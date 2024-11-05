Чем будет заниматься Комитет по противодействию наркопреступности

Министр внутренних дел приказом от 24 октября 2024 года внес изменения в некоторые приказы МВД. В частности, документом утверждено положение о Комитете по противодействию наркопреступности МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В положении говорится, что Комитет по противодействию наркопреступности (комитет) является ведомством МВД РК, осуществляющим руководство в сфере формирования и координации реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

Задачи ведомства:

реализация государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

обеспечение межведомственной координации деятельности государственных органов и иных организаций по вопросам профилактики и противодействия наркоправонарушений;

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

организация осуществления государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

В связи с этим комитет выполняет функции:

организует осуществление государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, мер противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

содействует органам здравоохранения по регулированию деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров и злоупотребления ими в организации медико-социальной помощи лицам с психическими поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, и обеспечении гарантии прав и свобод граждан при ее оказании;

осуществляет координацию, ведомственный контроль и планирование деятельности структурных подразделений комитета;

прогнозирует совместно с уполномоченными органами Республики Казахстан масштабы всех видов оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

определяет совместно с уполномоченными органами нормы потребности государства в наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах;

анализирует состояние и тенденции развития наркоситуации, межрегиональных источников и каналов поступления наркотиков в незаконный оборот, разрабатывает меры по их перекрытию, подготовку соответствующих информационно-аналитических материалов;

контролирует процесс разработки и внедрения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обладающих меньшим наркотическим воздействием, более эффективных, менее опасных по сравнению с существующими;

координирует работу общественных организаций, ассоциаций, деятельность которых связана с профилактикой немедицинского употребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;

координирует научные исследования в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

осуществляет международное сотрудничество в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

осуществляет лицензирование видов деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, кроме видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в области здравоохранения;

вносит в соответствующие органы предложения по привлечению к ответственности физических и юридических лиц за нарушение законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регулирующих оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

вносит в государственные органы и иные организации представления, предписания по устранению нарушений законодательства РК в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

разрабатывает и реализует совместно с уполномоченными органами государственную политику в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

координирует деятельность государственных и местных исполнительных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотреблению ими, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования Земли;

осуществляет государственный контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в форме проверки с посещением субъекта (объекта) контроля;

осуществляет межведомственную координацию деятельности государственных и иных организаций в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также региональных штабов по координации деятельности государственных органов в противодействии наркомании и наркобизнесу;

осуществляет в пределах своей компетенции привлечение инвестиций, технической помощи и контроль за их целевым использованием в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими в соответствии с законодательством РК;

анализирует и обобщает международную практику борьбы с наркоманией и наркобизнесом, осуществления государственного контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

осуществляет мониторинг, координацию и проведение работ по выявлению и уничтожению мест произрастания и культивирования наркосодержащих растений, а также других мероприятий по перекрытию каналов незаконной транспортировки наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, их аналогов и оборудования для их производства;

осуществляет выдачу в порядке, определяемом правительством, разрешения юридическим лицам на ввоз на территорию РК, вывоз с территории РК и транзит через территорию РК наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

осуществляет совместно с таможенными органами, органами национальной безопасности, спецподразделениями зарубежных государств работу по пресечению контрабанды и транзита наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров через территорию РК;

производит дознание по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами;

осуществляет контроль за оперативно-розыскной деятельностью по пресечению наркотрафика и незаконного оборота наркотиков на территории РК, обобщает и внедряет эффективные формы ее осуществления;

координирует проведение оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по задержанию лиц, совершивших преступления, а также оказывает содействие в их проведении и осуществлении иными правоохранительными и специальными государственными органами;

проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков и прекурсоров;

осуществляет совместные научные исследования с государствами – участниками СНГ по проблемам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

осуществляет пресечение использования возможностей сети интернет для распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

совершенствует методы борьбы с наркоугрозой на основе современных научно-технических достижений;

осуществляет организацию, координацию и контроль деятельности Кинологического центра МВД (КЦ МВД), центров кинологических служб (ЦКС) департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте по эффективному использованию служебно-розыскных собак в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, раскрытии преступлений по горячим следам, обнаружении взрывчатых веществ и оружия, проведении одорологических исследований и охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;

формирует и ведет специальные учеты;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законом "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", иными законами РК, актами президента и правительства.

Руководство комитетом осуществляет председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Полномочия председателя комитета:

организует работу комитета;

представляет комитет в государственных органах и иных организациях Республики Казахстан и в международных отношениях по вопросам, входящим в компетенцию комитета;

вносит предложения министру по структуре и штатной численности комитета, а также утверждает положения о структурных подразделениях комитета;

представляет к назначению, освобождению и увольнению сотрудников комитета, начальника Кинологического центра МВД, а также согласно учетно-контрольной номенклатуре должностей министерства согласовывает назначение и освобождение от должностей руководителей территориальных подразделений по противодействию наркопреступности;

вносит руководству МВД предложения о поощрении, наложении дисциплинарных взысканий, оказании материальной помощи сотрудникам;

организует воспитательную работу среди сотрудников комитета, обеспечивает соблюдение ими дисциплины, законности, режима секретности и повышения профессионального уровня;

осуществляет прием граждан, рассматривает жалобы и заявления, принимает по ним решения;

принимает меры, направленные на противодействие коррупции в комитете, и несет персональную ответственность за реализацию антикоррупционных мер;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РК.

Вместе с тем указанным приказом исключено положение о Департаменте по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК.

Приказ введен в действие с 24 октября 2024 года.

Мы сообщали, что в МВД создан департамент по противодействию киберпреступности.