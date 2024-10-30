В Казахстане для иностранных специалистов в сфере ИИ для получения ВНЖ запустят пилотный проект

МЦРИАП подготовило совместный приказ "О запуске пилотного проекта по оказанию государственных услуг, связанных с получением разрешения на постоянное проживание в РК для специалистов в сфере информационно-коммуникационных услуг", сообщает Zakon.kz.

Проект направлен на привлечение иностранных специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Также разработан алгоритм по реализации пилотного проекта.

Так, госуслуга "Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан" оказывается территориальным органом миграционной службы Министерства внутренних дел РК посредством портала электронного правительства и ИИС ЦОН.

Иностранец для получения услуги обращается в ближайшее загранучреждение РК для заверения перевода заграничного паспорта, легализации справки о судимости, получения ИИН и ЭЦП.

Затем подает заявление на портале astanahub.com в целях получения ходатайства отраслевого государственного органа о соответствии перечню востребованных профессий с предоставлением согласия на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания услуги. В случае несогласия на сбор и обработку персональных данных процесс формирования электронного ходатайства завершается.

Перечень документов для оказания услуги:

Скан заверенного паспорта;

Биография;

Скан диплома (при наличии);

Портфолио;

Скан сертификата о повышении квалификации;

Скан документа о подтверждении платежеспособности;

Резюме;

Мотивационное письмо;

Скан документа о судимости.

Работник Астана хаб проводит первичный скрининг на полноту и соответствие требованиям, верификацию документов на основании приложенных документов, затем формирует электронное заявление на выдачу ходатайства;

После чего МЦРИАП посредством АРМ ГО на портале astanahub.com получает заявление на выдачу ходатайства с перечнем документов и результатом интервью заявителя.

МЦРИАП подписывает электронное ходатайство через ЭЦП в АРМ ГО на портале astanahub.com.

Госуслуга оказывается в три этапа:

1-этап. Предварительное одобрение.

2-этап. Выдача окончательного результата по приезду в Казахстан.

3-этап. Получение ВНЖ.

Предусматривается, что заявитель по прибытию в РК проходит медицинское обследование, заключает договор о предоставлении жилья и проходит дактилоскопирование в отделе МС по месту пребывания, после чего обращается в ЦОН, с заявлением о выдаче разрешения на постоянное проживание в РК с приложением пакета документов, в том числе направленных ранее через ПЭП:

Копия и подлинник (для сверки) заграничного паспорта (срок действия паспорта, на день подачи заявления свыше 180 календарных дней), с переводом, заверенным консулом загранучреждения РК;

Справка о медицинском освидетельствовании иностранца об отсутствии, заболеваний, наличие которых запрещает въезд иностранцам и лицам без гражданства в РК, форма 028/у;

Справка о прохождении дактилоскопирования;

Нотариально заверенный договор с физическим или юридическим лицом о предоставлении заявителю жилища для проживания и постановки на постоянный регистрационный учет на срок не менее 180 календарных дней;

Одна фотография размером 35х45 мм;

Ходатайство МЦРИАП о соответствии перечню востребованных профессий;

Легализованный документ о судимости (отсутствии судимости) в государстве гражданской принадлежности и/или постоянного проживания, выданный компетентным органом соответствующего государства;

Заявление-анкета.

Сотрудник ЦОНа осуществляет сверку документов и в течение одного рабочего дня по номеру предварительного РПП оформляет заявление посредством ИИС ЦОН. Далее оригиналы документов посредством курьерской службы направляются в миграционную службу.

Сотрудник миграционной службы в течение 3 рабочих дней сверяет оригиналы документов с ранее поданными документами в ИС МП, проверяет пересечение государственной границы (ГГ) через ИС МП (на основании поступившей из ЕИС "Беркут" информации) и осуществляет проверку наличия дактилоскопической регистрации в Автоматизированной дактилоскопической информационной системе (АДИС) МВД, а также повторно осуществляет необходимые проверки по специальным и криминальным учетам (Интегрированный банк данных, Система информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов).

По результатам проверок сотрудник миграционной службы формирует результат услуги в ИС МП.

Результат услуги направляется посредством курьерской службы в ЦОН.

Указывается, что в случае отказа повторное заявление о выдаче разрешения на постоянное жительство в РК подается не ранее, чем через год, после вынесения мотивированного заключения об отказе в выдаче разрешения на постоянное жительство в РК.

При получении РПП заявитель обращается в ЦОН для получения результата услуги, постановки на регистрационный учет и оформления ВНЖ.

Заявитель обращается в ЦОН по месту пребывания для документирования ВНЖ с перечнем следующих документов для оказания услуги:

Заграничный паспорт;

Уведомление о выдаче РПП в РК;

Квитанция об оплате госпошлины за выдачу ВНЖ.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 ноября.