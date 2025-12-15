Чем будет заниматься Комитет по координации профилактической работы: утверждено положение

Министр внутренних дел приказом от 8 декабря 2025 года утвердил Положение о Комитете по координации профилактической работы МВД РК, сообщает Zakon.kz.

"Комитет по координации профилактической работы Министерства внутренних дел Республики Казахстан является ведомством МВД, осуществляющим организационно-методическое сопровождение и координацию профилактики правонарушений", – говорится в документе.

Задачи ведомства:

реализация государственной политики в области профилактики правонарушений;

анализ состояния преступности, причин и условий, способствующих ее совершению, подготовка аналитических и прогнозных материалов, совершенствование профилактической деятельности;

мониторинг и оценка эффективности проводимых службами МВД профилактических мероприятий, подготовка предложений по их совершенствованию;

координация взаимодействия между подразделениями МВД с другими государственными органами в вопросах профилактики правонарушений.

В рамках поставленных задач Комитет выполняет следующие функции:

оценка результативности профилактических программ и мероприятий;

подготовка предложений по повышению эффективности мер предупреждения правонарушений;

организация научных, социологических и аналитических исследований по вопросам профилактики правонарушений и факторов преступности;

использование цифровых систем, автоматизированных аналитических платформ и технологий прогнозирования криминогенных рисков;

разработка рекомендаций по улучшению профилактической работы на основе выявленных данных и тенденций;

контроль исполнения профилактических программ, планов и мероприятий, проводимых структурными подразделениями МВД и территориальными департаментами полиции, Комитетом уголовно-исполнительной системы, Национальной гвардией.

сбор и анализ информаций о результативности профилактической деятельности и влиянии профилактических мер на состояние и динамику преступности;

анализ профилактических мероприятий, выявление неэффективных методов и мер профилактики правонарушений;

устранение условий, препятствующих достижению необходимых результатов, включая организационные, методические и ресурсные факторы;

разработка рекомендаций по корректировке, совершенствованию и оптимизации профилактических программ;

формирование единых критериев оценки эффективности профилактических мероприятий и их внедрение в деятельность органов внутренних дел;

составление аналитических обзоров о качестве и результативности профилактических мер;

выработка предложений по корректировке профилактических программ, перераспределению ресурсов и внедрению новых подходов;

обобщение передовых практик профилактики правонарушений и их масштабирование;

обеспечение согласованности действий подразделений и служб МВД, территориальных органов внутренних дел при реализации профилактических мероприятий;

контроль и согласование программных документов, связанных с профилактикой правонарушений;

обмен служебной информацией, отчетами и аналитическими материалами между подразделениями;

обеспечение взаимодействия государственных органов и организаций по вопросам предупреждения правонарушений;

проведение межведомственных совещаний, координационных советов, круглых столов и рабочих групп по актуальным вопросам профилактики;

осуществлять иные функции по вопросам профилактики правонарушений в соответствии с законодательством РК.

Руководит Комитетом председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Определены полномочия председателя Комитета:

организует работу Комитета;

представляет Комитет в государственных органах и иных организациях РК и в международных отношениях по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

вносит предложения министру по структуре и штатной численности Комитета, а также утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;

согласовывает назначение и освобождение от должностей руководителей территориальных подразделений по координации профилактической работы;

в пределах своей компетенции и в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскания, а также вносит предложения о поощрении, наложении дисциплинарных взысканий, оказании материальной помощи сотрудникам;

организует воспитательную работу среди сотрудников Комитета, обеспечивает соблюдение ими дисциплины, законности, режима секретности и повышения профессионального уровня;

осуществляет прием граждан, рассматривает жалобы и заявления, принимает по ним решения;

принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Комитете и несет персональную ответственность за реализацию антикоррупционных мер;

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РК.

Приказ введен в действие с 8 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в конце октября в структуре МВД появилось новое ведомство – Комитет по координации профилактической работы.