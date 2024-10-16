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Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ появится в Казахстане

Совет по вопросам саморегулирования деятельности СМИ появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 09:58 Фото: primerminister.kz
Приказом и.о. министра культуры и информации от 9 октября 2024 года утверждено Типовое положение об общественно-профессиональном совете по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образуемым в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам развития медиаотрасли.

Основной целью Совета является соблюдение высокого уровня профессиональных стандартов Этического кодекса журналистов в деятельности средств массовой информации. 

Задачи Совета:

  • продвижение профессиональных стандартов Кодекса;
  • содействие повышению профессионального уровня журналистов.

Основной функцией республиканского Совета является разработка Кодекса.

Для реализации основной функции региональные Советы вырабатывают и вносят предложения и рекомендации в республиканский Совет, которые будут использоваться при разработке Кодекса.

Полномочия Совета:

  • запрашивать необходимую информацию у пользователей и обладателей информации по вопросам, относящимся к деятельности Совета;
  • обращаться в государственные органы по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Совет состоит из председателя, заместителя председателя и не менее семи членов Совета.

 Члены Совета избираются на общем собрании и состоят из представителей профессионального сообщества средств массовой информации, представителей местных профессиональных сообществ, средств массовой информации.

Секретарь Совета назначается на общем собрании и выполняет организационные функции. Секретарь Совета не является членом Совета и не участвует в голосовании.

Организация заседаний Совета состоит из следующих последовательных действий:

  • не позднее чем за три рабочих дня до запланированной даты проведения заседания секретарем Совета направляются приглашение, повестка и необходимые материалы;
  • заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Совета. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более пяти рабочих дней;
  • члены Совета в течение одного рабочего дня подтверждают свое участие или неучастие (с указанием причин) на предстоящем заседании.

Вопросы в повестку включаются в соответствии с целями и задачами, поставленными перед Советом.

Заседания Совета проводятся не менее одного раза в квартал.

Заседание проводится с использованием видеоконференцсвязи и доступных онлайн-сервисов.

Приказ вводится в действие с 26 октября 2024 года.

Ранее мы рассказали, что в Минкультуры утвердили Правила аккредитации журналистов.

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