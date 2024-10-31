В Казахстане обновили правила продажи объектов приватизации

Постановлением правительства от 26 октября 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила продажи объектов приватизации, сообщает Zakon.kz.

В частности, часть правил изложены в новой редакции.

Документ также дополнен новым понятием: денежный баланс участника (электронный кошелек) – лицевой счет потенциального участника в реестре, используемый единым оператором для учета денежных средств, внесенных потенциальным участником на специальный транзитный счет единого оператора в банке второго уровня, связанных с:

принятием гарантийных взносов для участия в торгах в форме аукциона, тендера и закрытого тендера, за исключением конкурса путем двухэтапных процедур;

возвратом гарантийных взносов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1 и 2 части первой пункта 23 правил.

Отчуждение государственного имущества осуществляется в порядке, установленном законом и настоящими Правилами.

По решению правительства РК по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли объекты приватизации подлежат отчуждению путем продажи:

на торгах в форме закрытого тендера;

на конкурсе путем двухэтапных процедур;

путем прямой адресной продажи стратегическому инвестору.

При этом производные ценные бумаги, удостоверяющие права на акции акционерных обществ, принадлежащих государству, подлежат отчуждению по решению правительства РК (по республиканской собственности) или соответствующего местного исполнительного органа (по коммунальной собственности).

По решению уполномоченного органа по государственному имуществу (по республиканской собственности) или соответствующего местного исполнительного органа (по коммунальной собственности) на основании решения комиссии объекты приватизации подлежат отчуждению путем:

продажи на торгах в форме аукциона или тендера;

торгов на фондовой бирже.

Указывается, что при предложении государственным юридическим лицом государственного имущества на продажу необходимо письменное согласие государственного органа, в управлении которого находится данное государственное юридическое лицо. При этом необходимо представить продавцу правоустанавливающие документы, а также документ, подтверждающий отсутствие обременений на объект приватизации.

В случае необходимости продавец запрашивает документы, позволяющие определить технические и функциональные характеристики объекта приватизации.

Балансодержатель государственного имущества несет ответственность за сохранность объекта приватизации и достоверность сведений по объекту приватизации до перехода прав собственности к покупателю.

После публикации извещения балансодержатель обеспечивает свободный доступ к осмотру объекта приватизации желающим приобрести объект приватизации.

Правила также дополнены пунктом следующего содержания:

При продаже объекта приватизации в виде государственного пакета акций акционерного общества, государственной доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью или предприятия как имущественного комплекса, уполномоченный орган соответствующей отрасли, в управлении которого находится данный объект приватизации, представляет продавцу для вынесения на рассмотрение комиссии предложение по способу и условиям его продажи.

В случае необходимости продавец запрашивает документы по составу имущества и хозяйственной деятельности объекта приватизации.

Руководство акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью или предприятия как имущественного комплекса несет ответственность за достоверность сведений по объекту приватизации в виде государственного пакета акций акционерного общества, государственной доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью или предприятия как имущественного комплекса до перехода прав собственности к покупателю.

После публикации извещения уполномоченный орган соответствующей отрасли и руководство акционерного общества, товарищества с ограниченной ответственностью или предприятия как имущественного комплекса обеспечивают свободный доступ к осмотру желающим приобрести объект приватизации.

Гарантийный взнос, вносимый физическим или негосударственным юридическим лицом для участия в торгах, составляет 15% от начальной цены объекта приватизации.

Гарантийный взнос для участия в аукционе, тендере и закрытом тендере вносится на реквизиты единого оператора в сфере учета государственного имущества.

При этом единый оператор не использует поступающие на специальный транзитный счет гарантийные взносы для участия в торгах, которые не признаются собственными активами.

Гарантийный взнос для участия в конкурсе путем двухэтапных процедур вносится на реквизиты продавца в форме и порядке, установленных в извещении.

Гарантийный взнос вносится участником либо от имени участника любым другим физическим или негосударственным юридическим лицом.

В случае, если сумма гарантийного взноса превышает цену продажи, то в электронном кошельке у победителя разблокируется разница в день заключения продавцом и покупателем договора купли-продажи на веб-портале реестра.

Во всех остальных случаях внесенные денежные средства на сумму гарантийного взноса разблокируются в электронном кошельке участника аукциона, тендера или закрытого тендера в день торгов, а гарантийный взнос участника конкурса путем двухэтапных процедур возвращается продавцом в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления.

Извещение о проведении торгов публикуется продавцом не менее чем за 15 календарных дней до их проведения на казахском и русском языках на веб-портале реестра.

После публикации извещения о проведении торгов на веб-портале реестра продавец дополнительно размещает на своем интернет-ресурсе или на площадках социальных сетей информационное сообщение о проведении торгов с указанием ссылки на извещение, опубликованное на веб-портале реестра.

Опубликование извещения о продаже акций, долей в уставных капиталах организаций, государственных предприятий как имущественных комплексов, подпадающих под требования антимонопольного законодательства, допускается по истечении 60 календарных дней с даты включения информации по объекту (график продажи) в реестр.

Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и заканчивается за пять минут до начала аукциона, тендера, закрытого тендера и за 24 часа до начала конкурса путем двухэтапных процедур, по истечении которых участники не могут отозвать поданную заявку.

После регистрации заявки на участие в аукционе, тендере и закрытом тендере веб-порталом реестра в течение трех минут производится автоматическая проверка на наличие в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка.

Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются несоблюдение участником требований, а также отсутствие в электронном кошельке за пять минут до начала торгов денежных средств на сумму гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов.

В случае наличия в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса по объекту продажи, на который подана заявка, веб-портал реестра блокирует их до определения результатов торгов, осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона, тендера и закрытого тендера. При отсутствии в электронном кошельке денежных средств на сумму гарантийного взноса веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Веб-портал реестра аннулирует аукционный номер участника, отозвавшего электронную заявку для участия в аукционе, тендере, закрытом тендере не менее чем за пять минут до начала проведения торгов.

Единый оператор обеспечивает функционирование веб-портала реестра, а также принимает гарантийные взносы участников торгов.

Единый оператор:

перечисляет разблокированный в электронном кошельке гарантийный взнос участника, победившего в торгах, на соответствующий код бюджетной классификации на основании заявления на перечисление гарантийного взноса, подписанного продавцом с использованием ЭЦП на веб-портале реестра;

возвращает с электронного кошелька денежные средства участникам торгов на основании заявлений на возврат денежных средств, подписанных участниками с использованием ЭЦП на веб-портале реестра, в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления единому оператору;

обеспечивает возможность многократного использования разблокированных в электронном кошельке денежных средств участников для подачи ими заявки на участие в последующих торгах в форме аукциона, тендера и закрытого тендера.

Участие на закрытом тендере принимает ограниченный круг участников, определяемый комиссией на основании предложений заинтересованных государственных органов. Приглашения на участие в закрытом тендере со всеми условиями закрытого тендера рассылает продавец. Регистрация заявок лиц, которым направлено приглашение на участие, желающих принять участие в закрытом тендере, производится на веб-портале реестра со дня рассылки письменных приглашений и заканчивается за пять минут до начала закрытого тендера.

Продажа объекта приватизации осуществляется посредством заключения договора купли-продажи по цене, определяемой по результатам проведенного тендера по передаче в доверительное управление или имущественный наем (аренду) с правом последующего выкупа и указанной в договоре доверительного управления или имущественного найма (аренды) с условием индексации в случае выкупа.

При этом индексации подлежит цена объекта приватизации за вычетом гарантийного взноса за весь период доверительного управления или имущественного найма (аренды) до дня заключения договора купли-продажи включительно, исходя из базовой ставки Национального банка РК. Расчеты по договору купли-продажи осуществляются в порядке, определенном пунктом 89 правил.

В случае просрочки авансового или окончательного платежа договор купли-продажи продавцом расторгается в одностороннем порядке с предъявлением требований к покупателю о возмещении реальных убытков в части, не покрытой гарантийным взносом.

В данном случае объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.

Передача объекта приватизации, за исключением государственных пакетов акций, производится по акту приема-передачи не позднее 30 календарных дней с даты полной оплаты покупателем цены продажи по договору купли-продажи, за исключением случая, указанного в пункте 95 правил.

Сведения о подписании акта приема-передачи покупателем вносятся продавцом на веб-портал реестра в двухдневный срок.

Подписанный акт приема-передачи является основанием для проведения государственной регистрации об изменении собственника на проданный объект приватизации.

Указываетсся, что при продаже государственного предприятия как имущественного комплекса покупателем должна быть осуществлена государственная регистрация прекращения деятельности приватизированного государственного предприятия с обязательным извещением продавца о проведенной регистрации.

При неподписании покупателем акта приема-передачи в установленный срок продавцом расторгается договор купли-продажи в одностороннем порядке с предъявлением требований к покупателю о возмещении реальных убытков в части, не покрытой гарантийным взносом, и подписывается акт об отмене результатов торгов, формируемый на веб-портале реестра.

В данном случае объект приватизации вновь выставляется на торги с условиями отмененных торгов.

Оплата в рассрочку допускается лишь в случаях, когда условия возможной рассрочки были заблаговременно доведены до сведения участников торгов. При этом размер первоначального взноса не может быть меньше 15% от цены продажи, а период рассрочки составляет не более трех лет.

Постановление вводится в действие с 30 октября 2024 года.