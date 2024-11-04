В Казахстане обновили правила классификации автодорог

И. о. министра транспорта приказом от 29 октября 2024 года утвердил в новой редакции правила и условия классификации автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, а также перечень автомобильных дорог общего пользования, сообщает Zakon.kz.

Правилами предусмотрено, что к автомобильным дорогам международного значения относятся автомобильные дороги, соединяющие столицы соседних государств, а также входящие в соответствии с межгосударственными соглашениями в международную сеть автомобильных дорог.

В свою очередь, к автомобильным дорогам республиканского значения относятся автомобильные дороги, обеспечивающие транспортное сообщение между крупными административными, культурными и экономическими центрами республики и соседних государств, а также автомобильные дороги, имеющие оборонное значение, за исключением автомобильных дорог международного значения.

Перечень, наименования и индексы автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечень автомобильных дорог оборонного пользования, ведет дорожный орган.

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами в течение 30 календарных дней со дня приемки в эксплуатацию автомобильной дороги общего пользования международного или республиканского значения вносит предложение в дорожный орган для ее включения в перечень.

Дорожный орган после рассмотрения предложения национального оператора вносит изменение в перечень.

Автомобильные дороги общего пользования в Казахстане имеют наименование и индекс.

Индекс автомобильной дороги состоит из букв латинского алфавита и группы цифр. Цифры в индексе автомобильных дорог присваиваются после букв индекса.

В наименование автомобильной дороги общего пользования входит название начального и конечного населенных пунктов, а при необходимости – промежуточных пунктов.

Наименования и индексы международных маршрутов автомобильных дорог, проходящих по территории Казахстана, установлены в следующих международных соглашениях:

в приложении 1 к Европейскому соглашению о международных автомагистралях (СМА) (Женева, 15 ноября 1975 года), утвержденному указом президента РК от 12 мая 1995 года № 2274;

в приложении 1 к Межправительственному соглашению по сети Азиатских автомобильных дорог, утвержденному постановлением правительства от 14 декабря 2006 года № 1198.

При дублировании участков международных маршрутов автомобильных дорог между собой они обозначаются совместно дорожными знаками с индексом "Е" и "АН" либо дорожным знаком с индексом "Е" или "АН". При переходе одного маршрута автомобильной дороги в другой или пересечении с другим маршрутом устанавливаются соответствующие дорожные знаки международных и республиканских маршрутов автомобильных дорог как перед въездом или развязкой, так и после них.

Для автомобильных дорог международного и республиканского значения устанавливается индекс из букв "KАZ" и "KZ" латинского алфавита:

"КАZ" – для автомобильных дорог международного и республиканского значения, обеспечивающих транспортное сообщение между административными регионами РК и соседними государствами;

– для автомобильных дорог международного и республиканского значения, обеспечивающих транспортное сообщение административными регионами РК и соседними государствами; "KZ" – для автомобильных дорог международного и республиканского значения, обеспечивающих транспортное сообщение внутри административных регионов и между соседними государствами.

С перечнем, наименованиями и индексами автомобильных дорог можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 12 ноября 2024 года.

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