Министерству транспорта расширили полномочия

Постановлением правительства от 14 октября 2024 года внесены изменения в Положение о Министерстве транспорта РК, сообщает Zakon.kz.

Так, положение о Министерстве транспорта дополнено новыми функциями:

определение условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан;

определение статуса морского порта международного значения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом постановление правительства от 11 мая 2014 года "Об утверждении условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан" утратило силу.