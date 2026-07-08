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Право

Получение статуса беженца: внесены изменения

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 14:11 Фото: МИД РК
Приказом министра труда и социальной защиты населения от 30 июня 2026 года внесены изменения в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что беженец – иностранный гражданин, который в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой своей страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений, или лицо без гражданства, находящиеся вне страны своего постоянного места жительства или гражданской принадлежности, которые не могут или не желают вернуться в нее вследствие этих опасений.

Для получения статуса беженца лицо, ищущее убежище, в течение пяти календарных дней со дня прибытия в Казахстан или со дня, когда, находясь на территории республики, узнало о возникновении обстоятельств стать жертвой преследований по признаку расы, национальности, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям, подает лично или через уполномоченного на то представителя в местные исполнительные органы по вопросам занятости населения (МИОЗН) письменное ходатайство. К ходатайству прилагаются документы, удостоверяющие или подтверждающие личность лица, ищущего убежище.

Свидетельство выдается иностранным гражданам, лицам без гражданства, достигшим возраста восемнадцати лет, сроком на три месяца, которое подписывается руководителем МИОЗН и заверяется печатью.

Свидетельство лица, ищущего убежище, подтверждает законность пребывания на территории Республики Казахстан иностранного гражданина, лица без гражданства, ходатайствующего о признании беженцем.

При рассмотрении ходатайства с целью воссоединения семьи лицо, ищущее убежище представляет документальные доказательства, подтверждающие наличие семейных отношений.

Указывается, что собеседования с лицом, ищущим убежище и с иностранным гражданином, к которому прибыл иностранный гражданин или лицо, без гражданства с целью воссоединения семьи, проводятся раздельно для определения подлинности представленных доказательств либо их получения.

Приказ вводится в действие с 18 июля 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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