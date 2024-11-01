На каких условиях нацкомпании могут создавать охранные организации

И.о. министра внутренних дел приказом от 29 октября 2024 года утвердил Правила предоставления национальным компаниям права на учреждение охранных организаций, сообщает Zakon.kz.

Охранная организация учреждается национальной компанией при условии включения ее в перечень национальных компаний.

При учреждении охранной организации должны быть соблюдены следующие условия:

охранная организация может являться дочерней организацией национальной компании, осуществляющей иную деятельность, кроме охранной;

учредителями (участниками) охранной организации являются учредители либо должностные лица национальной компании, в отношении которых будут оказываться охранные услуги создаваемой организацией;

учредителем (участником) охранной организации является национальная компания, в отношении которой будут оказываться охранные услуги создаваемой организацией, и аффилированные с ним юридические лица.

Предварительно учреждение охранной организации следует согласовать с уполномоченным органом по осуществлению контроля за охранной деятельностью на территории РК (Департамент по контролю за охранной деятельностью МВД РК).

Для согласования учреждения охранной организации национальная компания направляет в уполномоченный орган через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz или www.elicense.kz следующие документы:

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя;

электронная копия документа, подтверждающего предварительное согласие антимонопольного органа на создание охранной организации, в том числе на расширение и (или) изменение уставных видов деятельности, учреждаемой национальной компанией в соответствии с Предпринимательским кодексом;

копии учредительных документов, подтверждающих соответствие заявителя указанным выше условиям;

перечень объектов (наименование, место расположения), в том числе объектов дочерних организаций, планируемых к передаче под охрану учреждаемой охранной организации.

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня предоставления документов рассматривает их, после чего направляет нацкомпании согласование на учреждение охранной организации или мотивированный отказ в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица уполномоченного органа.

Основаниями для отказа на учреждение охранной организации национальной компанией являются:

организация не включена в перечень национальных компаний;

выявлены недостоверные сведения в представленных документах.

В случае отказа в учреждении охранной организации национальная компания повторно представляет документы в уполномоченный орган после устранения выявленных замечаний.

После получения письма-согласования на учреждение охранной организации национальная компания обращается в территориальный орган полиции по месту регистрации для получения государственной лицензии на право осуществления охранной деятельности.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2024 года.

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