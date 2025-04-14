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Право

Обновлены правила предоставления госгрантов НПО

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 14:47 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр культуры и информации приказом от 7 апреля 2025 года внес изменения в Правила формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Формирование государственных грантов состоит из следующих этапов:

  • первый этап – сбор и анализ предложений, формирование перечня направлений государственных грантов;
  • второй этап – внесение направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемых при государственных органах;
  • третий этап – включение в бюджетную заявку и его рассмотрение в порядке, установленном бюджетным законодательством РК.

На первом этапе государственные органы ежегодно до 1 ноября календарного года собирают от неправительственных организаций и граждан предложения по направлениям государственных грантов.

Государственные органы ежегодно до 1 декабря календарного года анализируют представленные предложения на предмет соответствия одному из источников:

  • приоритетам государственной политики РК, стратегическим и программным документам, посланиям президента Казахстана;
  • результатов социологических исследований, оценки потребностей населения, результатов и рекомендаций реализованных грантов за предыдущие два календарных года.

По итогам анализа государственные органы формируют перечень направлений государственных грантов для неправительственных организаций.

Государственные органы не позднее 20 рабочих дней до направления в уполномоченный орган направляют оператору сформированный проект перечня направлений государственных грантов для получения соответствующих рекомендаций.

Оператор в течение 10 рабочих дней рассматривает и направляет в государственные органы рекомендации и предложения, которые учитываются государственными органами в процессе формирования перечня направлений государственных грантов.

На втором этапе государственные органы с учетом рекомендаций оператора выносят перечень направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемыми при государственных органах, в том числе:

По перечню направлений государственных грантов центральных государственных органов:

  • центральные государственные органы ежегодно не позднее 5 февраля календарного года направляют в уполномоченный орган перечень направлений государственных грантов в соответствии с компетенцией;
  • уполномоченный орган ежегодно до 15 марта календарного года направляет на рассмотрение Координационного совета перечень направлений государственных грантов;
  • уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения рекомендаций Координационного совета по направлениям государственных грантов направляет эти рекомендации в центральные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Местные исполнительные органы по перечню направлений государственных грантов ежегодно до 1 августа календарного года выносят на рассмотрение советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями перечень направлений государственных грантов.

На третьем этапе государственные органы на основе рекомендаций Координационного совета или совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями формируют перечень направлений государственных грантов с распределением по видам государственных грантов и включают их в свои бюджетные заявки.

Распределение по видам грантов осуществляется по следующим критериям в зависимости от обозначенной проблемы по итогам проведенного анализа государственного органа:

по краткосрочным грантам:

  • срок реализации составляет от трех месяцев до одного года;
  • объем финансирования составляет не менее пятисоткратного и не более трехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;
  • при реализации государственных грантов из республиканского бюджета решение локальных задач на территории не менее одного города районного значения, или села, или поселка, или сельского округа;
  • при реализации государственных грантов из местного бюджета решение локальных задач на территории не менее одного села, или поселка, или сельского округа.

по среднесрочным грантам:

  • срок реализации составляет от одного года до двух лет;
  • объем финансирования составляет не менее трехтысячекратного и не более 10 000 МРП;

при реализации государственных грантов из республиканского бюджета:

решение региональных задач на территории не менее двух областей или не менее двух аналогичных административно-территориальных единиц, включая города республиканского значения;

при реализации государственных грантов из местного бюджета решение региональных задач на территории:

  • не менее двух районов или города областного значения области;
  • менее двух районов города республиканского значения или столицы.

по долгосрочным грантам:

  • срок реализации составляет от двух до трех лет;
  • объем финансирования составляет не менее 10 000 МРП;

при реализации государственных грантов из республиканского бюджета:

  • решение республиканских задач, реализуемых на территории не менее 10 областей или не менее 10 аналогичных административно-территориальных единиц, включая города республиканского значения;

при реализации государственных грантов из местного бюджета решение региональных задач на территории:

  • не менее трех районов или города областного значения области;
  • менее двух районов города республиканского значения или столицы.
  • комплекс мероприятий, состоящий из нескольких компонентов или услуг.

Государственные гранты предоставляются оператором из средств государственного бюджета и на основании договора о передаче денежных средств для предоставления государственных грантов неправительственным организациям, заключаемым государственным органом с оператором.

Предоставление государственных грантов состоит из следующих этапов:

  • утверждение перечня направлений государственных грантов;
  • формирование реестра экспертов и утверждение состава конкурсной комиссии;
  • проведение конкурса;
  • заключение договора с грантополучателем.

Предоставление государственных грантов осуществляется путем проведения конкурса на основании утвержденного перечня направлений государственных грантов:

  • из выделенных администраторам республиканских бюджетных программ средств на эти цели – на основании перечня направлений государственных грантов центральных государственных органов – администраторов республиканских бюджетных программ;
  • из средств местного бюджета, выделенных на эти цели, – на основании перечня направлений государственных грантов местных исполнительных органов.

При выделении из республиканского или местного бюджетов средств государственные органы утверждают перечень направлений государственных грантов в течение 20 рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета.

Перечень направлений государственных грантов содержит:

  • описание проблем, на решение которых направляются социальные проекты, предлагаемые заявителями;
  • объем финансирования и сроки реализации государственных грантов по видам государственных грантов;
  • целевые индикаторы и ожидаемые результаты;
  • территория реализации государственных грантов;
  • при реализации долгосрочных грантов – требование к материально-технической базе.

Государственные органы размещают утвержденный перечень направлений государственных грантов на своем интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

При формировании государственным органом дополнительных направлений государственных грантов в течение финансового года утверждается дополнительный перечень направлений государственных грантов.

Правила также устанавливают:

  1. Порядок формирования реестра экспертов и работы конкурсной комиссии.
  2. Порядок проведения конкурса.
  3. Порядок предоставления краткосрочных грантов.
  4. Порядок предоставления среднесрочных и долгосрочных грантов.
  5. Порядок осуществления мониторинга реализации государственных грантов.
  6. Порядок проведения оценки эффективности государственных грантов.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане приняты новые правила ведения госреестра объектов национального культурного достояния.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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