Обновлены правила предоставления госгрантов НПО

Министр культуры и информации приказом от 7 апреля 2025 года внес изменения в Правила формирования, предоставления, мониторинга и оценки эффективности государственных грантов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Формирование государственных грантов состоит из следующих этапов:

первый этап – сбор и анализ предложений, формирование перечня направлений государственных грантов;

– сбор и анализ предложений, формирование перечня направлений государственных грантов; второй этап – внесение направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемых при государственных органах;

– внесение направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемых при государственных органах; третий этап – включение в бюджетную заявку и его рассмотрение в порядке, установленном бюджетным законодательством РК.

На первом этапе государственные органы ежегодно до 1 ноября календарного года собирают от неправительственных организаций и граждан предложения по направлениям государственных грантов.

Государственные органы ежегодно до 1 декабря календарного года анализируют представленные предложения на предмет соответствия одному из источников:

приоритетам государственной политики РК, стратегическим и программным документам, посланиям президента Казахстана;

результатов социологических исследований, оценки потребностей населения, результатов и рекомендаций реализованных грантов за предыдущие два календарных года.

По итогам анализа государственные органы формируют перечень направлений государственных грантов для неправительственных организаций.

Государственные органы не позднее 20 рабочих дней до направления в уполномоченный орган направляют оператору сформированный проект перечня направлений государственных грантов для получения соответствующих рекомендаций.

Оператор в течение 10 рабочих дней рассматривает и направляет в государственные органы рекомендации и предложения, которые учитываются государственными органами в процессе формирования перечня направлений государственных грантов.

На втором этапе государственные органы с учетом рекомендаций оператора выносят перечень направлений государственных грантов на рассмотрение Координационного совета или советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями, создаваемыми при государственных органах, в том числе:

По перечню направлений государственных грантов центральных государственных органов:

центральные государственные органы ежегодно не позднее 5 февраля календарного года направляют в уполномоченный орган перечень направлений государственных грантов в соответствии с компетенцией;

календарного года направляют в уполномоченный орган перечень направлений государственных грантов в соответствии с компетенцией; уполномоченный орган ежегодно до 15 марта календарного года направляет на рассмотрение Координационного совета перечень направлений государственных грантов;

календарного года направляет на рассмотрение Координационного совета перечень направлений государственных грантов; уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения рекомендаций Координационного совета по направлениям государственных грантов направляет эти рекомендации в центральные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Местные исполнительные органы по перечню направлений государственных грантов ежегодно до 1 августа календарного года выносят на рассмотрение советов по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями перечень направлений государственных грантов.

На третьем этапе государственные органы на основе рекомендаций Координационного совета или совета по взаимодействию и сотрудничеству с неправительственными организациями формируют перечень направлений государственных грантов с распределением по видам государственных грантов и включают их в свои бюджетные заявки.

Распределение по видам грантов осуществляется по следующим критериям в зависимости от обозначенной проблемы по итогам проведенного анализа государственного органа:

по краткосрочным грантам:

срок реализации составляет от трех месяцев до одного года;

объем финансирования составляет не менее пятисоткратного и не более трехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

при реализации государственных грантов из республиканского бюджета решение локальных задач на территории не менее одного города районного значения, или села, или поселка, или сельского округа;

при реализации государственных грантов из местного бюджета решение локальных задач на территории не менее одного села, или поселка, или сельского округа.

по среднесрочным грантам:

срок реализации составляет от одного года до двух лет;

объем финансирования составляет не менее трехтысячекратного и не более 10 000 МРП;

при реализации государственных грантов из республиканского бюджета:

решение региональных задач на территории не менее двух областей или не менее двух аналогичных административно-территориальных единиц, включая города республиканского значения;

при реализации государственных грантов из местного бюджета решение региональных задач на территории:

не менее двух районов или города областного значения области;

менее двух районов города республиканского значения или столицы.

по долгосрочным грантам:

срок реализации составляет от двух до трех лет;

объем финансирования составляет не менее 10 000 МРП;

при реализации государственных грантов из республиканского бюджета:

решение республиканских задач, реализуемых на территории не менее 10 областей или не менее 10 аналогичных административно-территориальных единиц, включая города республиканского значения;

при реализации государственных грантов из местного бюджета решение региональных задач на территории:

не менее трех районов или города областного значения области;

менее двух районов города республиканского значения или столицы.

комплекс мероприятий, состоящий из нескольких компонентов или услуг.

Государственные гранты предоставляются оператором из средств государственного бюджета и на основании договора о передаче денежных средств для предоставления государственных грантов неправительственным организациям, заключаемым государственным органом с оператором.

Предоставление государственных грантов состоит из следующих этапов:

утверждение перечня направлений государственных грантов;

формирование реестра экспертов и утверждение состава конкурсной комиссии;

проведение конкурса;

заключение договора с грантополучателем.

Предоставление государственных грантов осуществляется путем проведения конкурса на основании утвержденного перечня направлений государственных грантов:

из выделенных администраторам республиканских бюджетных программ средств на эти цели – на основании перечня направлений государственных грантов центральных государственных органов – администраторов республиканских бюджетных программ;

из средств местного бюджета, выделенных на эти цели, – на основании перечня направлений государственных грантов местных исполнительных органов.

При выделении из республиканского или местного бюджетов средств государственные органы утверждают перечень направлений государственных грантов в течение 20 рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета.

Перечень направлений государственных грантов содержит:

описание проблем, на решение которых направляются социальные проекты, предлагаемые заявителями;

объем финансирования и сроки реализации государственных грантов по видам государственных грантов;

целевые индикаторы и ожидаемые результаты;

территория реализации государственных грантов;

при реализации долгосрочных грантов – требование к материально-технической базе.

Государственные органы размещают утвержденный перечень направлений государственных грантов на своем интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

При формировании государственным органом дополнительных направлений государственных грантов в течение финансового года утверждается дополнительный перечень направлений государственных грантов.

Правила также устанавливают:

Порядок формирования реестра экспертов и работы конкурсной комиссии. Порядок проведения конкурса. Порядок предоставления краткосрочных грантов. Порядок предоставления среднесрочных и долгосрочных грантов. Порядок осуществления мониторинга реализации государственных грантов. Порядок проведения оценки эффективности государственных грантов.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане приняты новые правила ведения госреестра объектов национального культурного достояния.