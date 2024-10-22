Кредиты на 11 млн тенге оформил на жителей Астаны несовершеннолетний

В Астане 20 граждан пострадали от схемы мошенничества несовершеннолетнего, который разработал план по оформлению на жителей столицы денежных кредитов через банковское приложение. Об этом 22 октября 2024 года рассказали в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что несовершеннолетний обещал инвестировать их деньги в трейдинговые компании с последующим закрытием кредитов. Наряду с этим он ввел потерпевших в заблуждение о получении доли вознаграждения в виде 22% от суммы займа, а также 10% за нового приведенного клиента.

"Таким образом, несовершеннолетний похитил денежные средства 20 потерпевших на сумму свыше 11 млн тенге. В суде государственным обвинителем доказано, что намерений у виновного по извлечению дохода для потерпевших изначально не было. Все денежные средства им были потрачены на собственные нужды. Приговором суда он осужден с взысканием причиненного ущерба потерпевшим. Гражданские иски потерпевших удовлетворены". Прокуратура Астаны

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города предупреждает жителей избегать совершения сомнительных сделок, обещающих быстрый и крупный доход, поскольку это возможный признак мошенничества.

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