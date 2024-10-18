Госорганы обяжут сделать свои сайты доступными для лиц с инвалидностью

МЦРИАП подготовило изменения в Правила информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требований к их содержанию, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила добавлена глава, предусматривающая ответственность за нарушение правил информационного наполнения и порядок обращения граждан к собственнику интернет-ресурса.

В МЦРИАП пояснили, что добавление главы о доступности интернет-ресурсов государственных органов для лиц с инвалидностью необходимо для обеспечения их равного доступа к информации и услугам. Несоответствие стандартам доступности приравнивается к нарушению закона о социальной защите, что усиливает отвественность должностных лиц за дступность сайта.

Там отметили, что возможность подачи обращений о недоступности элементов на сайтах государственных органов позволяет оперативно устранять барьеры, улучшая доступ граждан к необходимым услугам и информации.

Также в правила добавлен пункт о том, что несоответствие элементов интерфейса и содержания интернет-ресурсов положениям приложений к данному приказу приравнивается к нарушению законодательства РК о социальной защите в виде необеспечения лицам с инвалидностью доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, условий для доступа к культурно-зрелищным мероприятиям и влечет ответственность для должностных лиц, ответственных за организацию работы интернет-ресурсов, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В документе также говорится, что государственные органы и организации на своих интернет-ресурсах должны предусматреть возможность пользователям направлять в адрес таких органов и организаций обращения о недоступности для лиц с инвалидностью элементов и сервисов на интернет-ресурсах.

Указывается, что доступность интернет-ресурсов для лиц с нарушениями слуха необходимо обеспечивать путем предоставления альтернативной текстовой версий аудио- и видео материалов, а также субтитров или перевода на жестовый язык для видео-контента.

Всей функциональностью контента можно управлять при помощи клавиатуры без каких-либо ограничений по времени нажатия на клавишу. На интернет-ресурсе обеспечивается полное функционирование горячих клавиш.

При этом говорится, что информация должна быть представлена простым и понятным языком, избегая сложных конструкций и специализированной терминологии без объяснения.

"Рекомендуется предоставление текстовых подсказок, упрощающих восприятие информации. Сложные графические элементы, такие как диаграммы или схемы, должны сопровождаться текстовыми описаниями", – говорится в дополнении.

Кроме того, добавлено, что для различения визуальных элементов, оповещения о выполнении действия или запроса на обратную связь интерфейс интернет-ресурса не использует только визуальные характеристики элемента (цвет, форму, размер, визуальное местоположение, ориентацию). Любая информация или запрос представляются в виде текста, доступного для чтения с помощью вспомогательных технологий, включая скринридеры.

Элементы интерфейса интернет-ресурса при перемещении фокуса на них не должны изменять контекст.

Как поясняется, изменения вносятся в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 ноября.