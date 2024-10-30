Правила госучета полезных ископаемых утвердили в Казахстане

Постановлением правительства от 23 октября 2024 года утверждены Правила включения в государственный учет полезных ископаемых сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Государственный учет полезных ископаемых содержит сведения о месторождениях полезных ископаемых, количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, горнотехнических, гидрогеологических, экологических и других характеристиках месторождения, имеющего промышленное значение, их размещении, степени изученности, степени промышленного освоения, добыче, потерях и обеспеченности промышленности полезными ископаемыми, а также изменениях в оценке ресурсов и запасов полезных ископаемых за отчетный год в результате их добычи или переоценки ресурсов и запасов полезных ископаемых.

Включение в государственный учет полезных ископаемых сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых осуществляется:

по контрактам на добычу , заключенным, либо лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых, выданным до 31 декабря 2023 года, — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, межрегиональной комиссией по запасам (в части общераспространённых полезных ископаемых) с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы, или на основании отчета об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых, подготовленного компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC;

, заключенным, либо лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых, выданным до 31 декабря 2023 года, — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, межрегиональной комиссией по запасам (в части общераспространённых полезных ископаемых) с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы, или на основании отчета об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых, подготовленного компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC; по лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых , выданным после 31 декабря 2023 года, а также лицензиям или контрактам на разведку твердых полезных ископаемых — по отчету об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленному компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC;

, выданным после 31 декабря 2023 года, а также лицензиям или контрактам на разведку твердых полезных ископаемых — по отчету об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленному компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC; по контрактам на разведку и добычу углеводородов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых до 1 января 2026 года, с 1 января 2026 года по результатам экспертизы центральной комиссии по запасам углеводородов Республики Казахстан, с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы;

— по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых до 1 января 2026 года, с 1 января 2026 года по результатам экспертизы центральной комиссии по запасам углеводородов Республики Казахстан, с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы; по поисково-оценочным работам на подземные воды с эксплуатационными запасами более одной тысячи кубических метров в сутки, а также минеральные, промышленные, теплоэнергетические воды вне зависимости от объема эксплуатационных запасов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы;

на подземные воды с эксплуатационными запасами более одной тысячи кубических метров в сутки, а также минеральные, промышленные, теплоэнергетические воды вне зависимости от объема эксплуатационных запасов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы; по поисково-оценочным работам на подземные воды с эксплуатационными запасами до одной тысячи кубических метров в сутки — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой подкомиссиями государственной комиссии по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы.

Правила, в частности, устанавливают порядок включения твердых полезных ископаемых в государственный учет полезных ископаемых по стандартам Кодекса KAZRC

Включение в государственный учет полезных ископаемых по стандартам Кодекса KAZRC осуществляется по заявлению недропользователей, которое представляется в свободной форме в уполномоченный орган по изучению недр в бумажном или электронном виде.

Кроме того, правила устанавливают порядок включения твердых полезных ископаемых и углеводородов в государственный учет полезных ископаемых по государственной экспертизе недр, а также порядок включения подземных вод в государственный учет полезных ископаемых по государственной экспертизе недр.

Постановление вводится в действие с 9 ноября 2024 года.