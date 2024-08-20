В Казахстане определили уполномоченную организацию в области цифрового здравоохранения
Фото: freepik
Правительство утвердило постановление от 16 августа 2024 года "Об определении уполномоченной организации в области цифрового здравоохранения", сообщает Zakon.kz.
В тексте говорится:
Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр электронного здравоохранения" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК уполномоченной организацией в области цифрового здравоохранения.
Постановление вводится в действие с 25 ноября 2024 года.
Мы рассказывали, что у казахстанцев появилась возможность отслеживать цены на лекарства онлайн.
Также мы сообщали, что Face ID пациентов хотят внедрить для борьбы с приписками в поликлиниках Казахстана.
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