Сенат вернул в Мажилис поправки в законодательство по вопросам реформирования жилищной политики

Депутаты Сената Парламента Казахстана на пленарном заседании вернули в Мажилис законопроект по вопросам реформирования жилищной политики, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала 17 октября 2024 года депутат Сената Ляззат Рысбекова, вводится новая статья, согласно которой социально уязвимые слои населения сохраняют свою очередность для получения жилья. Эта норма касается детей-сирот, многодетных матерей и многодетных семей, неполных семей, вдов и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

"Однако законом охвачены не все условия для семей, имеющих детей-инвалидов. Не регламентирована норма, согласно которой, в случае снятия у ребенка инвалидности, семья не должна исключаться из очереди нуждающихся в жилье", – сказала Ляззат Рысбекова.

Также в рамках закона не урегулированы нормы касательно обеспечения жильем семьи, имеющей двух и более инвалидов, и случаи, когда совершеннолетия достигает один из детей-инвалидов, а в семье имеется еще ребенок-инвалид.

Сенатор отметила, что эти вопросы требуют детального обсуждения с заинтересованными государственными органами и общественными объединениями инвалидов. Нормы должны быть усовершенствованы с учетом защиты законных прав и интересов как совершеннолетних лиц с ограниченными возможностями, так и членов их семей.

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