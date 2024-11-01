Что изменится в жизни казахстанцев с ноября 2024 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в ноябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Судебная система

С 1 ноября 2024 года установлены требования к судьям кассационных судов.

Судьей кассационного суда может быть гражданин, отвечающий требованиям пункта 1 настоящей статьи, имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 18 лет или стаж работы судьей не менее восьми лет, в том числе не менее трех лет стажа работы судьей областного суда.

Напомним, в пункте 1 установлены требования к судьям районных судов:

гражданин РК:

достигший возраста 30 лет;

имеющий высшее юридическое образование, высокие морально-нравственные качества, безупречную репутацию и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет;

сдавший квалификационный экзамен (лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в Академии правосудия при Высшем судебном совете, освобождается от сдачи экзамена в течение четырех лет со дня окончания обучения);

прошедший медицинское освидетельствование и подтвердивший отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению профессиональных обязанностей судьи;

успешно прошедший оплачиваемую стажировку в суде с отрывом от основного места работы и получивший положительное заключение пленарного заседания суда по итогам стажировки (лицо, окончившее обучение и сдавшее квалификационный экзамен в Академии правосудия при Высшем судебном совете, освобождается от прохождения стажировки в течение четырех лет со дня окончания обучения);

прошедший полиграфологическое исследование в случаях, предусмотренных Законом "О Высшем судебном совете Республики Казахстан".

Требования, предусмотренные подпунктами 5 и 6 (см выше), не распространяются на кандидатов, являющихся действующими судьями.

При этом кандидатуры на вакантные должности председателей кассационных судов рекомендуются, как правило, из числа судей кассационного суда или лиц, имеющих стаж работы в должности судьи не менее десяти лет, в том числе не менее пяти лет стажа работы судьей областного суда.

Транспорт

С 23 ноября вводятся в действие поправки по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации.

В частности, в Кодексе "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" говорится, что: Электронное таможенное сопровождение осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания перевозок, определяемым Правительством РК в соответствии с законодательством РК о транспорте, путем обеспечения возможности отслеживания, контроля перемещения транспортного средства, на котором установлено техническое оборудование системы спутниковой навигации, позволяющее определять местоположение транспортного средства посредством передачи сигнала по каналам связи.

В Законе "О транспорте" добавлены новые статьи, регламентирующие отслеживание перевозок с использованием навигационных пломб.

Места наложения и снятия навигационных пломб, лица, налагающие (снимающие) навигационные пломбы и присутствующие при таком наложении (снятии), операции по наложению (снятию) навигационных пломб на таможенной территории ЕАЭС и порядок их совершения, включая порядок передачи документов (сведений) при осуществлении отслеживания с использованием навигационных пломб, хранение таких документов (сведений), а также порядок уничтожения (стирания) записанной ранее в навигационную пломбу информации определяются правом ЕАЭС либо законодательством РК.

Сохранность навигационных пломб обеспечивается перевозчиками, осуществляющими перевозки с использованием навигационных пломб.

Правительство РК определяет Национального оператора информационной системы отслеживания перевозок. Им является ТОО "Институт космической техники и технологий".

При этом Нацоператор обеспечивает работу информационной системы отслеживания перевозок на постоянной основе в течение двадцати четырех часов в сутки, семь дней в неделю, а все сведения хранятся в течение 5 лет.

Соответствующие поправки внесены и в Правила применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств.

Министерство нацэкономики утвердило формы проверочных листов:

Проверочный лист в сфере транспорта в части гражданской авиации в отношении аэропорта.

Проверочный лист в сфере транспорта в части гражданской авиации в отношении авиакомпании.

Обновлены Правила применения на территории РК международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств и оказания госуслуг по его выдаче.

В целом содержание документа осталось прежним.

Что изменилось:

Услугу оказывают территориальные органы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта РК (ранее был МИИР РК).

Добавлены новые основания для отказа в оказании госуслуги:

несоответствие услугополучателя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания госуслуги, требованиям, установленным НПА РК;

в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого услугополучатель лишен специального права, связанного с получением госуслуги;

отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания госуслуги.

Также внесены изменения в Правила организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов на территории РК.

Здравоохранение

С 23 ноября деятельность по созданию, внедрению, развитию, сопровождению информационно-коммуникационной платформы "электронного здравоохранения", а также обеспечению ее функционирования и информационного взаимодействия с субъектами цифрового здравоохранения осуществляет уполномоченная организация в области цифрового здравоохранения, определяемая правительством.

С 25 ноября данную функцию выполняет РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения" МЦРИАП РК.

Госрезерв

В Казахстане изменили Правила учета материальных ценностей государственного материального резерва

В частности, в правила добавлены новые нормы касательно проведения инвентаризации.

Инвентаризация осуществляется с привлечением должностных лиц и специалистов соответствующих государственных органов по направлению деятельности (по согласованию).

Для проведения инвентаризации приказом руководителя ведомства создаются инвентаризационные комиссии, устанавливаются сроки начала и окончания инвентаризации.

Инвентаризационная комиссия создается из представителей ведомства, подведомственной организации/пункта хранения, должностных лиц и специалистов соответствующих государственных органов, всего в составе не менее 5 человек.

Подведомственная организация/пункт хранения обеспечивает условия для полной и точной проверки фактического наличия материальных ценностей государственного материального резерва в установленные сроки.

Инвентаризационная комиссия проводит инвентаризацию материальных ценностей государственного материального резерва по местам их хранения.

Проверка фактического наличия материальных ценностей государственного материального резерва производится при непосредственном участии материально ответственных лиц.

Инвентаризация проводится при обязательном участии всех членов инвентаризационной комиссии в полном составе. Материально ответственные лица не являются членами инвентаризационной комиссии.

Перед проверкой фактического наличия материальных ценностей инвентаризационная комиссия производит:

опломбирование складских помещений и резервуаров, а также других мест хранения материальных ценностей государственного материального резерва;

проверку исправности всех измерительных приборов.

Инвентаризационная комиссия получает последние на момент инвентаризации отчеты о наличии и движении материальных ценностей государственного материального резерва.

За день до начала инвентаризации должны быть закончена обработка всех документов по приходу и расходу материальных ценностей, произведены соответствующие записи в карточках (книгах) складского учета и выведены остатки.

Материально ответственные лица до начала инвентаризации дают расписку в том, что к началу инвентаризации все документы, относящиеся к приходу и расходу материальных ценностей, сданы в бухгалтерскую службу и все ценности, поступившие на их ответственное хранение, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Наличие материальных ценностей при инвентаризации определяется путем обязательного подсчета, взвешивания, замера и обмера. По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке поставщика, количество этих ценностей в виде исключения определяется на основании документов при обязательной проверке фактического наличия части этих ценностей.

Определение массы (веса или объема) навалочных материалов допускается проводить на основании обмеров и технических расчетов, о чем в описях делается соответствующая отметка.

Если инвентаризация материальных ценностей, находящихся на складах или в других закрытых помещениях, не закончена в тот же день, помещения должны быть опечатаны при уходе инвентаризационной комиссии. Печать на время инвентаризации хранится у председателя инвентаризационной комиссии.

Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в закрытом помещении, где проводится инвентаризация (в шкафу, сейфе).

Сведения о фактическом наличии материальных ценностей государственного материального резерва записываются в инвентаризационные описи (сличительные ведомости), по результатам чего составляется акт инвентаризации.

Акт инвентаризации составляется в двух экземплярах для государственного учреждения и пункта хранения либо в трех экземплярах для государственного учреждения, подведомственной организации и филиала, парафируется и подписывается председателем и всеми членами инвентаризационной комиссии, материально ответственными лицами.

Импорт, экспорт

Со 2 ноября вводится полугодовой запрет на вывоз всеми видами транспорта лома черных и цветных металлов из Казахстана

Вывозить запрещено:

отходы и лом медные,

отходы и лом алюминиевые,

отходы и лом свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов, отработавшие свинцовые аккумуляторы,

отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки;

бывшие в употреблении трубы, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава и прочее.

Минсельхоз внес изменения в правила выдачи лицензии на импорт пестицидов.

Импорт средств защиты растений (пестицидов), включенных в перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС или вывоза с таможенной территории ЕАЭС, осуществляется при наличии лицензии, оформленной в соответствии с приложением № 1 к Правилам выдачи лицензий и разрешений на экспорт или импорт товаров, включенных в единый перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (Правила выдачи лицензий и разрешений).

Ответственный работник услугодателя в течение 8 рабочих часов с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, услугодатель отказывает в приеме заявления с указанием причины отказа.

В случае предоставления услугополучателем полного пакета документов, ответственный работник услугодателя осуществляет проверку представленных документов или сведений.

По итогам проверки оформляет результат оказания государственной услуги — лицензия на импорт средств защиты растений (пестицидов).

Государственная услуга оказывается Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК через веб-портал "электронного правительства" в течение 5 рабочих дней.

Стоимость оформления составляет 10 МРП (36 920 тенге в 2024 году).

Правила кредитования строительства региональных электросетей

Министерство энергетики утвердило Правила кредитования строительства, реконструкции и модернизации электросетей региональных электросетевых компаний.

Правилами определен порядок кредитования строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности.

В процессе бюджетного кредитования заключаются кредитные договоры между:

кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком;

заемщиком и конечным заемщиком.

Кредит предоставляется условии отсутствия у заемщика просроченной задолженности перед вышестоящими бюджетами по ранее полученным бюджетным кредитам.

Кредиты не предоставляются на цели участия в уставных капиталах юр. лиц, покрытие убытков хоз. деятельности заемщиков, оплату услуг поверенному (агенту).

Кредиты предоставляются при соблюдении следующих критериев:

экономической и социальной эффективности реализации мероприятий посредством бюджетного кредитования;

окупаемости мероприятий, реализуемых за счет бюджетного кредита;

кредитоспособности заемщика.

Биологическая безопасность

Министерство науки утвердило Правила формирования, ведения и содержания рабочих коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов, используемых в научной и производственной деятельности.

Рабочая коллекция патогенных и промышленных микроорганизмов, используемых в научной и производственной деятельности субъектов, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами (ПБА), предназначена (создается) для решения конкретных текущих задач в рамках научных, производственных, диагностических, исследовательских целей.

Рабочие коллекции содержат штаммы патогенных и промышленных микроорганизмов, изолированных из различных источников для решения конкретных задач, в частности:

диагностика инфекционных и (или) паразитарных заболеваний;

идентификация изолированных ПБА;

проведение научных, научно-технических проектов и программ, научных исследований;

производство иммунобиологических лекарственных и диагностических препаратов;

контроль питательных сред, лекарственных средств и препаратов;

исследования в рамках Глобальной программы ВОЗ по надзору за заболеваниями.

Субъекты, осуществляющие обращение с ПБА, в которых ведутся рабочие коллекции, обеспечивают:

сохранение жизнеспособности и стабильного поддержания исходных свойств штаммов микроорганизмов в течение всего периода хранения в рабочей коллекции;

соблюдение требований в области биологической безопасности к ведению рабочих коллекций.

До размещения в рабочую коллекцию (на начальной стадии исследования веществ и материалов) штамму микроорганизма присваивается индивидуальный номер.

Присвоенный штамму индивидуальный номер не меняется при его передаче и служит для учетной идентификации при его отражении в паспорте штамма, во всех регистрационных и учетных журналах.

При утрате, гибели либо списании штамма микроорганизма не допускается его индивидуальный номер присваивать другому штамму микроорганизма.

При внештатных ситуациях в процессе использования рабочей коллекции (авария, катастрофа, несанкционированный вынос, утрата, хищение), в результате которых возможно возникновение чрезвычайной ситуации, субъект, осуществляющий обращение с ПБА, незамедлительно оповещает органы национальной безопасности, внутренних дел, уполномоченные органы в области биологической безопасности, в сфере гражданской защиты, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для принятия мер по охране места происшествия, локализации и ликвидации последствий, организации розыска.

Связь, телерадиовещание

МЦРИАП утвердил Предельные тарифы на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи.

При утверждении предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных ЛЭП для проведения волоконно-оптических линий связи применяются следующие расчеты.

Для расчета предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи на недвижимом имуществе:

для размещения базовых станций операторов сотовой связи:

в городах республиканского значения — не более 15 МРП (55 380 тенге в 2024 году) в месяц для одного оператора сотовой связи;

(55 380 тенге в 2024 году) в месяц для одного оператора сотовой связи; в городах областного значения — не более 10 МРП (36 920 тенге) в месяц для одного оператора сотовой связи;

(36 920 тенге) в месяц для одного оператора сотовой связи; в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 5 МРП ((18 460 тенге) в месяц для одного оператора сотовой связи;

для размещения активного оборудования (коммутаторы доступа):

в городах республиканского и областного значения — не более 1 МРП (3692 тенге) за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;

(3692 тенге) за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи; в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,5 МРП ((1846 тенге) за 1 квадратный метр в месяц для одного оператора связи;

для операторов связи, использующих технологию проведения волоконно- оптической линии связи до абонента — на безвозмездной основе.

для расчета предельных тарифов на опоры воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи (опоры):

в городах республиканского и областного значения не более 0,05 МРП (184,6 тенге) за одну опору в месяц;

(184,6 тенге) за одну опору в месяц; в районных центрах и сельских населенных пунктах — не более 0,02 МРП (73,84 тенге) за одну опору в месяц;

(73,84 тенге) за одну опору в месяц; за пределами населенных пунктов — не более 0,02 МРП за одну опору в месяц.

Министерство культуры внесло изменения в квалификационные требования, предъявляемые при лицензировании деятельности телерадиовещания и перечня документов, подтверждающих соответствие им.

В частности, теперь технические возможности для организации сети телерадиовещания включают в себя:

схема организации сети телерадиовещания (для эфирной/кабельной/спутниковой сетей);

трансмиссионные планы, используемые в сети приемо-передающих спутниковых станций, представленных спутниковым оператором (в случае использования каналов спутниковой связи);

форма сведений, содержащих информацию о: наименовании создаваемой сети (эфирное, кабельное, спутниковое, по сети телекоммуникаций);

территории охвата вещанием; типе сети, используемых национальных стандартах телерадиовещания; распространяемых теле-, радиоканалах по этапам развития (перечень и краткие характеристики);

системах условного доступа (в случае их использования);

занимаемой полосе частот, размере используемого спутникового ресурса (в случае использования каналов спутниковой связи);

средней информационной скорости на канал (в случае использования каналов спутниковой связи);

энергетических характеристиках спутниковой системы (в случае использования каналов спутниковой связи).

Также обновлены Формы сведений о соответствии квалификационным требованиям.

Труд, повышение квалификации, доплаты

Министерство труда утвердило Правила непрерывного профессионального развития работников центров трудовой мобильности и карьерных центров

Непрерывное профессиональное развитие работника центра трудовой мобильности (карьерного центра) проводится на постоянной основе с момента издания приказа уполномоченного лица центра трудовой мобильности о приеме его на работу.

Непрерывное профессиональное развитие работников центров трудовой мобильности (карьерных центров) включает в себя:

профессионально-адаптационную подготовку работников центров трудовой мобильности (карьерных центров);

формирование индивидуального плана обучения работника центра трудовой мобильности (карьерного центра);

непрерывное профессиональное обучение работников центров трудовой мобильности (карьерных центров);

организацию обучения внутренними тренерами.

Центр трудовой мобильности обеспечивает профессиональное развитие и повышение квалификации работников (карьерных центров).

В индивидуальном плане обучения работнику центра трудовой мобильности (карьерного центра) устанавливаются не менее 40 академических часов обучения по стандарту учебного курса (модуля), обязательным к прохождению в течение календарного года.

Непрерывное профессиональное обучение осуществляется путем повышения квалификации работника центра трудовой мобильности (карьерного центра) по направлениям, соответствующим должностным обязанностям и нацеленным на развитие компетенций, в соответствии с его индивидуальным планом обучения.

Работникам центров трудовой мобильности (карьерных центров), успешно завершившим учебный курс, выдается сертификат, подтверждающий завершение учебного курса в электронном виде посредством Платформы.

В сертификате указываются сведения о работнике центра трудовой мобильности (карьерного центра), прошедшем учебный курс (фамилия, имя, отчество (при его наличии), название учебного курса, количество академических часов, уникальный номер сертификата в виде QR-кода (считываемая машиной оптическая метка), который автоматически генерируется на Платформе, и дата выдачи сертификата.

Министерство экологии установило доплаты за особые условия труда некоторым работникам в сфере лесного хозяйства.

За работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни доплаты в размере 100% от должностного оклада будут получать так же работники:

противопожарных служб лесных пожарных станций

лесоустроительных организаций

десантники-пожарные авиационной охраны лесов и животного мира.

Доплата выплачивается в течение календарного года.

Министерство труда внесло изменения в правила аттестации соцработников

Так, говорится, что аттестация включает в себя:

прохождение собеседования;

вынесение протокольного решения аттестационной комиссии.

При явке на аттестацию социальный работник предъявляет документ о признании профессиональной квалификации и документ, удостоверяющий его личность, либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов (для идентификации).

Аттестационная комиссия перед прохождением аттестации информирует социального работника о порядке проведения аттестации и ее продолжительности.

Социальный работник по своему выбору проходит аттестацию на государственном или русском языках.

При проведении аттестации не допускается использование социальным работником справочной, специальной и прочей литературой на бумажных, электронных и иных носителях, принимающих-передающих электронных устройств (в том числе мобильных телефонов и иного электронного оборудования).

Такие устройства на время проведения собеседования помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

В случае нарушения указанных требований аттестационная комиссия составляет акт о нарушении с отстранением социального работника от аттестации.

При неявке социального работника на заседание аттестационной комиссии он признается неаттестованным, кроме случая неявки по уважительным причинам (временная нетрудоспособность, нахождение в отпуске, болезнь несовершеннолетнего ребенка, смерть близкого родственника, нахождение в командировке).

В случае неявки социального работника на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине рассмотрение вопроса его аттестации переносится на срок не позднее одного месяца со дня его выхода на работу.

Также добавлено, что для присвоения (подтверждения) квалификационной категории социальный работник представляет в уполномоченный орган документ о признании профессиональной квалификации в соответствии с Законом "О профессиональных квалификациях".

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения

В Казахстане внесли дополнения в санитарные правила, касающиеся борьбы с каракуртами

Так, в Санитарных правилах "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации" теперь говорится, что сроки проведения профилактических обработок определяют исходя из специфики местных условий и данных энтомологического мониторинга. Кратность обработок против насекомых (тараканов, мух, муравьев, клопов, блох, комаров, мошек, мокрецов, москитов, слепней, гнуса и пауков-каракуртов) проводится в зависимости от заселенности объекта; против мух и комаров (при затопленных, сырых, влажных подвальных помещениях, при высоком уровне грунтовых вод, при аварийных ситуациях в канализационной сети) в аварийных помещениях и зонах отдыха проводится по санитарно-эпидемиологическим и энтомологическим показаниям.

Профилактические дезинсекционные мероприятия по уничтожению пауков-каракуртов проводятся местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, района, городов областного значения.

Профилактические мероприятия по борьбе с пауками-каракуртами включают:

организацию очистки засохшей растительности, расчистку залежей камней, кирпича, различных строительных материалов в окружении жилых построек до начала дезинсекционных обработок;

организацию и проведение дезинсекционной обработки (с наступлением жары, до начала миграции самок) летних пастбищ, полевых станов, пляжей, коровников, зарослей верблюжьей колючки, груды камней, деревянных сараев, поленниц дров, прилегающих к ним территории, неухоженных участков частных и многоэтажных домов, приусадебных участков.

Помимо этого, документом обновлены требования к площадям помещений для физических и юридических лиц, занимающихся производством, оптовой реализацией средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации или оказывающих услуги, связанные с их использованием.

Изменены санитарные требования к детским оздоровительным и санаторным объектам

В частности, установлено, что перед открытием летнего оздоровительного сезона в ДОО организуются и проводятся следующие обязательные мероприятия:

ремонтные работы домиков, в которые входят ремонтно-восстановительные и профилактические мероприятия;

проверка эффективности функционирования инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования;

профилактическая промывка и дезинфекция сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды;

очистка территории от мусора и благоустройство;

проведение профилактических дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Детские оздоровительные организации и санаторные объекты не размещаются в аварийных зданиях и помещениях.

Спальные помещения раздельные для мальчиков и девочек в ДОО оборудуются одно или двухъярусными кроватями с ограждаемым твердым ложем, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды.

Спальные помещения и жилые комнаты санаториев оборудуются кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для одежды.

Спальные, помещения культурно-массового назначения и административные помещения в оздоровительных организациях размещаются только в наземных этажах.

При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения на объектах устанавливаются водонагреватели, обеспечивается наличие и использование горячей проточной воды.

Горячая и холодная вода подводятся ко всем ваннам, душевым, прачечным, умывальникам, в том числе в санитарных узлах, обеденных залах, в местах проживания, в помещениях для оказания медицинских и оздоровительных услуг, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей.

Использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей исключено.

На территории объекта предусматривается наружное искусственное освещение, в том числе в СДУ.

Основные помещения ДОО имеют естественное освещение.

Допускается эксплуатация без естественного освещения складские, бытовые, инвентарные, умывальные, душевые, санузлы, помещения для приготовления дезинфицирующих средств.

Въезды и входы на участок объектов, проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, тротуары и пандусы предусматриваются с покрытием из твердых материалов, ровным, предотвращающим скольжение, доступным и удобным для очистки, уборки.

Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по оздоровлению детей круглогодичного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение один раз до начала эксплуатации объекта, сезонного действия получают санитарно-эпидемиологическое заключение ежегодно до начала летнего оздоровительного сезона.

Правоохранительные органы

Обновлены правила организации учебного процесса в вузах МВД

Организации образования МВД осуществляют подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием в соответствии с:

перечнем образовательных программ, реализуемых в организациях образования МВД;

государственными общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования;

академическим календарем;

образовательными программами и рабочими учебными планами;

типовыми и рабочими учебными программами по дисциплинам или модулям.

Освоение учебной дисциплины или модуля производится в течение нескольких академических периодов.

По завершению изучения дисциплины или модуля обучающиеся сдают итоговой контроль в форме экзамена. Если дисциплина имеет продолжительность два и более академических периодов, по завершению каждого академического периода проводится промежуточный контроль в форме экзамена.

Все виды профессиональных практик, курсовых работ (проектов) курсантов и научно-исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы магистрантов, докторантов оцениваются посредством защиты.

Летний семестр (за исключением выпускного курса) вводится продолжительностью не менее 4 недель для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении, ликвидации академической задолженности или разницы в учебных планах при переводе из других вузов, изучения учебных дисциплин и (или) модулей и освоения кредитов обучающихся в других вузах с обязательным их перезачетом в своем ВУЗе, повышения среднего балла успеваемости (GPA).

В организациях образования МВД учебный процесс осуществляется по кредитной и дистанционной технологии обучения.

Учебные занятия проводятся преимущественно в активных творческих формах (кейс-стади, деловые игры, тренинги, диспуты, круглые столы, семинары).

Наполняемость академического потока и группы определяется организацией образования МВД самостоятельно.

При кредитной технологии обучения самостоятельная работа обучающихся подразделяется на две части: на самостоятельную работу, которая выполняется под руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть, которая выполняется полностью самостоятельно.

Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося ежедневной самостоятельной работы.

Обучающий преподаватель проводит все виды текущего и рубежного контроля и выводит соответствующую оценку текущей успеваемости обучающихся (среднее арифметическое оценок текущего и рубежных контролей). При этом учебные достижения обучающихся оцениваются по 100-балльной шкале за каждое выполненное задание.

Для перевода с курса на курс организация образования МВД самостоятельно в разрезе курсов устанавливается переводной балл — величина минимального среднего балла успеваемости, допускающего перевод обучающегося на следующий курс.

Налоги, социальные отчисления

С 11 ноября социальные отчисления и единый платеж будут платить по сводному платежному поручению

Сводное платежное поручение будет применяться плательщиками для перечисления:

социальных отчислений, а также задолженности по соцотчислениям и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату соцотчислений;

задолженности по единому платежу или пени за несвоевременную или неполную уплату единого платежа.

В сводном платежном поручении по каждому работнику указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии); ИИН; сумма платежа; период (месяц, год), за который уплачивается платеж.

При уплате единого платежа дополнительно указываются коды назначения платежей по платежам, включенным в состав единого платежа.

Уплата задолженности или пени за несвоевременную или неполную уплату соцотчислений и единого платежа производится также сводным платежным поручением.

Также в новой редакции изложены формы заявлений на возврат ошибочно уплаченных сумм социальных отчислений и сумм единого платежа.

Электроэнергия

С 1 ноября в некоторых регионах Казахстана вырастет стоимость электроэнергии

Новые тарифы:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б.Нуржанова) — с 8,05 до 8,27 тенге за кВтч;

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) — с 7,40 до 7,98 тенге;

девятой группы (АО "Астана-Энергия") — с 8,49 до 9,28 тенге;

12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") — с 6,05 до 7,87 тенге;

18-й группы (ТОО "Степногорская ТЭЦ") — с 22,58 до 28,97 тенге;

28-й группы (ТОО "Жанажолская ГТЭС") — с 11,44 до 11,85 тенге;

39-й группы (АО "З-Энергоорталык") — с 13,79 до 15,09 тенге;

48-й группы (АО "ТНК "Казхром") — с 7,59 до 10,67 тенге.

Кроме того, в перечень добавлены новые компании, их тарифы утверждены впервые:

56-й группы с тарифом в 43,92 тенге за кВтч;

57-й группы с тарифом 56,63 тенге;

58-й группы с тарифом в 26,08 тенге;

59-й группы с тарифом в 22,56 тенге;

60-й группы с тарифом в 3,07 тенге.

Масс-медиа

Министерство культуры утвердило Правила оказания госуслуг в области масс-медиа (СМИ):

Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства отечественного теле-, радиоканала. Постановка на учет, переучет, выдача свидетельства иностранного теле-, радиоканала, распространяемого на территории РК. Постановка на учет или переучет периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых изданий.

Услуги оказывает Комитет информации Министерства культуры и информации РК.

Прием заявлений и выдача результатов осуществляется посредством Портала. Государственная услуга оказывается на платной основе физическим и юридическим лицам (стоимость от 2 до 5 МРП в зависимости от тематической направленности ресурса).

Недропользование

Правительство утвердило Правила включения в государственный учет полезных ископаемых сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых

Государственный учет полезных ископаемых содержит сведения о месторождениях полезных ископаемых, количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, горнотехнических, гидрогеологических, экологических и других характеристиках месторождения, имеющего промышленное значение, их размещении, степени изученности, степени промышленного освоения, добыче, потерях и обеспеченности промышленности полезными ископаемыми, а также изменениях в оценке ресурсов и запасов полезных ископаемых за отчетный год в результате их добычи или переоценки ресурсов и (или) запасов полезных ископаемых.

Включение в государственный учет полезных ископаемых сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых осуществляется:

по контрактам на добычу , заключенным, либо лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых, выданным до 31 декабря 2023 года, — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, межрегиональной комиссией по запасам (в части общераспространённых полезных ископаемых) с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы, или на основании отчета об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленного компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC;

, заключенным, либо лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых, выданным до 31 декабря 2023 года, — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых, межрегиональной комиссией по запасам (в части общераспространённых полезных ископаемых) с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы, или на основании отчета об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленного компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC; по лицензиям на добычу твердых полезных ископаемых , выданным после 31 декабря 2023 года, а также лицензиям или контрактам на разведку твердых полезных ископаемых — по отчету об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленному компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC;

, выданным после 31 декабря 2023 года, а также лицензиям или контрактам на разведку твердых полезных ископаемых — по отчету об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых, подготовленному компетентным лицом в соответствии с Кодексом KAZRC; по контрактам на разведку и добычу углеводородов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых до 1 января 2026 года, с 1 января 2026 года по результатам экспертизы центральной комиссии по запасам углеводородов Республики Казахстан, с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы;

— по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по запасам полезных ископаемых до 1 января 2026 года, с 1 января 2026 года по результатам экспертизы центральной комиссии по запасам углеводородов Республики Казахстан, с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы; по поисково-оценочным работам на подземные воды с эксплуатационными запасами более одной тысячи кубических метров в сутки, а также минеральные, промышленные, теплоэнергетические воды вне зависимости от объема эксплуатационных запасов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы;

с эксплуатационными запасами более одной тысячи кубических метров в сутки, а также минеральные, промышленные, теплоэнергетические воды вне зависимости от объема эксплуатационных запасов — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой государственной комиссией по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы; по поисково-оценочным работам на подземные воды с эксплуатационными запасами до одной тысячи кубических метров в сутки — по результатам государственной экспертизы недр, проводимой подкомиссиями государственной комиссии по экспертизе недр с привлечением независимых экспертов, обладающих специальными знаниями в области геологии и недропользования и не заинтересованных в результатах экспертизы.

Включение сведений о количестве и качестве основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых осуществляется в целях государственного учета запасов и ресурсов полезных ископаемых РК по итогам рассмотрения отчета.

Борьба с торговлей людьми

МВД и Министерство труда совместным приказом утвердили правила выявления жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг

Выявление потенциальной жертвы торговли людьми (при самообращении, поступлении информации, публикации в СМИ) осуществляется по индикаторам торговли людьми.

Комбинация трех элементов помогает определить потенциальную жертву торговли людьми:

группа риска;

место, где можно выявить потенциальную жертву торговли людьми;

признаки торговли людьми.

Госорган, выявивший потенциальную жертву торговли людьми, предлагает ей содействие в перенаправлении для идентификации с целью оказания ей помощи и предоставления специальных социальных услуг.

Обязательным условием при перенаправлении потенциальной жертвы торговли людьми является наличие ее информированного согласия.

В случае невозможности обеспечить незамедлительное безопасное перемещение потенциальной жертвы торговли людьми с целью ее идентификации, оказания помощи и предоставления специальных социальных услуг, местный исполнительный орган района, города областного, республиканского значения, столицы в сфере социальной защиты и занятости населения обеспечивает безопасное место (транспорт, жилье, еду) до ее идентификации, но не более трех суток.

При истечении указанного периода потенциальная жертва торговли людьми направляется в субъекты специальных социальных услуг.

Идентификацию потенциальной жертвы торговли людьми проводят органы внутренних дел совместно с местным исполнительным органом районов, городов областного, республиканского значения, столицы, определяющим направление в сфере социальной защиты и занятости населения, субъектом ССУ, некоммерческой организацией.

До проведения идентификации субъекту, проводящему идентификацию, необходимо убедиться, что потенциальная жертва торговли людьми:

находится в условиях, при которых ей гарантирована безопасность и конфиденциальность;

не нуждается в скорой медицинской помощи, включая психологическую помощь и помощь в случае употребления психоактивных веществ;

не нуждается в неотложных потребностях, включая воду, гигиенические средства и вещи первой необходимости.

Также утверждены Правила проведения оценки рисков в сфере противодействия торговле людьми

Определение рисков торговли людьми направлено на исследование и выявление возможных угроз, их масштабов и уязвимостей, связанных с торговлей людьми, в том числе на индивидуальном (формы, методы и способы совершения торговли людьми и их эксплуатации, профиль риска потенциальных жертв торговли людьми) и общественном (социальные и экономические риски) уровнях.

Процедура определения рисков торговли людьми предполагает использование разной информации, включая законодательного, профилактического, практического, международного, межведомственного, ведомственного и статистического характера.

Оценка рисков проводится 1 раз в 3 года, сбор данных от субъектов осуществляется ежегодно. Субъектами противодействия торговле людьми являются уполномоченные государственные органы, иные государственные органы, организации здравоохранения и образования, местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, некоммерческие организации, физические или юридические лица, осуществляющие туристскую деятельность, а также оказывающие трудовое посредничество, международные организации, аккредитованные на территории РК, осуществляющие в пределах своей компетенции противодействие торговле людьми.

Образование, наука

В Казахстане утвердили сроки приема документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки и проведения конкурса:

прием документов: с 29 апреля по 22 ноября 2024 года ;

; проведение конкурса — с 10 мая по 6 декабря 2024 года.

Также внесены поправки в Правила отбора претендентов и прохождения научных стажировок.

В частности, внесено дополнение, согласно которому сроки приема документов и проведения конкурса ежегодно утверждаются рабочим органом и размещаются на официальном интернет-ресурсе рабочего органа не позднее чем за 10 календарных дней до начала срока приема документов.

При получении победителем конкурса смены направления научного исследования, зарубежной организации, страны прохождения стажировки, переноса срока прохождения стажировки (за исключением при переносе на срок, не превышающий один год и отсутствия дополнительных расходов), смены работодателя победитель конкурса обращается в Комиссию с заявлением и приложением подтверждающих документов.

Смена работодателя осуществляется при ликвидации либо реорганизации работодателя на основании обращения победителя конкурса администратору.

Смена работодателя по обращению победителя конкурса осуществляется при сохранении выбранного направления научного исследования иным аккредитованным субъектом научной или научно-технической деятельности, при наличии согласия работодателя на основании решения Комиссии.

Также говорится, что рабочий орган включает в Список вузов, рекомендуемых для прохождения стажировки зарубежные вузы, научные центры и иные организации на основании международных соглашений, меморандумов в области науки и высшего образования между МНВО РК и зарубежными вузами, научными центрами, в зависимости от социально-экономических приоритетов развития РК.

Юридическая помощь

Минюст внес изменения в Правила участия юридических консультантов в оказании гарантированной государством юридической помощи

Поправки внесены в ч.3 п.1 Соглашения об оказании гарантированной государством юридической помощи с юридическим консультантом:

Оплата за оказанную юридическим консультантом гарантированную государством юридическую помощь и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, производится за счет бюджетных средств в размере, установленном приказом МЮ РК от 30 июня 2023 года "Об утверждении размеров оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, юридическим консультантом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур". (Ранее оплата юрконсультантам производилась на основании постановления правительства от 2018 года).

Также обновлены формы: