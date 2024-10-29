Профстандарт по безопасности и охране труда разработали в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты разработало профессиональный стандарт "Безопасность и охрана труда", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт определяет навыки и компетенции, необходимые сотрудникам, отвечающим за соблюдение техники безопасности на предприятиях.

Профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в области безопасности и охраны труда и предназначены для использования широким кругом пользователей:

работниками – для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области безопасности и охраны труда, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению;

– для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области безопасности и охраны труда, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению; работодателями – для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области безопасности и охраны труда, для обновления требований к его квалификации, отвечающих современным потребностям рынка труда; формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров;

– для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области безопасности и охраны труда, для обновления требований к его квалификации, отвечающих современным потребностям рынка труда; формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; образовательными и учебными заведениями – для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов по направлению "Безопасность и охрана труда", переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений; развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов по направлению "Безопасность и охрана труда";

– для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов по направлению "Безопасность и охрана труда", переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений; развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов по направлению "Безопасность и охрана труда"; государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

Указывается, что специалисты других направлений деятельности, на которых приказом работодателя возложены дополнительные обязанности по выполнению функций специалиста по безопасности и охране труда, должны иметь подтверждение квалификации, соответствующее квалификационным требованиям, предъявляемым к техникам или инженерам по безопасности и охране труда.

Подтверждение квалификации может включать в себя наличие соответствующего образования и/или документа, подтверждающего прохождение специальной подготовки по вопросам безопасности и охраны труда в объеме, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами.

Как отмечается, цель разработки и применения данного профессионального стандарта: унификация, установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности, определению квалификационных требований к руководителям и специалистам по безопасности и охране труда.

Стандарт включает в себя описание умений, навыков и знаний, необходимых руководителям и специалистам в данной области профессиональной деятельности. Создание ориентиров для формирования образовательных программ высшего и послевузовского (дополнительного) образования, профильных курсов переподготовки и повышения квалификации для руководителей и специалистов по безопасности и охране труда.

Каждый последующий уровень квалификации наращивает совокупность показателей всех предыдущих уровней.

Накопительный и последовательный характер профильных идентификаторов обеспечивает преемственность результатов обучения и повышения квалификации от уровня к уровню. Идентификатор уровней профессий учитывают степень самостоятельности, ответственности и сложности выполняемых трудовых функций.

Профессиональный стандарт дает основания признавать результаты как формального, так и неформального и информального обучения, создает условия для доступа к оценке и признанию квалификаций профессиональной средой.

Перечень карточек профессий:



руководитель по безопасности и охране труда – 8-й уровень ОРК (отраслевая рамка квалификации);

эксперт (консультант) по безопасности и охране труда – 7-й уровень ОРК;

старший инженер по безопасности и охране труда – 7-й уровень ОРК;

инженер по безопасности и охране труда – 6-й уровень ОРК;

специалист по охране здоровья и гигиене труда – 6-й уровень ОРК;

специалист по условиям труда и оценке профессиональных рисков – 6-й уровень ОРК;

специалист по обучению (лектор) по безопасности и охране труда – 6-й уровень ОРК;

техник по безопасности и охране труда – 4-й уровень ОРК.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 12 ноября.