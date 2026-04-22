Правила продажи объектов приватизации изменились в Казахстане

Правительством принято постановление от 20 апреля 2026 года о внесении изменений и дополнений в Правила продажи объектов приватизации, сообщает Zakon.kz.

Уточнено, что уполномоченный орган по управлению государственным имуществом осуществляет приватизацию республиканского имущества, в том числе принимает решение о приватизации республиканского имущества, а также государственных пакетов акций (долей участия) в организациях, не являющихся субъектами естественной монополии или субъектами рынка, занимающими доминирующее или монопольное положение на рынке, обеспечивает сохранность республиканского имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекает посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

Местные исполнительные органы осуществляют приватизацию коммунального имущества, в том числе принимают решение о приватизации коммунального имущества c обязательным проведением публичных слушаний в соответствии с законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", обеспечивают сохранность коммунального имущества в процессе подготовки объекта к приватизации, привлекают посредника для организации процесса приватизации, обеспечивают оценку объекта приватизации, осуществляют подготовку и заключение договоров купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий договоров купли-продажи.

Также в документе говорится, что объекты приватизации выставляются на продажу по стартовой цене не ниже начальной цены объекта приватизации, за исключением случаев проведения вторых и последующих торгов в форме аукциона и тендера.

По решению правительства РК по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли объекты приватизации подлежат продаже посредством конкурса путем двухэтапных процедур.

При этом производные ценные бумаги, удостоверяющие права на акции акционерных обществ, принадлежащих государству, подлежат продаже по решению правительства (по республиканской собственности) или соответствующего местного исполнительного органа (по коммунальной собственности).

По решению уполномоченного органа по государственному имуществу (по республиканской собственности) или соответствующего местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (по коммунальной собственности) на основании решения комиссии объекты приватизации подлежат продаже посредством торгов в форме аукциона и тендера, торгов на фондовой бирже.

При продаже объекта приватизации в виде государственного пакета акций (доли участия в уставном капитале) АО (ТОО) уполномоченный орган соответствующей отрасли, в управлении которого находится данный объект приватизации, представляет продавцу для вынесения на рассмотрение комиссии предложение по способу и условиям его продажи.

В случае необходимости продавец запрашивает документы по составу имущества и хозяйственной деятельности АО (ТОО), государственный пакет акций (доля участия в уставном капитале) которого является объектом приватизации.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли и руководство акционерного общества (товарищества с ограниченной ответственностью), указанные в настоящем пункте, несут ответственность за достоверность представляемых сведений по объекту приватизации в виде государственного пакета акций (доли участия в уставном капитале) АО (ТОО) до перехода прав собственности к покупателю.

После публикации извещения уполномоченный орган соответствующей отрасли и руководство АО (ТОО) обеспечивают свободный доступ к осмотру желающим приобрести объект приватизации.

Оценка объектов приватизации в виде принадлежащих государству контрольных пакетов акций (долей участия в уставном капитале) АО (ТОО), балансовая стоимость которых составляет более 2 500 000 МРП осуществляется независимыми консультантами в соответствии с международными стандартами оценки.

Извещение о проведении торгов публикуется продавцом не менее чем за 15 календарных дней до их проведения на казахском и русском языках на веб-портале реестра.

После публикации извещения продавец дополнительно размещает на своем интернет-ресурсе или на площадках социальных сетей информационное сообщение о проведении торгов с указанием ссылки на извещение, опубликованное на веб-портале реестра.

Опубликование извещения о продаже акций (долей в уставных капиталах) АО (ТОО), подпадающих под требования антимонопольного законодательства РК, допускается по истечении 60 календарных дней с даты включения информации по объекту (график приватизации) в реестр.

До публикации извещения о продаже по каждому объекту приватизации продавец размещает на веб-портале реестра следующие документы:

отчет об оценке стоимости объекта приватизации в электронном виде или ссылку на отчет об оценке стоимости объекта приватизации в электронном виде, сформированный оценщиком в депозитарии финансовой отчетности;

фотографии объекта приватизации (только для недвижимого имущества, транспорта, оборудования и другого материального имущества), обеспечивающие представление о техническом состоянии, в количестве не менее 5 штук;

проект договора купли-продажи.

Ссылка на отчет об оценке стоимости объекта приватизации в электронном виде, сформированный оценщиком в депозитарии финансовой отчетности, продавцом размещается посредством информационного взаимодействия веб-портала реестра с депозитарием финансовой отчетности.

Конкурс путем двухэтапных процедур включает в себя следующий план мероприятий:

привлечение независимого консультанта;

осуществление независимым консультантом работ по проведению всестороннего анализа объекта приватизации и оценки его стоимости, разработке требований при необходимости к потенциальным покупателям и условий приватизации, формированию для потенциальных покупателей информации об объекте приватизации;

публикация продавцом извещения о продаже объекта приватизации на казахском и русском языках на веб-портале реестра, а также рассылка независимым консультантом предложения о продаже потенциальным покупателям, соответствующим требованиям (при наличии);

формирование независимым консультантом перечня заявок, содержащих предложения потенциальных покупателей;

вскрытие продавцом с участием независимого консультанта заявок потенциальных покупателей с целью выявления не менее двух потенциальных покупателей, представивших наилучшие предложения (первый этап конкурса) ;

; проведение продавцом с участием независимого консультанта торгов между победителями первого этапа на предмет улучшения ранее предложенных цены или условий (второй этап конкурса) ;

; подведение итогов конкурса.

По итогам проведения каждого этапа конкурса продавцом, независимым консультантом и участниками конкурса путем двухэтапных процедур подписывается протокол о его результатах.

Также добавлена норма, в которой указывается:

При проведении конкурса путем двухэтапных процедур стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации. Снижение стартовой цены объекта приватизации на конкурсе путем двухэтапных процедур не допускается.

После подписания сторонами акта приема-передачи по объекту приватизации в виде недвижимого имущества, соответствующий договор купли-продажи посредством информационного взаимодействия направляется веб-порталом реестра в правовой кадастр для государственной регистрации прав покупателя на данное недвижимое имущество.

После подписания сторонами акта приема-передачи по объекту приватизации в виде транспортного средства соответствующий договор купли-продажи посредством информационного взаимодействия направляется веб-порталом реестра в единую цифровую систему государственной регистрации транспортных средств для государственной регистрации прав покупателя на данное транспортное средство.

Постановление вводится в действие с 12 июля 2026 года.