Концепцию развития водородной энергетики утвердили в Казахстане

Министр энергетики приказом от 27 сентября 2024 года утвердил Концепцию развития водородной энергетики в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что водород рассматривается как ключевой элемент в переходе к низкоуглеродной экономике, способный обеспечить декарбонизацию промышленных процессов и транспорта.

Энергетическая структура Казахстан находится на стадии своей трансформации, направленной на снижение углеродного следа и интеграцию новых технологий. Водородная энергетика может сыграть ключевую роль в этой трансформации, обеспечивая экологические и экономические преимущества для страны.

Казахстан обладает значительными возможностями для развития водородной энергетики, благодаря обилию природных ресурсов и стратегическому географическому положению, что может сделать страну важным игроком в области водородных технологий на международной арене.

Отмечается, что одним из экологичных, но более затратных способов производства "зеленого водорода" является электролиз воды. При этом Казахстан обладает достаточными водными ресурсами для обеспечения производственных нужд в рамках электролиза, особенно в южных и центральных регионах.

Водород может использоваться в металлургической промышленности Казахстана, где он может заменить кокс и уголь в качестве восстановителя, что значительно снизит выбросы углекислого газа.

Казахстан находится между Европой и Азией, что делает его удобной платформой для экспорта водорода и водородных технологий в страны с растущим спросом на чистую энергию, такие как Китай, Япония и страны Европейского Союза, в частности Германия.

Внедрение водородных технологий может существенно сократить выбросы СО2 за счет замены углеводородного топлива в энергетике и транспорте.

Крупные города Казахстана, такие как Алматы и Астана, сталкиваются с проблемами загрязнения воздуха, что отрицательно сказывается на здоровье населения.

Использование водорода в транспорте и промышленности может значительно снизить уровень загрязнения воздуха, улучшая экологическую обстановку.

Видение развития водородной энергетики

Развитие водородной энергетики позволит реализовать преимущества Казахстана и провести диверсификацию углеводородного сектора, обеспечит опережающую трансформацию экономики в новый технологический уклад и получение масштабных выгод, необходимых для динамичного социально-экономического развития страны.

Развитие водородной энергетики сосредоточено на следующем:

развитие отрасли путем совершенствования нормативной правовой базы и системы национальной стандартизации, что позволит определить роль водорода, как одно из перспективных направлений;

развитие технологий смешивания водорода на парогазовых установках в целях сокращения зависимости от ископаемого топлива и снижения выбросов;

регулирование внутреннего рынка в части производства и использования водорода;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по изучению производства, применения, транспортировки и хранения водорода;

развитие инфраструктуры по транспортировке и хранению водорода;

изучение и поиск новых возможностей использования водорода в промышленности, транспорте и энергетике;

адаптация к готовым водородным решениям;

внедрение водородного транспорта;

развитие сети водородных заправок;

привлечение инвестиций, международное сотрудничество и оказание государственной поддержки крупных проектов водородной энергетики в рамках инвестиционной политики;

реализация пилотных проектов в целях использования водорода в различных сферах экономики;

реализация международных водородных проектов;

разработка новых путей удешевления цепочки стоимости производства зеленого водорода, в том числе за счет применения локальных технологий и материалов.

Развитие водородной энергетики будет основываться на следующих принципах:

Устойчивости: водородная энергетика должна стать частью стратегии низкоуглеродного развития, направленная на снижение выбросов парниковых газов и уменьшение зависимости от традиционных источников энергии.

водородная энергетика должна стать частью стратегии низкоуглеродного развития, направленная на снижение выбросов парниковых газов и уменьшение зависимости от традиционных источников энергии. Инновации: Казахстан всячески будет стимулировать инноваций и разработку новых технологий для более эффективного производства, хранения и использования водорода.

Казахстан всячески будет стимулировать инноваций и разработку новых технологий для более эффективного производства, хранения и использования водорода. Интеграции с возобновляемыми источниками энергии: водородная энергетика будет тесно интегрироваться с возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер и солнце, чтобы обеспечить устойчивое и экологически чистое производство водорода.

водородная энергетика будет тесно интегрироваться с возобновляемыми источниками энергии, такими как ветер и солнце, чтобы обеспечить устойчивое и экологически чистое производство водорода. Развития инфраструктуры: Казахстан будет стремиться развивать соответствующую инфраструктуру для производства, транспортировки и использования водорода, включая заправочные станции, хранилища и транспортные сети.

Казахстан будет стремиться развивать соответствующую инфраструктуру для производства, транспортировки и использования водорода, включая заправочные станции, хранилища и транспортные сети. Партнерства: на пути развития водородной энергетики Казахстан будет стремиться сотрудничать с международными партнерами, компаниями и организациями для обмена знаниями, технологиями и опытом в области водородной энергетики.

на пути развития водородной энергетики Казахстан будет стремиться сотрудничать с международными партнерами, компаниями и организациями для обмена знаниями, технологиями и опытом в области водородной энергетики. Стандартизации и регулирования: будут разработаны необходимые стандарты и нормативные правовые акты для обеспечения безопасности, качества и устойчивости водородной энергетики.

будут разработаны необходимые стандарты и нормативные правовые акты для обеспечения безопасности, качества и устойчивости водородной энергетики. Образованности и информированности: на постоянной основе будут проводиться образовательные кампании и информационная работа среди населения о преимуществах и возможностях водородной энергетики.

Заложенные в Концепции видение, принципы и подходы направлены на обеспечение опережающего развития отрасли и сокращение выбросов парников газов.

Таким образом, на основе видения, принципов и подходов развития водородной энергетики, а также с учетом тенденций, изложенных в настоящей Концепции, для достижения поставленной цели предполагается реализация задач следующими действиями:

будут обеспечены производства водорода, которые будут способствовать созданию экспортно-ориентированного производства водорода и энергетических смесей на его основе, а также обеспечивать их поставки на внутренний рынок Казахстана;

для организации производства, экспорта и применения водорода и энергетических смесей на его основе на внутреннем рынке РК будет предусмотрена реализация пилотных проектов;

будет организовано производство низкоуглеродного водорода на экспортно ориентированных промышленных предприятиях, использующих водород в процессе производства продукции;

будет реализован пилотный проект по внедрению водородного транспорта с дальнейшим ее внедрением в крупных городах в целях снижения экологической нагрузки;

будет создана необходимая инфраструктура для водородного транспорта (заправочные станции);

будут созданы опытные полигоны производства и применения водорода в качестве накопителя энергии в локальных энергосистемах с его последующим использованием для генерации электроэнергии;

будут реализованы пилотные проекты по использованию водорода в жилищно-коммунальном хозяйстве (в том числе на парогазовых установках) при условии подтверждения безопасности и экономической эффективности пилотных проектов;

для стимулирования инвестиций в развитие водородной энергетики будут использованы меры государственной поддержки крупных проектов в рамках инвестиционной политики;

будут разработаны инструменты поддержки реализации проектов по снижению выбросов углекислого газа, увеличению потребления водорода и применения энергоносителей, товаров и услуг с низким углеродным следом;

будут разработаны предложения, направленные на субсидирование проектов водородной энергетики в целях обеспечения конкурентоспособности водорода относительно традиционных энергоносителей;

будет создана необходимая нормативно-правовая база и документы по стандартизации в области водородной энергетики путем

для развития международного сотрудничества в области водородной энергетики будут реализованы следующие меры:

организация двустороннего сотрудничества с перспективными импортерами водорода в целях реализации совместных пилотных проектов поставок водорода;



обеспечение участия Казахстана в международных организациях по водородной энергетике и на международных площадках для целей обсуждения перспективной повестки и поиска новых возможностей в области водородной энергетики;



организация сотрудничества с зарубежными странами и организациями по вопросам стандартизации и сертификации, в том числе разработки системы нормативного регулирования водородной энергетики, международных стандартов и правил, продвижение концепции "технологической нейтральности" и недискриминационного подхода к низкоуглеродному водороду, произведенному из ископаемых топлив;



организация мероприятий, связанных с водородной энергетикой и международным сотрудничеством в этой области, в рамках, проводимых в Республике Казахстан национальных и международных деловых и научных конференций, посвященных топливно-энергетическому комплексу, вопросам климата и охраны окружающей среды;



формирование в зарубежных странах репутации РК как поставщика экологичного водорода, в том числе произведенного с низкими удельными выбросами углекислого газа;



заключение экспортных контрактов на поставку промышленной продукции и компонентов для водородной энергетики с зарубежными партнерами;



выстраивание в кооперационные и технологические цепочки в части производства оборудования для производства, хранения, транспортировки и применения водорода;

будет проведен анализ имеющихся ограничений и перспектив кадрового обеспечения внедрения существующих и перспективных технологий в области водородной энергетики;

будет сформирован на среднесрочную перспективу план по устранению выявленных дефицитов и ограничений кадрового обеспечения водородной энергетики;

будет обеспечено участие образовательных организаций высшего образования в реализации пилотных проектов с целью непрерывного внедрения требуемых компетенций в основные профессиональные образовательные программы и дополнительные профессиональные программы;

будет организовано в необходимом объеме дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и профессиональную переподготовку) специалистов организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в области водородной энергетики, с целью обеспечения их квалификационного соответствия новым задачам профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты:

Достижение производства 10 000 тонн водорода к 2027 году.

Производство 18 000 тон водорода в год к 2029 году.

Производство 25 000 тонн водорода к 2030 году, с долей зеленого водорода не менее 50%.

Строительство хранилищ водорода общей емкостью не менее 100 000 м3 к 2030 году.

Открытие сети водородных заправок к 2030 году.

Развитие водородопроводов длинной около 100 км (суммарно) к 2030 году для эффективной транспортировки водорода.

Снижение доли ископаемого топлива на 0,03-0,04% за счет использования водорода к 2030 году.

Сокращение выбросов СО2 на 0,1% (суммарно) в результате использование водорода в различных секторах экономики к 2030 году.

Достичь доли водорода в энергетической системе страны к 2030 году 0,25%.

Достижение объема экспорта водорода в размере 5 000 тонн в год к 2028 году.

Увеличение экспорта водорода до 10 000 тонн в год к 2029 году.

Экспорт 15 000 тонн водорода в год к 2030 году в страны-партнеры.

Привлечение инвестиций на сумму 1 млрд тенге в водородную отрасль к 2030 году.

Заключение 5 международных соглашений по совместным проектам в области водородной энергетики к 2030 году.

Реализация не менее одного международного водородного проекта к 2030 году.

Внедрение водородных автобусов в не менее чем трех городах к 2030 году.

Развитие сети водородных заправок, обеспечивающих бесперебойное обслуживание транспорта в не менее 3 городах к 2030 году.

Приказ введен в действие с 27 сентября 2024 года.