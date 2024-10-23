Казахстан сможет торговать с ЕАЭС сельхозпродукцией за счет складских свидетельств

Мажилис ратифицировал Соглашение о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в рамках Евразийского экономического союза складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 23 октября министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, документ был подписан Казахстаном, Арменией, Беларусью, Кыргызстаном и Россией 31 июля 2023 года в Москве.

"Соглашением предусматриваются развитие сотрудничества в области сельского хозяйства и взаимной торговли сельскохозяйственной продукции в рамках Евразийского экономического союза посредством использования складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию (бездокументарных неэмиссионных ценных бумаг)", – сказал Айдарбек Сапаров.

В Казахстане в соответствии с национальным законодательством предусматривается только выпуск зерновой расписки – складского свидетельства в виде долговой бездокументарной неэмиссионной ценной бумаги. Складские свидетельства подтверждают право собственности на сельскохозяйственную продукцию, хранящуюся на складе.

Ратификация соглашения позволит держателям складских свидетельств привлекать дополнительные денежные средства под их залог, а также поспособствует продвижению и использованию казахстанской зерновой расписки, созданию условий для развития электронной торговли.

Ранее Минсельхоз сообщил о высокой урожайности сельхозкультур в Казахстане.