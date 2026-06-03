Разработка детских образовательно-оздоровительных программ: утверждены правила

Министр просвещения приказом от 29 мая 2026 года утвердил Правила по разработке, согласованию и утверждению образовательно-оздоровительных программ несовершеннолетним, а также требований к их структуре и содержанию, сообщает Zakon.kz.

Программа разрабатывается организацией дополнительного образования для детей, реализующей образовательно-оздоровительные программы несовершеннолетним, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности с целью обеспечения комплексного развития личности детей, укрепления их физического и психоэмоционального здоровья, формирования здорового образа жизни, развития образовательных, социальных и личностных компетенций.

Программа утверждается организацией по согласованию с уполномоченным органом в области образования.

Для разработки программы организация проводит:

анализ законодательства республики в сфере образования, воспитания, оздоровления и отдыха детей, обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а также защиты их прав и законных интересов;

анализ потребностей несовершеннолетних и их законных представителей, осуществляемый посредством качественных или количественных методов исследования, включая анкетирование, опросы, интервью, с учетом возрастных, психологических и социальных особенностей детей;

анализ условий функционирования Организации, включающий оценку:

- режима деятельности (круглогодичного или сезонного действия);

- продолжительности смен, количества календарных дней в смене и этапности их проведения;

- материально-технической базы и инфраструктуры;

- кадрового обеспечения;

- соответствия условий проживания и питания санитарно-эпидемиологическим требованиям;

- климатических, природных и территориальных особенностей местности;

- возможностей соблюдения режима дня, чередования образовательной, оздоровительной деятельности в течение смены;

- профильности смен по направлениям дополнительного образования для детей.

Результаты проведенного анализа используются для определения целей, задач, содержания, форм и сроков реализации программы. Результаты проведения анализа оформляются протокольным решением, которое подписывается лицами, проводившими анализ, и руководителем организации.

На основании протокольного решения организацией издается приказ с указанием наименования программы, возрастной категории несовершеннолетних, продолжительности, форм и условий ее реализации.

Проект программы до направления на согласование в уполномоченный орган размещается для публичного обсуждения на интернет-ресурсе организации или интернет-ресурсе органа управления образованием, предусматривающем функционал обратной связи для приема замечаний и предложений от физических и юридических лиц.

Срок публичного обсуждения программы составляет не менее 10 рабочих дней со дня размещения на интернет-ресурсе организации или интернет-ресурсе органа управления образованием.

По итогам публичного обсуждения организацией предоставляется обоснованный ответ о принятии либо отклонении поступивших предложений и замечаний.

Указывается, что замечания и предложения, поступившие от физических и юридических лиц в ходе публичного обсуждения проекта программы, подлежат обязательному рассмотрению организацией.

Обновление содержания утвержденной программы осуществляется не реже одного раза в три года.

Также установлен порядок согласования и утверждения программы.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2026 года.