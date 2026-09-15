В Казахстане пересмотрят механизм добровольного переселения лиц в регионы
В частности, предусматривается совершенствование механизма предоставления материальной помощи, расширение круга участников программы за счет включения востребованных специалистов и глав крестьянских хозяйств, а также актуализация используемой терминологии и устранение расхождений между действующими нормативными правовыми актами и новыми нормами законодательства.
Цель документа – совершенствование механизма добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, повышение эффективности предоставления мер государственной поддержки участникам переселения, а также приведение положений Правил в соответствие с изменениями законодательства республики.
В Минтруда отметили, что ожидаемыми результатами реализации проекта являются:
- обеспечение единого порядка предоставления мер государственной поддержки участникам переселения;
- расширение возможностей участия в программе востребованных специалистов и глав крестьянских хозяйств;
- повышение эффективности привлечения трудовых ресурсов в регионы, испытывающие протребность в рабочей силе.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 сентября.