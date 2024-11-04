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В Казахстане определен уполномоченный орган по выдаче разрешений на проведение техосмотра

Технический осмотр машины, автомобиля, техосмотр, ремонт машины, СТО, работники, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 10:47 Фото: pexels
Подготовлено постановление правительства "Об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра", сообщает Zakon.kz.

"Определить Министерство транспорта Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра", – говорится в документе.

Как поясняется, проект разработан в рамках закона "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности, принятым 3 октября 2024 года.

Постановление вводится в действие с 5 апреля 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 18 октября.

Ранее сообщалось, что в закон вводится понятие средней скорости и предусматривается порядок ее расчета путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено. Кроме того, вводится обязательная государственная регистрация мопедов.

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