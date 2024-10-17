Министерству транспорта расширили полномочия
Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 14 октября 2024 года внесены изменения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.
Так, положение о Министерстве транспорта дополнено новыми функциями:
- определение условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан;
- определение статуса морского порта международного значения.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
При этом постановление правительства от 11 мая 2014 года "Об утверждении условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан" утратило силу.
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