Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кредиты на 11 млн тенге оформил на жителей Астаны несовершеннолетний

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 15:59 Фото: freepik
В Астане 20 граждан пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение. Об этом 22 октября 2024 года рассказали в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что несовершеннолетний обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов. Наряду с этим он ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента.

"Таким образом, несовершеннолетний похитил денежные средства 20 потерпевших на сумму свыше 11 млн тенге. В суде государственным обвинителем доказано, что намерений у виновного по извлечению дохода для потерпевших изначально не было. Все денежные средства им были потрачены на собственные нужды. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим. Гражданские иски потерпевших удовлетворены".Прокуратура Астаны

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города предупреждает жителей избегать совершения сомнительных сделок, обещающих быстрый и крупный доход, поскольку это возможный признак мошенничества.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 15:59
Защита персональных данных: почему это важно для каждого
, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 15:59

Ранее Агентство РК по финмониторингу предупредило об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные преступные схемы под предлогом легкого заработка в обмен на использование их банковских карт для легализации незаконного дохода.

Читайте также

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работники карьерных центров будут непрерывно профессионально развиваться
Презентация поправок в Кодекс &quot;О недрах и недропользовании&quot; в Мажилисе РК
В Мажилисе презентовали поправки в Кодекс о недрах и недропользовании
Министерство юстиции Республики Казахстан, МЮ РК
Министерству юстиции обновили функции
Динара Халдарова
Астана Банки 2024 год Деньги Кредиты Мошенничество Онлайн-мошенничество Подростки Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Снег ожидается в Астане, ливни – в Алматы и Шымкенте
Нурасыл Болат, депутат, суд
Суд над сыном Турлыханова: Служба пробации просит лишить его свободы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков актрисы
Трехлетний сын Авербуха и Арзамасовой умилил подписчиков матери в День отца
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: