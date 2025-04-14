Обновлены правила предоставления госгрантов НПО
В частности, правила изложены в новой редакции.
Формирование государственных грантов состоит из следующих этапов:
- первый этап – сбор и анализ предложений, формирование перечня направлений государственных грантов;
- второй этап – внесение направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемых при государственных органах;
- третий этап – включение в бюджетную заявку и его рассмотрение в порядке, установленном бюджетным законодательством РК.
На первом этапе государственные органы ежегодно до 1 ноября календарного года собирают от неправительственных организаций и граждан предложения по направлениям государственных грантов.
Государственные органы ежегодно до 1 декабря календарного года анализируют представленные предложения на предмет соответствия одному из источников:
- приоритетам государственной политики РК, стратегическим и программным документам, посланиям президента Казахстана;
- результатов социологических исследований, оценки потребностей населения, результатов и рекомендаций реализованных грантов за предыдущие два календарных года.
По итогам анализа государственные органы формируют перечень направлений государственных грантов для неправительственных организаций.
Государственные органы не позднее 20 рабочих дней до направления в уполномоченный орган направляют оператору сформированный проект перечня направлений государственных грантов для получения соответствующих рекомендаций.
Оператор в течение 10 рабочих дней рассматривает и направляет в государственные органы рекомендации и предложения, которые учитываются государственными органами в процессе формирования перечня направлений государственных грантов.
На втором этапе государственные органы с учетом рекомендаций оператора выносят перечень направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемыми при государственных органах, в том числе:
По перечню направлений государственных грантов центральных государственных органов:
- центральные государственные органы ежегодно не позднее 5 февраля календарного года направляют в уполномоченный орган перечень направлений государственных грантов в соответствии с компетенцией;
- уполномоченный орган ежегодно до 15 марта календарного года направляет на рассмотрение Координационного совета перечень направлений государственных грантов;
- уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения рекомендаций Координационного совета по направлениям государственных грантов направляет эти рекомендации в центральные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
Местные исполнительные органы по перечню направлений государственных грантов ежегодно до 1 августа календарного года выносят на рассмотрение советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями перечень направлений государственных грантов.
На третьем этапе государственные органы на основе рекомендаций Координационного совета или совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями формируют перечень направлений государственных грантов с распределением по видам государственных грантов и включают их в свои бюджетные заявки.
Распределение по видам грантов осуществляется по следующим критериям в зависимости от обозначенной проблемы по итогам проведенного анализа государственного органа:
по краткосрочным грантам:
- срок реализации составляет от трех месяцев до одного года;
- объем финансирования составляет не менее пятисоткратного и не более трехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
- при реализации государственных грантов из республиканского бюджета решение локальных задач на территории не менее одного города районного значения, или села, или поселка, или сельского округа;
- при реализации государственных грантов из местного бюджета решение локальных задач на территории не менее одного села, или поселка, или сельского округа.
по среднесрочным грантам:
- срок реализации составляет от одного года до двух лет;
- объем финансирования составляет не менее трехтысячекратного и не более 10 000 МРП;
при реализации государственных грантов из республиканского бюджета:
решение региональных задач на территории не менее двух областей или не менее двух аналогичных административно-территориальных единиц, включая города республиканского значения;
при реализации государственных грантов из местного бюджета решение региональных задач на территории:
- не менее двух районов или города областного значения области;
- менее двух районов города республиканского значения или столицы.
по долгосрочным грантам:
- срок реализации составляет от двух до трех лет;
- объем финансирования составляет не менее 10 000 МРП;
при реализации государственных грантов из республиканского бюджета:
- решение республиканских задач, реализуемых на территории не менее 10 областей или не менее 10 аналогичных административно-территориальных единиц, включая города республиканского значения;
при реализации государственных грантов из местного бюджета решение региональных задач на территории:
- не менее трех районов или города областного значения области;
- менее двух районов города республиканского значения или столицы.
- комплекс мероприятий, состоящий из нескольких компонентов или услуг.
Государственные гранты предоставляются оператором из средств государственного бюджета и на основании договора о передаче денежных средств для предоставления государственных грантов неправительственным организациям, заключаемым государственным органом с оператором.
Предоставление государственных грантов состоит из следующих этапов:
- утверждение перечня направлений государственных грантов;
- формирование реестра экспертов и утверждение состава конкурсной комиссии;
- проведение конкурса;
- заключение договора с грантополучателем.
Предоставление государственных грантов осуществляется путем проведения конкурса на основании утвержденного перечня направлений государственных грантов:
- из выделенных администраторам республиканских бюджетных программ средств на эти цели – на основании перечня направлений государственных грантов центральных государственных органов – администраторов республиканских бюджетных программ;
- из средств местного бюджета, выделенных на эти цели, – на основании перечня направлений государственных грантов местных исполнительных органов.
При выделении из республиканского или местного бюджетов средств государственные органы утверждают перечень направлений государственных грантов в течение 20 рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета.
Перечень направлений государственных грантов содержит:
- описание проблем, на решение которых направляются социальные проекты, предлагаемые заявителями;
- объем финансирования и сроки реализации государственных грантов по видам государственных грантов;
- целевые индикаторы и ожидаемые результаты;
- территория реализации государственных грантов;
- при реализации долгосрочных грантов – требование к материально-технической базе.
Государственные органы размещают утвержденный перечень направлений государственных грантов на своем интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.
При формировании государственным органом дополнительных направлений государственных грантов в течение финансового года утверждается дополнительный перечень направлений государственных грантов.
Правила также устанавливают:
- Порядок формирования реестра экспертов и работы конкурсной комиссии.
- Порядок проведения конкурса.
- Порядок предоставления краткосрочных грантов.
- Порядок предоставления среднесрочных и долгосрочных грантов.
- Порядок осуществления мониторинга реализации государственных грантов.
- Порядок проведения оценки эффективности государственных грантов.
Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.
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