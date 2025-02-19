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Право

Депутаты Мажилиса согласились с поправками Сената в Бюджетный кодекс

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 12:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 19 февраля 2025 года на пленарном заседании согласились с поправками Сената в Бюджетный кодекс, а также в закон по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу закона "О концессиях", сообщает Zakon.kz.

Как сообщила депутат Мажилиса Татьяна Савельева, 6 февраля Бюджетный кодекс и сопутствующий закон, принятые Мажилисом Парламента, вернулись из Сената в нижнюю палату.

Сенатом внесено 92 поправки, из которых 70 – в Бюджетный кодекс и 22 поправки – в сопутствующий закон.

"В числе поправок: 55 редакционно-уточняющего характера, 36 предусматривающих приведение в соответствие с отдельными законодательными актами Казахстана, а также одна связанная с решением задач, имеющих общестрановое значение (субсидирование расходов по займам, привлеченным под государственную гарантию на развитие водохранилищ, каналов и гидротехнических сооружений)", – сказала Татьяна Савельева.

Она отметила, что внесенные Сенатом поправки не меняют концептуальных положений законов.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента предложили правки, касающиеся использования и контроля средств Национального фонда.

Бауыржан Муканов
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