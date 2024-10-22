В Казахстане продлят сроки пилота по использования биометрии в системе электронных счетов-фактур
В частности, продляется срок реализации пилота.
Так, говорится, что пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года.
Ранее срок реализации устанавливался до 31 декабря 2024 года.
Как пояснили в КГД, изменение в данную норму вносится для продления срока реализации пилотного проекта, который позволит продолжить работу по своевременному выявлению неблагонадежных налогоплательщиков и лиц, непричастных к финансово-хозяйственной деятельности компаний, посредством информационной системы электронных счетов-фактур.
Указывается, что биометрическая идентификация проводится только один раз в день без ограничения количества выписки электронных счетов-фактур.
При этом общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать трех раз в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки электронных счетов-фактур в таком месяце.
Ранее говорилось , что количество проведений биометрической идентификации не должно превышать семи раз в течение месяца.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят пилот по оформлению электронных договоров в ИС ЭСФ.