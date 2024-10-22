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В Казахстане исключат отвод земельных участков в зонах затопления населенных пунктов

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 10:33 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК подписал распоряжение от 7 октября 2024 года "О некоторых вопросах предоставления земельных участков", сообщает Zakon.kz.

В частности, утвержден План мероприятий межведомственного взаимодействия по исключению практики отвода земельных участков в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий.

План включает несколько мероприятий, в их числе:

  • разработка требований к форматам, содержанию и типам пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий;
  • определение отраслевой информационной системы сбора и хранения пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий;
  • формирование местными исполнительными органами пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий;
  • публикация пространственных данных фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий на публичной кадастровой карте Единого государственного кадастра недвижимости;
  • актуализация границ водоохранных зон и водоохранных полос водных объектов с учетом фактических зон затопления и подтопления населенных пунктов;
  • контроль за соблюдением законности предоставления земельных участков в водоохранных зонах и полосах;
  • внесение в государственный градостроительный кадастр откорректированных местными исполнительными органами генеральных планов и проектов детальной планировки с учетом ограничений, определенных в пунктах 3 и 5 плана. 

Реализация плана рассчитана до декабря 2027 года (последнее мероприятие).

Распоряжением предписано местным исполнительным органам обеспечить исключение отвода земельных участков в частную собственность и землепользование в фактических зонах затопления и подтопления населенных пунктов и межселенных территорий до выполнения мероприятий, предусмотренных планом.

Также местным исполнительным органам и заинтересованным государственным органам необходимо обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных планом, и ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе их исполнения в Министерство сельского хозяйства РК.

В свою очередь Министерству сельского хозяйства по итогам полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, нужно будет представлять в Аппарат правительства РК отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных планом.


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