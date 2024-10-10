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В Алматинской области разделили границы охранных зон исторических памятников

В Алматинской области разделили границы охранных зон исторических памятников, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 14:22 Фото: wikimedia/Bonnie Moreland
Подготовлено постановление акимата Алматинской области "Об утверждении границ охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры, расположенных в Енбекшиказахском районе", сообщает Zakon.kz.

"Утвердить границы охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры, расположенных в Енбекшиказахском районе Алматинской области", – говорится в документе.

В частности, речь идет об археологических памятниках:

  • Могильник Иссык (ранний железный век VII век до нашей эры – XI век нашей эры, курганы №1-318) – общая площадь – 917 га, в том числе охранная зона – 269 га, зона регулирования застройки – 305 га, зона охраняемого природного ландшафта – 353 га;
  • Поселение Рахат (ранний железный век VII век до нашей эры – XI век нашей эры) – общая площадь – 193 га, в том числе охранная зона – 51 га, зона регулирования застройки – 64 га, зона охраняемого природного ландшафта – 78 га.

Карта-схема границ охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры могильника "Есік"

памятиники архитектуры в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 14:22

Фото: скриншот документа

Карта-схема границ охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта объекта историко-культурного наследия "Поселение Рахат"

памятиники архитектуры в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 14:22

Фото: скриншот документа

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 октября.


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