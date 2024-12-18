Правила выдачи лицензии на охранную деятельность изменились в Казахстане

Министр внутренних дел приказом от 22 ноября 2024 года внес поправки в Правила оказания государственных услуг в сфере охранной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Государственную услугу "Выдача лицензии на право занятия охранной деятельностью" оказывают территориальные органы полиции (услугодатель). При этом теперь документом определены ее подвиды.

Государственная услуга имеет следующие подвиды государственных услуг:

все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении;

все виды охранных услуг, за исключением охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении.

Для получения государственной услуги юридические лица (услугополучатель) направляют через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz или www.elicense.kz (Портал), заявление с приложением электронных документов, подписанных ЭЦП.

Какие документы потребуются для получения лицензии:

для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии по подвиду деятельности "Все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении":

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя, с заполненной формой сведений;

документы, подтверждающие наличие офисного помещения для размещения пункта централизованной охраны в случаях арендного пользования;

документы, подтверждающие наличие пульта централизованного наблюдения:

штатная расстановка и приказ (ы) о наличии работников пульта централизованного наблюдения;



техническая документация (инвентарные номера, накладные, фискальные чеки или другие документы), на компьютерную технику и соответствующее программное обеспечение, осуществляющих прием сигналов с приемно-контрольных приборов, установленных на охраняемых объектах, а также собственный защищенный сервер для хранения данных с охраняемых объектов;

разрешение на использование радиочастотного спектра либо договора на абонентское обслуживание (аренды) радиостанций с частотой;

штатная расстановка и приказ (ы) о создании мобильных групп (групп оперативного реагирования) и назначении соответствующих работников на должность;

свидетельства о государственной регистрации не менее двух транспортных средств на праве собственности, предназначенных для передвижения мобильных групп (групп оперативного реагирования);

для получения лицензии и (или) приложения к лицензии, переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии по подвиду деятельности "Все виды охранных услуг, за исключением охраны объектов, уязвимых в террористическом отношении":

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя, с заполненной формой сведений;

для получения дубликата лицензии и (или) приложения к лицензии по всем подвидам в случае утери, порчи лицензии услугополучатель обращается к услугодателю лишь при отсутствии возможности получения сведений о лицензии из соответствующих информационных систем на Портале с предоставлением следующих документов:

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица, из устава юридического лица, о лицензии, о высшем юридическом образовании руководителя услугополучателя (при отсутствии возможности получения сведений из соответствующих информационных систем на Портале, у услугополучателя в течение 1 (одного) рабочего дня после поступления заявления истребуется электронная копия документа (диплом), подтверждающего высшее юридическое образование), об отсутствии судимости, о не привлечении к уголовной и административной ответственности, подтверждающие трудовую деятельность руководителя услугополучателя (при отсутствии возможности получения сведений из соответствующих информационных систем на Портале, у услугополучателя в течение 1 (одного) рабочего дня после поступления заявления истребуется электронная копия документа, подтверждающего трудовую деятельность), из организаций, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья (медицинские справки), о недвижимости на праве собственности, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства", об уплате лицензионного сбора в том числе за переоформление лицензии через платежный шлюз "электронного правительства".

Услугодатель в течение 2 рабочих дней с момента получения документов проверяет их полноту.

В случае предоставления неполного пакета документов или представления документов с истекшим сроком действия услугодатель в указанные сроки направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в "личный кабинет" услугополучателя.

После проведения соответствующей проверки и получения необходимых документов, услугодатель в течение 1 рабочего дня формирует результат оказания государственной услуги в информационной системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" (ИС "ГБД "Е-лицензирование"), который после подписания руководителем услугодателя направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

При подаче заявления на переоформление лицензии или приложения к лицензии услугодатель в течение 2 рабочих дней рассматривает представленные документы и проверяет их полноту. В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов или представления документов с истекшим сроком действия услугополучателю в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя направляется мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

После рассмотрения и проведения соответствующей проверки документов услугодатель в течение 1 рабочего дня формирует результат оказания государственной услуги в ИС "ГБД "Е-лицензирование", который после подписания руководителем услугодателя направляется в "личный кабинет" услугополучателя.

При подаче заявления на выдачу дубликата лицензии или приложения к лицензии услугодатель в течение 1 рабочего дня с момента получения рассматривает представленные документы и проверяет их полноту.

После рассмотрения и проведения соответствующей проверки документов, услугодатель в течение 1 рабочего дня формирует результат оказания государственной услуги в ИС "ГБД "Е-лицензирование", который после подписания руководителем услугодателя направляется в "личный кабинет" услугополучателя.

Также вносятся изменения в правила определения уполномоченным органом специализированного учебного центра по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации.

Для получения государственной услуги юридические лица (услугополучатель) направляют услугодателю через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz или www.elicense.kz (Портал) следующие документы в электронном виде, подписанные ЭЦП:

заявление в форме электронного документа, подписанного ЭЦП услугополучателя, с заполненной формой сведений;

акт проверки услугополучателя территориальным подразделением услугодателя, утвержденного руководителем данного подразделения, подтверждающего наличие специальных и технических средств, предусмотренных учебными планами, помещения для проведения теоретических занятий, а также спортивного зала для проведения занятий по физической подготовке;

документы, подтверждающие наличие преподавателей, обладающих соответствующими теоретическими, практическими знаниями и навыками преподавания в области своей профессиональной компетенции, и привлекаемых к процессу обучения специалистов, имеющих профессиональный опыт работы в области охранной деятельности (документы, подтверждающие трудовую деятельность);

учебные программы и учебные планы по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации, утвержденные руководителем услугополучателя;

документы, подтверждающие наличие стрелкового тира для проведения занятий по огневой подготовке в случаях арендного пользования.

Сведения, подтверждающие личности всех учредителей (участников) и руководителей услугополучателя, из устава юридического лица, об отсутствии судимости, об освобождении от уголовной ответственности и наказания по нереабилитирующим основаниям, о возбужденных уголовных делах, прекращенных по нереабилитирующим основаниям и об отказе в возбуждении уголовных дел по нереабилитирующим основаниям на всех учредителей (участников) и руководителей услугополучателя, из организаций, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья (медицинские справки), наличие на праве собственности стрелкового тира для проведения занятий по огневой подготовке, наличие помещения для проведения занятий соответствующего санитарным нормам сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Услугодатель в день поступления осуществляет регистрацию заявления.

Далее услугодатель в течение 2 рабочих дней с момента получения документов проверяет их полноту.

В случае предоставления неполного пакета документов или представления документов с истекшим сроком действия, услугодатель в указанные сроки направляет мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

При предоставлении услугополучателем полного пакета документов услугодатель в течение 3 (трех) рабочих дней изучает представленные документы и проверяет услугополучателя на соответствие требованиям закона "Об охранной деятельности".

После проведения соответствующей проверки, услугодатель в течение 3 рабочих дней разрабатывает проект приказа МВД РК "Об определении специализированного учебного центра по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации", который направляет на правовую и редакционную экспертизы в заинтересованные службы МВД.

После получения заключений экспертов Министр внутренних дел РК в течение 4 рабочих дней согласовывает и подписывает приказ, который затем направляется как результат оказания государственной услуги в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица услугодателя.

Также документом вносятся поправки в правила согласования уполномоченного органа на учреждение охранной организации национальной компанией.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2025 года.

Мы рассказывали, на каких условиях нацкомпании могут создавать охранные организации.