Мажилис согласился с поправками Сената по вопросам реформирования жилищной политики

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 30 октября согласились с поправками Сената по вопросам реформирования жилищной политики, сообщает Zakon.kz.

Как отметил депутат Мажилиса Лукбек Тумашинов, поправки были приняты нижней палатой 12 июня и направлены в Сенат с 237 принятыми позициями. Внесенные Сенатом поправки носят уточняющий характер, не меняют концепцию и содержание документа.

В частности, Сенатом предлагается в законе "О жилищных отношениях" пункт 4 статьи 69 после слов "жилище которых признано аварийным" дополнить словами "в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, при получении жилища из коммунального жилищного фонда".

В пункте 1 статьи 74 уточнена редакция по реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, а в законе "О статусе столицы Республики Казахстан" в статье 9 компетенция местного исполнительного органа столицы по реконструкции, текущему или капитальному ремонту многоквартирных жилых домов перенесена из подпункта 19-8) в подпункт 19-14) и после слов "финансирование", "ремонту" дополнена соответственно словами "мероприятий", "наружных стен, кровли".

Ранее сообщалось, что Сенат вернул в Мажилис поправки в законодательство по вопросам реформирования жилищной политики.