В Алматинской области разделили границы охранных зон исторических памятников
"Утвердить границы охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры, расположенных в Енбекшиказахском районе Алматинской области", – говорится в документе.
В частности, речь идет об археологических памятниках:
- Могильник Иссык (ранний железный век VII век до нашей эры – XI век нашей эры, курганы №1-318) – общая площадь – 917 га, в том числе охранная зона – 269 га, зона регулирования застройки – 305 га, зона охраняемого природного ландшафта – 353 га;
- Поселение Рахат (ранний железный век VII век до нашей эры – XI век нашей эры) – общая площадь – 193 га, в том числе охранная зона – 51 га, зона регулирования застройки – 64 га, зона охраняемого природного ландшафта – 78 га.
Карта-схема границ охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры могильника "Есік"
Фото: скриншот документа
Карта-схема границ охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта объекта историко-культурного наследия "Поселение Рахат"
Фото: скриншот документа
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.