Чем будет заниматься Комитет по координации профилактической работы: утверждено положение
Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 8 декабря 2025 года утвердил Положение о Комитете по координации профилактической работы МВД РК, сообщает Zakon.kz.
"Комитет по координации профилактической работы Министерства внутренних дел Республики Казахстан является ведомством МВД, осуществляющим организационно-методическое сопровождение и координацию профилактики правонарушений", –говорится в документе.
Задачи ведомства:
- реализация государственной политики в области профилактики правонарушений;
- анализ состояния преступности, причин и условий, способствующих ее совершению, подготовка аналитических и прогнозных материалов, совершенствование профилактической деятельности;
- мониторинг и оценка эффективности проводимых службами МВД профилактических мероприятий, подготовка предложений по их совершенствованию;
- координация взаимодействия между подразделениями МВД с другими государственными органами в вопросах профилактики правонарушений.
В рамках поставленных задач Комитет выполняет следующие функции:
- оценка результативности профилактических программ и мероприятий;
- подготовка предложений по повышению эффективности мер предупреждения правонарушений;
- организация научных, социологических и аналитических исследований по вопросам профилактики правонарушений и факторов преступности;
- использование цифровых систем, автоматизированных аналитических платформ и технологий прогнозирования криминогенных рисков;
- разработка рекомендаций по улучшению профилактической работы на основе выявленных данных и тенденций;
- контроль исполнения профилактических программ, планов и мероприятий, проводимых структурными подразделениями МВД и территориальными департаментами полиции, Комитетом уголовно-исполнительной системы, Национальной гвардией.
- сбор и анализ информаций о результативности профилактической деятельности и влиянии профилактических мер на состояние и динамику преступности;
- анализ профилактических мероприятий, выявление неэффективных методов и мер профилактики правонарушений;
- устранение условий, препятствующих достижению необходимых результатов, включая организационные, методические и ресурсные факторы;
- разработка рекомендаций по корректировке, совершенствованию и оптимизации профилактических программ;
- формирование единых критериев оценки эффективности профилактических мероприятий и их внедрение в деятельность органов внутренних дел;
- составление аналитических обзоров о качестве и результативности профилактических мер;
- выработка предложений по корректировке профилактических программ, перераспределению ресурсов и внедрению новых подходов;
- обобщение передовых практик профилактики правонарушений и их масштабирование;
- обеспечение согласованности действий подразделений и служб МВД, территориальных органов внутренних дел при реализации профилактических мероприятий;
- контроль и согласование программных документов, связанных с профилактикой правонарушений;
- обмен служебной информацией, отчетами и аналитическими материалами между подразделениями;
- обеспечение взаимодействия государственных органов и организаций по вопросам предупреждения правонарушений;
- проведение межведомственных совещаний, координационных советов, круглых столов и рабочих групп по актуальным вопросам профилактики;
- осуществлять иные функции по вопросам профилактики правонарушений в соответствии с законодательством РК.
Руководит Комитетом председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.
Определены полномочия председателя Комитета:
- организует работу Комитета;
- представляет Комитет в государственных органах и иных организациях РК и в международных отношениях по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- вносит предложения министру по структуре и штатной численности Комитета, а также утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
- согласовывает назначение и освобождение от должностей руководителей территориальных подразделений по координации профилактической работы;
- в пределах своей компетенции и в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскания, а также вносит предложения о поощрении, наложении дисциплинарных взысканий, оказании материальной помощи сотрудникам;
- организует воспитательную работу среди сотрудников Комитета, обеспечивает соблюдение ими дисциплины, законности, режима секретности и повышения профессионального уровня;
- осуществляет прием граждан, рассматривает жалобы и заявления, принимает по ним решения;
- принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Комитете и несет персональную ответственность за реализацию антикоррупционных мер;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РК.
Приказ введен в действие с 8 декабря 2025 года.
Мы сообщали, что в конце октября в структуре МВД появилось новое ведомство – Комитет по координации профилактической работы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript