинг за ящуром:

все подозрительные на ящур случаи подвергаются эпизоотологическому мониторингу;

в стране и зонах, где не проводится вакцинация животных против ящура, для получения доказательств отсутствия циркуляции вируса в популяциях восприимчивых животных осуществляется активный мониторинг, который включает проведение:

серологических исследований в популяциях восприимчивых домашних, диких и зоопарковых животных на предмет отсутствия антител к структурным полипротеинам вируса в пробах биологического материала. В случае если были обнаружены антитела к структурным полипротеинам вируса, пробы, взятые от положительно реагирующих животных, подлежат исследованию на предмет отсутствия антител к неструктурным полипротеинам вируса;

вирусологических исследований в популяциях восприимчивых домашних, диких и зоопарковых животных на предмет отсутствия возбудителя в пробах биологического материала, в том числе при выявлении подозрительных на ящур случаев;

в стране и зонах, где проводится вакцинация животных против ящура, для получения доказательств отсутствия циркуляции вируса в популяциях восприимчивых животных осуществляется активный мониторинг, который подразумевает проведение:

серологических исследований в популяциях восприимчивых домашних, диких и зоопарковых животных на предмет отсутствия антител к неструктурным полипротеинам вируса и восприимчивых диких животных на предмет отсутствия антител к структурным полипротеинам вируса в пробах биологического материала. Выявление антител к неструктурным полипротеинам вируса является подозрительным на ящур случаем;

вирусологических исследований в популяциях восприимчивых домашних, диких и зоопарковых животных на предмет отсутствия возбудителя в пробах биологического материала, в том числе от павших животных и при выявлении подозрительных на ящур случаев;

Кроме того:

в зонах проведения вакцинации животных против ящура эффективность иммунизации оценивается посредством серологического мониторинга;

для получения доказательств отсутствия циркуляции вируса в популяциях диких восприимчивых животных проводится мониторинг, направленный на максимально раннее выявление возбудителя в популяции диких восприимчивых животных.

Также дополнено, что для профилактики ящура осуществляется вакцинация животных восприимчивых видов против ящура вакцинами в соответствии с инструкциями (наставлениями) по их применению, с учетом эпизоотического состояния по ящуру в государства-членах Евразийского экономического союза или третьих странах, граничащих с государствами-членами Евразийского экономического союза.

На территории государства применяются вакцины против ящура, зарегистрированные в Республике Казахстан или государствах-членах Евразийского экономического союза и соответствующие рекомендациям Руководства по диагностическим тестам и вакцинам МЭБ.

В целях оценки эффективности вакцинации против ящура осуществляется мониторинг путем проведения серологических исследований вакцинированной популяции животных восприимчивых видов через 30-60 календарных дней с даты вакцинации.

При использовании поливалентных вакцин проводятся исследования для определения антител к каждому из серотипов, присутствующих в вакцине. Серологические исследования проводятся для определения процента защищенных животных и выявления возможной циркуляции вируса с использованием методов, рекомендованных Руководством МЭБ.

Вместе с тем говорится, что в неблагополучных по ящуру пунктах подразделение МИО соответствующих административно-территориальных единиц совместно с государственной ветеринарной организацией организует следующие мероприятия:

закрывают все дороги (тропы), ведущие из пункта, и выставляют необходимое количество охранно-карантинных постов с круглосуточным дежурством, а также устанавливают соответствующие указатели (дорожные знаки): "Проезд запрещен", "Объезд", "Остановка обязательна", "Остановка запрещена";

выделяют необходимое количество людей для несения дежурства на охранно-карантинных постах и определяют их обязанности. Дежурным по охранно-карантинному посту выдают специальные удостоверения и нарукавные повязки. Посты оборудуют шлагбаумами, дезинфекционными барьерами и будками для дежурных, по возможности устанавливают связь;

обеспечивают перевод всех животных на стойловое содержание или на специально отведенный изолированный участок пастбища, берут на учет всех находящихся в неблагополучном пункте животных, восприимчивых к ящуру;

всех восприимчивых животных в неблагополучном пункте подвергают обязательной вакцинации против ящура независимо от сроков предшествующей прививки;

домашнюю птицу на территории неблагополучного пункта содержат в закрытых помещениях, а собак – на привязи;

обеспечивают ежедневное проведение дезинфекции животноводческих помещений и производственной территории, обработку специальной одежды, предметов ухода, транспортных средств;

при входе (въезде) в помещения или загоны для животных, во дворы владельцев животных, а также на объектах производства, осуществляющих заготовку (убой), переработку, производство, хранение животных, продукции и сырья животного происхождения устанавливают дезинфекционные барьеры для обработки обуви и транспорта.

Физические и юридические лица в целях предупреждения заболевания животных:

обеспечивают идентификацию сельскохозяйственных животных;

извещают подразделения МИО, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государственные ветеринарные организации, созданные МИО, органы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о:

- вновь приобретенном (приобретенных) животном, полученном приплоде, его (их) убое и реализации;

- случаях падежа, одновременного заболевания двух и более животных или об их необычном поведении и до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры к изолированному содержанию животных при подозрении в заболевании;

оказывают содействие специалистам в области ветеринарии, при выполнении ветеринарных мероприятий;

предотвращают убой животных для реализации без предубойного ветеринарного их осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов.

На предприятиях по представлению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей административно-территориальной единицы решением МИО немедленно вводятся ограничительные мероприятия, предусматривающие:

прекращение приема новых партий животных для убоя, других перемещаемых (перевозимых) объектов до завершения ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации очага и снятия ограничительных мероприятий;

недопущение выпуска с территории предприятия перемещаемых (перевозимых) объектов, а также выноса (вывоза) за его пределы отходов и любых предметов в необеззараженном виде;

недопущение посещения предприятия посторонними лицами, не имеющими непосредственного отношения к данному предприятию;

усиление режима санитарной обработки обслуживающего персонала предприятия;

сжигание изолированных туш, внутренних органов и шкур.

C введением ограничительных мероприятий на предприятиях принимаются следующие меры:

очистка от навоза, остатков корма, мусора транспортных средств, на которых перевозились животные, продукция и сырье животного происхождения, территорий и помещений, где содержались животные, продукция и сырье животного происхождения, производственные помещения, убойных цехов, а также оборудования, инвентаря и подвергают их тщательной дезинфекции;

утилизация или обеззараживание навоза биотермическим способом в оборудованных навозохранилищах на территории;

санитарная обработка лиц, принимавших участие в доставке партий перемещаемых (перевозимых) объектов, его переработке, хранении, убое, проведении ветеринарно-санитарной экспертизе, работ по очистке, дезинфекции и других лиц, соприкасавшихся с больными животными, или полученными от них продуктами и сырьем животного происхождения, а также обеззараживание одежды и обуви людей.

После проведения дезинфекционных мероприятий проводится термометрия оставшихся на предубойной базе животных. При отсутствии подозрительных на заболевание животных отправляют на убой.

При обнаружении трупа или больного животного прием животных прекращают, все имеющееся поголовье подвергают клиническому осмотру с обязательной термометрией.

Загоны, прогоны, по которым перемещалась партия животных, среди которых обнаружено больное животное, подвергаются дезинфекции с последующей механической очисткой от навоза и дезинфекцией. Навоз из загона, где обнаружено больное животное, и из смежных с ним загонов подлежит сжиганию.

При обнаружении в убойном цехе, на конвейере характерных для сибирской язвы патологических изменений:

прекращается убой животных и движение продукции и сырья животного происхождения;

патологический материал направляется в ветеринарную лабораторию для исследования;

изолируется пораженная туша и соседние по обе стороны с нею туши вместе с внутренними органами и шкурами;

не допускается выпуск с территории предприятия перемещаемых (перевозимых) объектов, а также выноса (вывоза) за его пределы отходов и любых предметов в необеззараженном виде.

При обнаружении признаков сибирской язвы на объектах внутренней торговли (включая торговые рынки, магазины, объекты общественного питания и другие объекты, связанные с реализацией продукции и сырья животного происхождения) проводят мероприятия, предусмотренные настоящими Правилами.

При обнаружении, подозрении характерных для сибирской язвы патологических изменений на объектах внутренней торговли (включая торговые рынки, магазины, объекты общественного питания и другие объекты, связанные с реализацией продукции и сырья животного происхождения):

прекращается перемещение (транспортировка) животных (только для торговых рынков, реализующих животных), продукции и сырья животного происхождения;

патологический материал направляется в ветеринарную лабораторию для исследования;

обеспечивается хранение продукции и сырья животного происхождения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, сохранность подозрительного на зараженность сибирской язвой продукции и сырья животного происхождения в период проведения ветеринарных лабораторных исследований в специальных изолированных и опечатанных камерах, холодильниках;

устанавливаются места нахождения больных животных (только для торговых рынков, реализующих животных), мяса, мясопродуктов, шкур и сырья, полученного после убоя, в том числе вывезенные за пределы очага;

организовываются меры по уничтожению павших животных (только для торговых рынков, реализующих животных) и продукции и сырья животного происхождения, кожевенных, меховых и производств, которые явились вероятными источниками инфекции и (или) факторами передачи инфекции;

не допускается выпуск с территории объекта внутренней торговли (включая торговые рынки, магазины, объекты общественного питания и другие объекты, связанные с реализацией продукции и сырья животного происхождения) перемещаемых (перевозимых) объектов, а также выноса (вывоза) за его пределы отходов и любых предметов в необеззараженном виде.

На объектах внутренней торговли по представлению главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей административно-территориальной единицы решением МИО немедленно вводятся ограничительные мероприятия, предусматривающие:

прекращение приема новых партий животных, продукции и сырья животного происхождения до завершения ветеринарно-санитарных ограничительных мероприятий;

недопущение выпуска с территории объекта внутренней торговли перемещаемых (перевозимых) объектов, а также выноса (вывоза) за его пределы отходов и любых предметов в необеззараженном виде;

недопущение посещения объекта внутренней торговли посторонними лицами, не имеющими непосредственного отношения к данному объекту;

усиление режима санитарной обработки обслуживающего персонала объекта внутренней торговли.

На объектах внутренней торговли принимают следующие меры:

организуется очистка мусора транспортных средств, на которых перевозились продукция и сырье животного происхождения, территорий и помещений, где хранились, реализовывались продукция и сырье животного происхождения, производственные помещения, а также инвентаря и подвергается их тщательная дезинфекция;

проводится уничтожение зараженной и контактируемой продукции и сырья животного происхождения;

организуется санитарная обработка лиц, принимавших участие в доставке партий перемещаемых (перевозимых) объектов, их переработки, хранении, реализации, проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, в работе по очистке, дезинфекции, а также обеззараживании одежды и обуви людей;

организуется очистка от навоза, остатков корма и мусора транспортных средств, на которых перевозились животные, территорий и помещений, где содержались животные, производственные помещения, а также инвентаря и подвергается их тщательной дезинфекции, обеспечивается утилизация или обеззараживание навоза биотермическим способом в оборудованных навозохранилищах на территории (только для торговых рынков, реализующих животных).

С 12 июля 2026 года вводятся следующие нормы:

Вакцинация против бруцеллеза на территории РК допускается.

Между государствами-членами Евразийского экономического союза не допускается перемещение вакцинированного крупного рогатого скота, овец и коз, спермы животных-производителей, полученных от вакцинированных животных в соответствии с Едиными ветеринарными требованиями. Экспорт живых вакцинированных животных и продукции, полученной от вакцинированных животных, осуществляется в третьи страны при соответствии требованиям импортирующей страны.

Внутри территории республики не допускается перемещение животных между эпизоотологическими единицами с разными статусами. Не разрешается перемещение вакцинированных животных из эпизоотологической единицы, где проводилась вакцинация, в эпизоотологическую единицу, где не проводилась вакцинация. Разрешается перемещение вакцинированного животного из эпизоотологических единиц в эпизоотологическую единицу, где проводится вакцинация.

Не разрешается перемещение спермы от вакцинированных животных- производителей из эпизоотологической единицы, где проводилась вакцинация, в эпизоотологическую единицу, где не проводилась вакцинация. Разрешается перемещение спермы от производителей вакцинированного животного из эпизоотологической единицы в эпизоотологическую единицу, где проводится вакцинация.

Вакцина против бруцеллеза должна быть зарегистрирована в РК или в государствах-членах Евразийского экономического союза, и находиться в списке рекомендованных Всемирной организацией здоровья животных, опубликованных на сайте www.oie.int.

Выбор вакцины против бруцеллеза осуществляется владельцами животных. При этом, владелец животных извещает ветеринарного врача ГВО о проведении вакцинации не менее, чем за 7 календарных дней до начала вакцинации животных, а также о выбранной вакцине против бруцеллеза и методе ее применения.

Ветеринарный врач ГВО и ВП и/или ветеринарный врач подразделения производственного контроля не оформляет ветеринарную справку на перемещение животных, реализацию животных, продукции и сырья животного происхождения в течение срока, определенного производителем по применению вакцины против бруцеллеза. Ветеринарный врач ГВО и ВП и/или ветеринарный врач подразделения производственного контроля вносит данные/сведения о вакцинации животных в соответствующую цифровую систему и в базу данных идентификации сельскохозяйственных животных.

Эпизоотологическая единица, в которой была проведена вакцинация животных переходит в статус благополучной эпизоотологической единицы с дополнительным диагностическим исследованием сроком на 3 года. В таком случае, дополнительные диагностические исследования проводятся за счет владельца. Благополучная эпизоотологическая единица с дополнительным диагностическим исследованием сохраняет свой статус в течение трех лет с момента последней вакцинации животных против бруцеллеза.

Ветеринарный врач ГВО в течение двух рабочих дней после получения информации о применении вакцины направляет ее в районную территориальную инспекцию (РТИ).

РТИ совместно с районной ветеринарной лабораторией корректируют План и методы диагностических исследований, согласно наставлению по применению вакцины против бруцеллеза (животные не должны подвергаться диагностическим исследованиям на бруцеллез в течение срока, указанного в наставлении по применению вакцины против бруцеллеза).

За 20 календарных дней до применения вакцины против бруцеллеза сельскохозяйственные животные подвергаются диагностическим исследованиям. Проведение вакцинации возможно по результатам плановых диагностических исследований, если сроки проведения диагностических исследований не превышают 15-20 календарных дней до проведения вакцинации.

Данная диагностика сверх их объема от плановых исследований, осуществляемых за счет бюджетных средств на соответствующий финансовый год, проводится на платной основе за счет владельцев объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора в тех же лабораториях, в которых проводились предыдущие плановые диагностические исследования данной эпизоотологической единицы.

В случае, если владелец животных будет не согласен с результатами вторичных диагностических исследований вакцинированных животных, проверяемых после завершения срока применения вакцины, то владельцам животных допускается обратиться в ветеринарную лабораторию, созданную в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Закона, для проведения дифференцированных диагностических исследований на определение штамма (полевой или вакцинированный). Приобретение вакцин против бруцеллеза и их применение осуществляется за счет владельца животных.

По истечении срока, в течение которого не допускается подвергать животных диагностическим исследованиям, подобные исследования проводятся в зависимости от благополучия эпизоотологической единицы.

Также добавлено, что результаты ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции вносятся в цифровую систему.

Приказ вводится в действие с 26 апреля 2026 года, за исключением ряда норм.