В Казахстане продлят сроки пилота по использования биометрии в системе электронных счетов-фактур

Комитет госдоходов подготовил изменения в Правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Zakon.kz.

В частности, продляется срок реализации пилота.

Так, говорится, что пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Ранее срок реализации устанавливался до 31 декабря 2024 года.

Как пояснили в КГД, изменение в данную норму вносится для продления срока реализации пилотного проекта, который позволит продолжить работу по своевременному выявлению неблагонадежных налогоплательщиков и лиц, непричастных к финансово-хозяйственной деятельности компаний, посредством информационной системы электронных счетов-фактур.

Указывается, что биометрическая идентификация проводится только один раз в день без ограничения количества выписки электронных счетов-фактур.

При этом общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать трех раз в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки электронных счетов-фактур в таком месяце.

Ранее говорилось , что количество проведений биометрической идентификации не должно превышать семи раз в течение месяца.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят пилот по оформлению электронных договоров в ИС ЭСФ.