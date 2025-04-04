Как и чем наполнять сайты госорганов: утверждены правила

Министр культуры и информации приказом от 31 марта 2025 года утвердила Правила информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что интернет-ресурсы государственных органов разрабатываются методом адаптивного веб-дизайна.

Адаптивность интернет-ресурса обеспечивает полноценную доступность информационного контента идентично для пользователей стационарных и мобильных устройств, а также вспомогательных аппаратных или программных средств для лиц с инвалидностью.

Информация, размещаемая на интернет-ресурсе, должна соответствовать текущему моменту времени.

Доступ пользователям обеспечивается без прохождения процедуры аутентификации на интернет-ресурс и все содержащиеся в нем электронные информационные ресурсы.

Электронные информационные ресурсы представляются в гипертекстовом формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-браузера.

Указывается, что нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные постановления, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому формату должны быть представлены на сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей.

Нормативные правовые акты на интернет-ресурсе представляются с указанием их формы, заголовка, места и даты принятия, регистрационного номера, подписи лица или лиц, уполномоченных подписывать нормативные правовые акты, даты и номера государственной регистрации и обновляются своевременно.

При размещении на странице интернет-ресурса используются перекрестные ссылки между содержательными разделами и нормативной правовой базой.

Архивные данные составляют не менее трех лет.

Отмечается, что указываются полные фамилии, имена, отчества руководителя государственного органа, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, территориальных органов, зарубежных представительств, подведомственных организаций, руководителей и членов консультативных и совещательных органов, иных сотрудников государственного органа, ответственных за тот или иной участок работы.

При указании номеров телефонов, факсов государственного органа указывается код города (области, района).

При размещении информации обеспечивается возможность определить дату и время размещения информации, а также дату и время последнего изменения.

В дизайне главной страницы интернет-ресурса не допускается перегруженность по объему графических элементов и необходимо обеспечение:

высокой скорости загрузки веб-страниц;

минимального использования графики и средств анимации в оформлении графической части интернет-ресурса.

По умолчанию открывается версия интернет-ресурса на казахском языке. При изменении языка интернет-ресурса открывается та же самая просматриваемая страница.

Навигационное меню должно содержпть поисковое поле для выполнения полнотекстового поиска по интернет-ресурсу.

Контентная область главной страницы интернет-ресурса содержит:

новости в формате: дата, заголовок, иллюстративное изображение и краткое содержание (при наличии);

перечень ссылок на подразделы с информацией о направлениях деятельности государственного органа;

информационные блоки и баннера со ссылками на важные материалы и востребованную пользователями справочную информацию;

перечень последних добавленных документов государственного органа;

перечень последних вакансий на занятие административных должностей;

перечень актуальных событий и мероприятий;

перечень популярных государственных услуг, оказываемых государственным органом (при наличии);

контактную информацию - почтовый адрес, телефон и электронный адрес государственного органа, а также ссылки на каналы обратной связи (электронные обращения, блог руководителя);

перечень реализуемых проектов государственного органа.

Ссылка на главную страницу должна быть доступной с любой страницы интернет-ресурса.

Предельное время загрузки стандартной страницы интернет-ресурса не более 4 секунд.

Указывается, что информация должна быть представлена простым и понятным языком, избегая сложных конструкций и специализированной терминологии без объяснения.

Рекомендуется предоставление текстовых подсказок, упрощающих восприятие информации. Сложные графические элементы, такие как диаграммы или схемы, должны сопровождаться текстовыми описаниями.

Также утверждены требования к удобству использования интернет-ресурса государственных органов, главные из которых: доступность интернет-ресурса в сети Интернет и доступность информации на сайте.

Приказ вводится в действие с 14 апреля.

Ранее мы рассказали, сколько будет храниться информация об уволенных по отрицательным мотивам госслужащих.