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Законодательство РК

На каких условиях нацкомпании могут создавать охранные организации

В МВД утвердили Правила предоставления нацкомпаниям права на учреждение охранных организаций, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 10:40 Фото: polisia.kz
И.о. министра внутренних дел приказом от 29 октября 2024 года утвердил Правила предоставления национальным компаниям права на учреждение охранных организаций, сообщает Zakon.kz.

Охранная организация учреждается национальной компанией при условии включения ее в перечень национальных компаний.

При учреждении охранной организации должны быть соблюдены следующие условия:

  • охранная организация может являться дочерней организацией национальной компании, осуществляющей иную деятельность, кроме охранной;
  • учредителями (участниками) охранной организации являются учредители либо должностные лица национальной компании, в отношении которых будут оказываться охранные услуги создаваемой организацией;
  • учредителем (участником) охранной организации является национальная компания, в отношении которой будут оказываться охранные услуги создаваемой организацией, и аффилированные с ним юридические лица.

Предварительно учреждение охранной организации следует согласовать с уполномоченным органом по осуществлению контроля за охранной деятельностью на территории РК (Департамент по контролю за охранной деятельностью МВД РК).

Для согласования учреждения охранной организации национальная компания направляет в уполномоченный орган через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz или www.elicense.kz следующие документы:

  • заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;
  • электронная копия документа, подтверждающего предварительное согласие антимонопольного органа на создание охранной организации, в том числе на расширение и (или) изменение уставных видов деятельности, учреждаемой национальной компанией в соответствии с Предпринимательским кодексом;
  • копии учредительных документов, подтверждающих соответствие заявителя указанным выше условиям;
  • перечень объектов (наименование, место расположения), в том числе объектов дочерних организаций, планируемых к передаче под охрану учреждаемой охранной организации.

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня предоставления документов рассматривает их, после чего направляет нацкомпании согласование на учреждение охранной организации или мотивированный отказ в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.

Основаниями для отказа на учреждение охранной организации национальной компанией являются:

  • организация не включена в перечень национальных компаний;
  • выявлены недостоверные сведения в представленных документах.

В случае отказа в учреждении охранной организации национальная компания повторно представляет документы в уполномоченный орган после устранения выявленных замечаний.

После получения письма-согласования на учреждение охранной организации национальная компания обращается в территориальный орган полиции по месту регистрации для получения государственной лицензии на право осуществления охранной деятельности.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.

Мы писали, что в Казахстане утвердили новую форму для частных охранников.

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