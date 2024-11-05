Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Чем будет заниматься Комитет по противодействию наркопреступности

Министерство внутренних дел РК, МВД РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 12:35 Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел приказом от 24 октября 2024 года внес изменения в некоторые приказы МВД. В частности, документом утверждено положение о Комитете по противодействию наркопреступности МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В положении говорится, что Комитет по противодействию наркопреступности (комитет) является ведомством МВД РК, осуществляющим руководство в сфере формирования и координации реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

Задачи ведомства:

  • реализация государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;
  • обеспечение межведомственной координации деятельности государственных органов и иных организаций по вопросам профилактики и противодействия наркоправонарушений;
  • предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
  • организация осуществления государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

В связи с этим комитет выполняет функции:

  • организует осуществление государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, мер противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;
  • содействует органам здравоохранения по регулированию деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и злоупотребления ими в организации медико-социальной помощи лицам с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, и обеспечении гарантии прав и свобод граждан при ее оказании;
  • осуществляет координацию, ведомственный контроль и планирование деятельности структурных подразделений комитета;
  • прогнозирует совместно с уполномоченными органами Республики Казахстан масштабы всех видов оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
  • определяет совместно с уполномоченными органами нормы потребности государства в наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах;
  • анализирует состояние и тенденции развития наркоситуации, межрегиональных источников и каналов поступления наркотиков в незаконный оборот, разрабатывает меры по их перекрытию, подготовку соответствующих информационно-аналитических материалов;
  • контролирует процесс разработки и внедрения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обладающих меньшим наркотическим воздействием, более эффективных, менее опасных по сравнению с существующими;
  • координирует работу общественных организаций, ассоциаций, деятельность которых связана с профилактикой немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;
  • координирует научные исследования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;
  • осуществляет международное сотрудничество в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;
  • осуществляет лицензирование видов деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, кроме видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в области здравоохранения;
  • вносит в соответствующие органы предложения по привлечению к ответственности физических и юридических лиц за нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регулирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • вносит в государственные органы и иные организации представления, предписания по устранению нарушений законодательства РК в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • разрабатывает и реализует совместно с уполномоченными органами государственную политику в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;
  • координирует деятельность государственных и местных исполнительных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотреблению ими, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли;
  • осуществляет государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в форме проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;
  • осуществляет межведомственную координацию деятельности государственных и иных организаций в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также региональных штабов по координации деятельности государственных органов в противодействии наркомании и наркобизнесу;
  • осуществляет в пределах своей компетенции привлечение инвестиций, технической помощи и контроль за их целевым использованием в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими в соответствии с законодательством РК;
  • анализирует и обобщает международную практику борьбы с наркоманией и наркобизнесом, осуществления государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • осуществляет мониторинг, координацию и проведение работ по выявлению и уничтожению мест произрастания и культивирования наркосодержащих растений, а также других мероприятий по перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, их аналогов и оборудования для их производства;
  • осуществляет выдачу в порядке, определяемом правительством, разрешения юридическим лицам на ввоз на территорию РК, вывоз с территории РК и транзит через территорию РК наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • осуществляет совместно с таможенными органами, органами национальной безопасности, спецподразделениями зарубежных государств работу по пресечению контрабанды и транзита наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров через территорию РК;
  • производит дознание по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами;
  • осуществляет контроль за оперативно-розыскной деятельностью по пресечению наркотрафика и незаконного оборота наркотиков на территории РК, обобщает и внедряет эффективные формы ее осуществления;
  • координирует проведение оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по задержанию лиц, совершивших преступления, а также оказывает содействие в их проведении и осуществлении иными правоохранительными и специальными государственными органами;
  • проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров;
  • осуществляет совместные научные исследования с государствами – участниками СНГ по проблемам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • осуществляет пресечение использования возможностей сети интернет для распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
  • совершенствует методы борьбы с наркоугрозой на основе современных научно-технических достижений;
  • осуществляет организацию, координацию и контроль деятельности Кинологического центра МВД (КЦ МВД), центров кинологических служб (ЦКС) департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте по эффективному использованию служебно-розыскных собак в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, раскрытии преступлений по горячим следам, обнаружении взрывчатых веществ и оружия, проведении одорологических исследований и охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;
  • формирует и ведет специальные учеты;
  • осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", иными законами РК, актами президента и правительства.

Руководство комитетом осуществляет председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Полномочия председателя комитета:

  • организует работу комитета;
  • представляет комитет в государственных органах и иных организациях Республики Казахстан и в международных отношениях по вопросам, входящим в компетенцию комитета;
  • вносит предложения министру по структуре и штатной численности комитета, а также утверждает положения о структурных подразделениях комитета;
  • представляет к назначению, освобождению и увольнению сотрудников комитета, начальника Кинологического центра МВД, а также согласно учетно-контрольной номенклатуре должностей министерства согласовывает назначение и освобождение от должностей руководителей территориальных подразделений по противодействию наркопреступности;
  • вносит руководству МВД предложения о поощрении, наложении дисциплинарных взысканий, оказании материальной помощи сотрудникам;
  • организует воспитательную работу среди сотрудников комитета, обеспечивает соблюдение ими дисциплины, законности, режима секретности и повышения профессионального уровня;
  • осуществляет прием граждан, рассматривает жалобы и заявления, принимает по ним решения;
  • принимает меры, направленные на противодействие коррупции в комитете, и несет персональную ответственность за реализацию антикоррупционных мер;
  • осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РК.

Вместе с тем указанным приказом исключено положение о Департаменте по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК.

Приказ введен в действие с 24 октября 2024 года.

Мы сообщали, что в МВД создан департамент по противодействию киберпреступности.

Читайте также

Алматы, дачи, дачные районы, частные дома, частные участки
Предоставление земельных участков под ИЖС: разработаны изменения
Элина Черногрицкая
Законодательство МВД РК Казахстан 2024 год Наркопреступность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: