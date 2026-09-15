В Казахстане пересмотрят механизм добровольного переселения лиц в регионы

Министерство труда и социальной защиты разработало Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается совершенствование механизма предоставления материальной помощи, расширение круга участников программы за счет включения востребованных специалистов и глав крестьянских хозяйств, а также актуализация используемой терминологии и устранение расхождений между действующими нормативными правовыми актами и новыми нормами законодательства.

Цель документа – совершенствование механизма добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, повышение эффективности предоставления мер государственной поддержки участникам переселения, а также приведение положений Правил в соответствие с изменениями законодательства республики.

В Минтруда отметили, что ожидаемыми результатами реализации проекта являются:

обеспечение единого порядка предоставления мер государственной поддержки участникам переселения;

расширение возможностей участия в программе востребованных специалистов и глав крестьянских хозяйств;

повышение эффективности привлечения трудовых ресурсов в регионы, испытывающие протребность в рабочей силе.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 сентября.