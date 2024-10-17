В Казахстане введут модерацию комментариев к петициям

Министерство культуры и информации подготовило поправки в Правила присоединения к петиции и формы письменного заявления о присоединении к петиции, сообщает Zakon.kz.

Как известно, казахстанцы имеют право выразить свое отношение к петиции путем присоединения к ней или размещения комментария на интернет-ресурсе в свободном доступе.

Так вот, в правила добавлено, что если на какой-то комментарий или к его части поступила жалоба, то уполномоченный орган будет проверять комментарий на предмет нарушения норм законодательства.

При обнаружении нарушения норм законодательства республики уполномоченный орган уведомляет письменно оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры электронного правительства в течение пяти рабочих дней с момента получения жалобы.

После чего оператор удаляет (скрывает) комментарий или его часть в течение трех рабочих дней после получения уведомления уполномоченного органа.

Таким образом, вводится модерация комментариев на сайте размещений петиций.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 ноября.

Ранее мы рассказали, когда казахстанцы смогут подписывать петиции через eGov mobile.