В Казахстане увеличат сроки приема заявок от фермеров, пострадавших в результате ЧС

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Правила возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера, в сфере сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Теперь на прием заявок от фермеров отводится 60 календарных дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации природного характера.

В нынешней редакции приказа на это отводится срок в 30 календарных дней.

При этом добавлено, что прием заявок на возмещение ущерба за испорченные семена сельскохозяйственных культур в 2024 году осуществляется до 1 декабря 2024 года.

Объявление включает следующие сведения:

наименование местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, с указанием его местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

дата и время начала и завершения приема документов;

перечень необходимых документов;

дата, время и место проведения заседания комиссии в сфере растениеводства.

Физические и юридические лица, понесшие ущерб в результате чрезвычайной ситуации природного характера, подают заявку на возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате чрезвычайной ситуации природного характера в растениеводстве по форме.

К заявке о возмещении ущерба прилагаются:

копия идентификационного документа на земельный участок;

копия правоустанавливающего документа на земельный участок;

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян (прилагаются при подаче заявки за испорченные семена);

по семенам, приобретенным у аттестованных производителей семян: копия аттестата на семена либо свидетельства на семена;

по импортным семенам: копия документа, подтверждающего сортовые и посевные качества семян, выданного компетентным органом страны-отправителя;

по семенам собственного производства: копия акта апробации и удостоверения о кондиционности семян либо акта апробации и результата анализа семян.

Члены комиссии в сфере растениеводства в течение 10 рабочих дней осуществляют осмотр земельных участков физического или юридического лица, обследование посевов сельскохозяйственных культур, семенохранилищ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

При рассмотрении заявок о возмещении ущерба за испорченные семена члены комиссии в сфере растениеводства дополнительно изучают данные (сведения) из журнала учета семян, а также из журнала наблюдения.

Обследование осуществляется в присутствии физического или юридического лица или его доверенного лица и по результатам оформляется акт обследования посевов сельскохозяйственных культур и семенохранилищ, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, с обязательным приложением подтверждающих фото- и видеоматериалов.

В случае принятия решения об отказе в возмещении ущерба, комиссией в сфере растениеводства направляется физическому или юридическому лицу письменное уведомление с указанием причин отказа.

Письменное уведомление с указанием причин отказа направляется через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", либо через канцелярию местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы, района.

В правила также добавлен пункт о том, что ущерб, причиненный физическому или юридическому лицу в результате чрезвычайной ситуации природного характера, определяется комиссией в сфере растениеводства исходя из расходов на выращивание конкретной сельскохозяйственной культуры на один гектар согласно технологической карте возделывания сельскохозяйственных культур, согласованной со специализированным научно-исследовательским институтом земледелия и растениеводства, а также на основании рыночной стоимости семян сельскохозяйственных культур в разрезе видов сельскохозяйственных культур товарного зерна согласно данным официальной статистической информации.

В случае, если физическое или юридическое лицо является получателем субсидий (развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений; развитие семеноводства; удешевление стоимости удобрений (за исключением органических); удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов; удешевление стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям), то размер ущерба определяется за вычетом суммы полученных субсидий.

При этом технологическая карта возделывания сельскохозяйственных культур составляется комиссией в сфере растениеводства отдельно на богарные и орошаемые пашни, в том числе по площадям возделывания сельскохозяйственных культур в закрытом и открытом грунте.

Как поясняют в МСХ, изменения вносятся в связи с протокольным поручением заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева от 5 сентября 2024 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 октября.