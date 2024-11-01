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Законодательство РК

Токаев внес изменения в ротацию служащих корпуса "Б"

Заседание, зал заседаний, пустой зал, госслужба, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 11:49 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 30 октября 2024 года, которым внес изменения в указ от 29 декабря 2015 года "О некоторых вопросах прохождения государственной службы", сообщает Zakon.kz.

В частности, в Правилах и сроках проведения ротации, категориях и должностях государственных служащих, подлежащих ротации, некоторые пункты изложены в новой редакции.

Так, говорится, что в случае отсутствия служебного жилища политическим государственным служащим и служащим корпуса "А", административным государственным служащим корпуса "Б", указанным ниже, которые ротированы в другой населенный пункт, устанавливаются ротационные выплаты.

Ротация служащих корпуса "Б" Администрации президента РК и Аппарата правительства РК, а также категорий В-1, В-2, С-1, С-2, С-О-1, С-О-2, D-O-1, D-O-2 и Е-1 иных государственных органов осуществляется путем должностного перемещения:

  • на вакантные административные государственные должности, указанные в части первой настоящего пункта;
  • между служащими корпуса "Б", указанными выше.

Ротация указанных служащих корпуса "Б" проводится каждые четыре года со дня их назначения на последнюю занимаемую должность. При этом указанный срок не возобновляется при переназначении служащих корпуса "Б" на равнозначные ранее занимаемым должностям, соответствующим ранее исполняемым должностным полномочиям, после реорганизации государственного органа, изменения структуры либо переименования должностей.

В случае назначения служащего корпуса "Б" на ранее занимаемую должность в течение одного года с момента освобождения от данной должности по собственному желанию либо в связи с занятием иной должности, в сроке проведения ротации учитывается ранее отработанный период.

При этом в срок для проведения ротации, указанный в части первой настоящего пункта, не включается период отсутствия служащего корпуса "Б" на работе более двух месяцев подряд в связи с выходом в социальный отпуск или временной нетрудоспособностью, а также в связи с прикомандированием к государственным органам, загранучреждениям РК и иным организациям.

В случае письменного отказа служащего корпуса "Б" от ротации актом уполномоченного лица срок его пребывания на данной должности может быть продлен на два года либо служащий корпуса "Б" освобождается от занимаемой должности, либо в случае его согласия и наличия вакансии понижается в должности.

Последующее продление срока пребывания данного служащего корпуса "Б" на занимаемой должности допускается на два года по решению:

  • Национальной комиссии — в отношении служащих категорий В-1, С-1, С-О-1 и D-O-1;
  • уполномоченного лица — в отношении группы категорий А и категорий В Аппарата Правительства РК, а также категорий В-1 и В-2 аппаратов Палат Парламента РК;
  • уполномоченного органа по делам государственной службы — в отношении служащих категорий B-2, C-2, С-О-2, D-O-2 и E-1.

Указывается, что максимально допустимый срок пребывания служащего корпуса "Б" на занимаемой должности не может превышать восьми лет, в том числе для служащих, занимающих должности, указанные выше, в порядке прикомандирования из других государственных органов.

Понижение в государственной должности осуществляется без проведения конкурсных процедур.

При этом ротация служащих корпуса "Б" категорий B-2, C-2, С-О-2, D-O-2 и E-1 осуществляется по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы.

Вместе с тем правила дополнены новой главой, предусматривающей переходные положения.

Так, говорится, что служащие корпуса "Б", находящиеся на 1 ноября 2024 года на занимаемой должности от четырех до шести лет, подлежат ротации.

В случае отказа срок пребывания служащего может быть продлен по решению уполномоченного лица на срок, не превышающий шести лет пребывания его на занимаемой должности, либо служащий освобождается от занимаемой должности, либо в случае его согласия и наличия вакансии понижается в должности.

Также говорится, что служащие корпуса "Б", находящиеся на 1 ноября 2024 года на занимаемой должности восемь и более лет, подлежат ротации. В случае отказа служащий освобождается от занимаемой должности либо в случае его согласия и наличия вакансии понижается в должности.

Ротация служащих корпуса "Б" в случаях, указанных выше, осуществляется в течение трех месяцев с момента введения в действие данных Правил.

При этом в Перечне государственных должностей корпуса "Б", между которыми допускается проведение ротации по взаимному согласию государственных служащих, исключены следующие должности:

  • Заместитель руководителя структурного подразделения
  • Заместитель директора департамента
  • Заместитель руководителя
  • Заместитель руководителя таможни
  • Заведующий секретариатом Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы
  • Заместитель руководителя
  • Заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана
  • Заместители акимов районов, районов в городе и городов областного значения. 

Указ вводится в действие с 31 октября 2024 года.

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