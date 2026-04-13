Новые правила организации дорожного движения утвердили в Астане

Решением маслихата города Астаны от 19 марта 2026 года утверждены правила организации дорожного движения в городе Астане в части, не урегулированной правилами дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Документ охватывает вопросы парковки, эвакуации автомобилей и установки шлагбаумов и других ограничительных конструкций.

Парковка

Так, говорится, что на территории города Астаны не допускается вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест, установленных акиматом, стоянка следующих транспортных средств:

грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тыс. килограмм, за исключением транспортных средств коммунальных служб, выполняющих работы по содержанию, уборке или ремонту объектов городской инфраструктуры;

электрических самокатов, велосипедов с электрическим двигателем и малых электрических транспортных средств.

Парковочные пространства, принадлежащие физическим или юридическим лицам на праве собственности или ином законном основании (частные парковочные пространства), подлежат приведению в соответствие с требованиями Правил, дизайн-кодом города Астаны, Правилами благоустройства территории города.

Лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании частным парковочным пространством, обеспечивает:

наличие специальных парковочных мест для стоянки транспортных средств, управляемых водителями с нарушениями опорно-двигательного аппарата или водителями транспортных средств, обслуживающими людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата или полной потерей зрения;

круглосуточный беспрепятственный доступ или проезд транспортных средств экстренных, аварийных, оперативных и коммунальных служб.

Для анализа загрузки парковочных пространств города Центром организации дорожного движения обеспечивается информационное взаимодействие с субъектами, осуществляющими управление парковочными пространствами, расположенными на земельных участках, находящихся в коммунальной собственности местного исполнительного органа города, в том числе переданных во владение, пользование или управление. Информация субъектами предоставляется в режиме реального времени, а при отсутствии технической возможности – в порядке и сроки, согласованные с Центром организации дорожного движения.

Платные коммунальные парковки делятся на следующие виды:

уличные – расположенные в границах улично-дорожной сети (проезжая часть, уширения проезжей части, парковочные карманы, края тротуаров, граничащие с проезжей частью), не оборудованные защитными конструкциями и регулирующими элементами (шлагбаумы и другие ограждения), а также площадки вне проезжей части, на отдельных земельных участках (площадки у общественных и деловых объектов, перехватывающие парковки и прочие), расположенные на земельных участках, находящихся в коммунальной собственности;

крытые – территории, представляющие собой специально оборудованные здания (части зданий), сооружения (части сооружений), включая одно- или многоуровневые инженерные сооружения, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств и организованные в соответствии с нормативными правовыми актами РК.

Платные коммунальные парковки обозначаются дорожными знаками, разметкой и иными техническими средствами организации дорожного движения.

На платных коммунальных парковках должна содержаться следующая информация:

тариф, применимый к конкретной зоне;

способы оплаты за парковку;

номера телефонов контакт-центра Центра организации дорожного движения.

С 12 июля 2026 года вводятся с действие нормы:

Плата за пользование уличными платными коммунальными парковками взимается за каждый час нахождения транспортного средства на парковочном месте, и ее размер зависит от тарифной зоны, определяемой акиматом.

По обращению собственника жилого или коммерческого помещения, поданному посредством интернет-ресурса Центра организации дорожного движения, предоставляется бесплатное пользование платными коммунальными парковками, расположенными на прилегающей к соответствующему жилому дому территории, в соответствии с публичным договором. Бесплатное пользование платными коммунальными парковками предоставляется не более чем на одно транспортное средство на одно помещение.

На территории города Астаны устанавливаются следующие тарифные зоны:

Зона 1 (зона наивысшего парковочного спроса, 200 тенге в час) – территория города с устойчиво высоким уровнем парковочного спроса и ограниченной обеспеченностью парковочными местами, в пределах которой размещение транспортных средств оказывает непосредственное влияние на пропускную способность и безопасность дорожного движения, в связи с чем применяется повышенный размер платы за пользование платными коммунальными парковками;

Зона 2 (зона среднего парковочного спроса, 150 тенге в час) – территория города с переменной интенсивностью парковочного спроса, формируемого за счет смешанного функционального назначения застройки, в пределах которой применяется средний размер платы за пользование платными коммунальными парковками;

Зона 3 (зона пониженного парковочного спроса, 100 тенге в час) – территория города с достаточной обеспеченностью парковочными местами и низкой интенсивностью парковочного спроса, в пределах которой применяется пониженный размер платы за пользование платными коммунальными парковками либо режим платной парковки устанавливается в ограниченные временные периоды с целью перераспределения транспортного спроса.

Указывается, что плата за пользование крытыми платными коммунальными парковками взимается за каждый час нахождения транспортного средства на парковочном месте и ее размер определяется акиматом для каждой парковки индивидуально.

На платных коммунальных парковках допускается посуточная оплата, в случае если время нахождения транспортного средства на парковке превышает восемь последовательных часов в течение одних календарных суток, а также ежемесячная оплата на основании абонемента в соответствии с публичным договором.

От платы за пользование платными коммунальными парковками на основании соответствующего подтверждающего документа освобождаются транспортные средства:

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов труда;

лиц с инвалидностью первой или второй группы, законных представителей ребенка с инвалидностью;

многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" I или II степени;

граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне;

владельцев электромобилей;

оперативных и специальных служб с включенными проблесковыми маячками синего и (или) красного цвета.

Контроль оплаты за пользование платными коммунальными парковками осуществляется одним из следующих способов:

транспортными средствами автоматизированного контроля парковки, которые объезжают парковки по графику, установленному внутренними документами Центра организации дорожного движения, и фиксируют нахождение конкретного транспортного средства на конкретном парковочном месте с определенной периодичностью;

стационарными комплексами контроля парковки, представляющими собой совокупность стационарно установленных технических средств, включая средства фото- и видеофиксации, устройства контроля въезда и выезда (шлагбаумы) и иное оборудование, предназначенное для автоматизированного учета транспортных средств, контроля режима парковки и фиксации нарушений, установленных в соответствии с Правилами.

Владельцам транспортных средств предоставляется возможность произвести оплату по факту осуществления парковки на уличных платных коммунальных парковках до 23 часов 59 минут текущего дня способами, определенными Центром организации дорожного движения и указанными на его интернет-ресурсе.

Шлагбаумы и ограждения

Указывается, что установка защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов и других ограждений) осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения, упорядочения транспортных и пешеходных потоков, а также предотвращения несанкционированного доступа транспортных средств на отдельные участки улично-дорожной сети, жилые зоны и на парковочные пространства.

Типы защитных (ограждающих) конструкций:

заборы – сооружения, используемые для ограждения и обозначения границ территории (металлические, деревянные, каменные и кирпичные, бетонные, сетчатые, пластиковые, комбинированные и иные);

живые изгороди – плотно посаженные растения, служащие для зонирования участка.

Типы регулирующих элементов:

шлагбаумы – механические устройства в виде специальной оградительной стрелы на специальной конструкции, которая ограничивает проезд транспортных средств;

противотаранные устройства – инженерные средства физической защиты, устанавливаемые на въезде на территорию охраняемого объекта и предназначенные для защиты от несанкционированного проезда транспортного средства внутрь путем его принудительной остановки вплоть до разрушения транспортного средства;

болларды – выдвижные или стационарные столбы, используемые для ограничения движения транспортных средств на определенных территориях;

ворота – подвижная часть защитных (ограждающих) конструкций территории, используемая для перекрытия проезда на территорию.

Правила применяются к установке защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумов и других ограждений) на объектах независимо от форм собственности, кроме земельных участков на которых расположены индивидуальные жилые дома.

Так, говорится, что установка шлагбаумов и других ограждений осуществляется по согласованию с уполномоченным органом и Центром организации дорожного движения, при условии их соответствия требованиями Правил благоустройства, схемам организации дорожного движения, а также требованиям безопасности и доступности для пешеходов, включая маломобильные группы населения.

Уполномоченный орган в целях определения мест фактической установки защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумы и другие ограждения), а также выявления потребности в их установке, ремонте или демонтаже проводит инвентаризацию защитных конструкций и регулирующих элементов (шлагбаумы и другие ограждения).

Согласование установки шлагбаумов и других ограждений физическими и юридическими лицами осуществляется в электронном виде в информационной системе Центра организации дорожного движения акимата города Астаны путем заполнения электронной формы с указанием местоположения на цифровой карте.

Центр организации дорожного движения в течение пяти рабочих дней дает выдает согласованную схему расположения защитных конструкций и регулирующих элементов.

Физические и юридические лица при несогласии с согласованной схемой подают обращение о корректировке схемы расположения шлагбаумов и других ограждений.

При установке шлагбаумов и других ограждений размещается информация об обслуживающей организации и способах связи с диспетчерской службой.

Регулирующие элементы, размещенные на территории города Астаны, оснащаются возможностью круглосуточного удаленного управления и оборудуются механизмами для ручного или автоматического открывания, в том числе беспрепятственного доступа экстренных, аварийных, оперативных и коммунальных служб.

Беспрепятственный доступ экстренных, аварийных, оперативных и коммунальных служб реализуется посредством синхронизации программного обеспечения механизмов автоматического открывания регулирующих элементов.

При наличии неисправности регулирующих элементов, создающих препятствие для проезда (доступа), и невозможности оперативного устранения неисправности собственники обеспечивают свободный проезд до устранения неисправности.

Решение вводится в действие с 20 апреля 2026 года, за исключением ряда пунктов, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года.