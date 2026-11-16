Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов продлят в Казахстане

Министерство промышленности и строительства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается введение запрета на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные и гранул древесных, страной происхождения которых является Казахстан.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 ноября.

В Казахстане действует запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, который неоднократно продлевался. Так, с 12 июня 2026 года был введен полугодовой запрет отдельных видов лесоматериалов.