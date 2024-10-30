Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Правила госучета полезных ископаемых утвердили в Казахстане

Бакырчикское горно-обогатительное предприятие, ГОК, Бакырчик, месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, экскаваторы, тракторы, самосвалы, карьер, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 16:02 Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства от 23 октября 2024 года утверждены Правила включения в государственный учет полезных ископаемых сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, сообщает Zakon.kz.

Государственный учет полезных ископаемых содержит сведения о месторождениях полезных ископаемых, количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, горнотехнических, гидрогеологических, экологических и других характеристиках месторождения, имеющего промышленное значение, их размещении, степени изученности, степени промышленного освоения, добыче, потерях и обеспеченности промышленности полезными ископаемыми, а также изменениях в оценке ресурсов и запасов полезных ископаемых за отчетный год в результате их добычи или переоценки ресурсов и запасов полезных ископаемых.

Включение в государственный учет полезных ископаемых сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых осуществляется:

  • по контрактам на добычу, заключенным, либо лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых, выданным до 31 декабря 2023 года, — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, межрегиональной комиссией по запасам (в части общераспространённых полезных ископаемых) с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы, или на основании отчета об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых, подготовленного компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC;
  • по лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых, выданным после 31 декабря 2023 года, а также лицензиям или контрактам на разведку твердых полезных ископаемых — по отчету об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленному компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC;
  • по контрактам на разведку и добычу углеводородов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых до 1 января 2026 года, с 1 января 2026 года по результатам экспертизы центральной комиссии по запасам углеводородов Республики Казахстан, с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы;
  • по поисково-оценочным работам на подземные воды с эксплуатационными запасами более одной тысячи кубических метров в сутки, а также минеральные, промышленные, теплоэнергетические воды вне зависимости от объема эксплуатационных запасов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы;
  • по поисково-оценочным работам на подземные воды с эксплуатационными запасами до одной тысячи кубических метров в сутки — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой подкомиссиями государственной комиссии по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы.

Правила, в частности, устанавливают порядок включения твердых полезных ископаемых в государственный учет полезных ископаемых по стандартам Кодекса KAZRC

Включение в государственный учет полезных ископаемых по стандартам Кодекса KAZRC осуществляется по заявлению недропользователей, которое представляется в свободной форме в уполномоченный орган по изучению недр в бумажном или электронном виде.

Кроме того, правила устанавливают порядок включения твердых полезных ископаемых и углеводородов в государственный учет полезных ископаемых по государственной экспертизе недр, а также порядок включения подземных вод в государственный учет полезных ископаемых по государственной экспертизе недр.

Постановление вводится в действие с 9 ноября 2024 года.

 

Читайте также

Мажилис Парламента РК
Мажилис согласился с поправками Сената по вопросам реформирования жилищной политики
Биржевые индексы
Законопроект по вопросам биржевой торговли одобрил во втором чтении Мажилис
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
Как будут работать научно-технические советы: утверждено положение
Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан 2024 год Полезные ископаемые
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: