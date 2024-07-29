В Казахстане введут новое типовое положение о научно-техническом совете

Министерство науки и высшего образования разработали новое типовое положение о научно-техническом совете (НТС), сообщает Zakon.kz.

НТС является консультативно-совещательным органом при отраслевом уполномоченном органе и создается с целью эффективного содействия реализации государственной политики в области науки и научно-технической деятельности, а также координации работ по проведению научных исследований в соответствующей отрасли.

Основные задачи НТС

Деятельность НТС направлена на решение следующих основных задач:

разработка предложений и содействие в реализации государственной политики в области науки и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности;

выработка предложений по формированию реализации научно-технических проектов и программ;

выработка предложений по совершенствованию законодательных актов Республики Казахстан в области научной и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности;

рассмотрение проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ в сфере недропользования;

разработка предложений и реализация мер по обеспечению прозрачности отчислений и распределений средств, направляемых недропользователями на финансирование научно-исследовательских, научно-технических и (или) опытно-конструкторских работ.

выработка предложений и участие в развитии отраслевых научных организаций и организации технологической и инновационной деятельности.

Основные функции НТС

По вопросам финансирования научных исследований, научных, научно-технических проектов и программ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также проектов коммерциализации результатов научной и/или научно-технической деятельности (РННТД) из средств государственного бюджета:

рассматривает и вырабатывает предложения по вопросам, выносимых на повестку Высшей научно-технической комиссии;

вырабатывает предложения по формировании научно-технических и научно-технологических задач и программ отраслевых уполномоченных органов;

вырабатывает предложения по формированию специализированных направлений в целях реализации приоритетных направлений научной, научно-технической деятельности по отрасли;

вырабатывает предложения при разработке конкурсных документаций по грантовому и программно-целевому финансированию проектов и программ, а также проектов по коммерциализации РННТД;

вырабатывает предложения при разработке технических заданий по программно-целевому финансированию;

рассматривает заявки, направляемых в уполномоченный орган в области науки для определения форм и объемов финансирования, выделяемых для реализации проектов и программ;

рассматривает и вырабатывает рекомендации научной новизны, научно-технического уровня, перспективности, степени разработанности предлагаемых научных, научно-технических проектов и программ, экономической обоснованности запрашиваемого объема финансирования;

рассматривает кандидатуры ученых, рекомендуемых в состав Национальных научных советов;

рассматривает и вырабатывает рекомендации по вопросам, выносимых на заседания Национальных научных советов в соответствии с законом.

По вопросам государственной технологической политике и мерам государственной поддержке инновационной деятельности:

разрабатывает предложения по основным направлениям государственной технологической политики;

вырабатывает предложения по определение приоритетов технологического развития и основных направлений государственной технологической политики;

вырабатывает рекомендаций по вопросам инновационного и технологического развития страны;

вырабатывает предложения по совершенствованию инновационной системы и деятельности субъектов инновационной системы, участвующих в государственной поддержке инновационной деятельности;

рассматривает и вырабатывает предложения по государственной технологической политики по отраслевым направлениям;

вырабатывает предложения по определению ключевых (приоритетных) технологий, отраслевых центров технологических компетенций, целевых технологических программ и организации технологических платформ в отраслях;

вырабатывает предложения по формированию и развитию системы поиска технологий, их идентификации и оказания содействия в их продвижении на рынок;

вырабатывает предложения по определению приоритетных направлений предоставления инновационных грантов, для дальнейшего предоставления в уполномоченный орган в области государственной поддержки инновационной деятельности.

По вопросам финансирования из средств недропользователей в размере 1% от затрат на добычу полезных ископаемых на поддержку и развития науки и технологий:

формирование перечня приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах отраслевого органа и его актуализация;

рассмотрение и согласование программ научных исследований и проектов цифровизации недропользователей;

выработка рекомендаций по дальнейшему их использованию выполненных научных исследований и проектов цифровизации;

рассмотрение и рекомендация к принятию промежуточных и/или итоговых отчетов о ходе исполнения программ научных исследований и проектов цифровизации, представленных недропользователями.

Другие вопросы в рамках выполнения задач отраслевого уполномоченного органа:

рассматривает и согласовывает стратегические и программные документы подведомственных научных организаций;

заслушивает отчеты о научной, научно-технической и производственной деятельности подведомственных научных организаций;

рассматривает и согласовывает кандидатуры на занятие вакантной должности руководства подведомственных научных организаций;

рассматривает вопросы сотрудничества с субъектами научной или научно-технической деятельности, высшими учебными заведениями, недропользователями, предпринимателями, субъектами квазигосударственного сектора с целью создания совместных производств, осуществляющих выпуск высокотехнологичной продукции или внедрение новых технологий;

рассматривает и вырабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов РК в области научной и научно-технической, технологической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научной или научно-технической деятельности, а также в сфере недропользования;

рассматривает другие вопросы с выработкой соответствующих рекомендаций по поручению перового руководителя отраслевого уполномоченного органа.

Состав НТС формируется отраслевым уполномоченным органом с учетом предложений и рекомендаций научного сообщества и субъектов частного предпринимательства, а также юридическими лицами, в том числе недропользователями, и утверждается первым руководителем отраслевого уполномоченного органа.

НТС состоит из председателя и постоянных членов. В состав членов НТС входят ведущие ученые по отраслям, представители государственных органов и институтов развития, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", национальных холдингов и компаний, а также члены национальных научных советов.

Требования к составу НТС определяется отраслевым уполномоченным органом согласовано с уполномоченным органом в области науки.

При НТС создаются специализированные секции, осуществляющие свою деятельность по организации научного обеспечения и рассмотрения профильных вопросов, выносимых на заседание НТС.

Состав НТС утверждается сроком на три года и состоит из нечетного числа членов в количестве не более семи человек по каждой секции.

Работа НТС осуществляется в форме очных и заочных заседаний. При необходимости заседания НТС могут проводиться с использованием инфокоммуникационных технологий и систем связи.

НТС собирается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. НТС принимает решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его состава.

Предполагается, что приказ будет введен в действие с 1 сентября 2024 года.

При этом приказ министра науки и высшего образования от 16 ноября 2023 года "Об утверждении Типового положения о деятельности научно-технического совета по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ в сфере недропользования" утрачивает силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали новые требования к ученым.