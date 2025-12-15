#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Право

Чем будет заниматься Комитет по координации профилактической работы: утверждено положение

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 08:50 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел приказом от 8 декабря 2025 года утвердил Положение о Комитете по координации профилактической работы МВД РК, сообщает Zakon.kz.
"Комитет по координации профилактической работы Министерства внутренних дел Республики Казахстан является ведомством МВД, осуществляющим организационно-методическое сопровождение и координацию профилактики правонарушений", –говорится в документе.

Задачи ведомства:

  • реализация государственной политики в области профилактики правонарушений;
  • анализ состояния преступности, причин и условий, способствующих ее совершению, подготовка аналитических и прогнозных материалов, совершенствование профилактической деятельности;
  • мониторинг и оценка эффективности проводимых службами МВД профилактических мероприятий, подготовка предложений по их совершенствованию;
  • координация взаимодействия между подразделениями МВД с другими государственными органами в вопросах профилактики правонарушений.

В рамках поставленных задач Комитет выполняет следующие функции:

  • оценка результативности профилактических программ и мероприятий;
  • подготовка предложений по повышению эффективности мер предупреждения правонарушений;
  • организация научных, социологических и аналитических исследований по вопросам профилактики правонарушений и факторов преступности;
  • использование цифровых систем, автоматизированных аналитических платформ и технологий прогнозирования криминогенных рисков;
  • разработка рекомендаций по улучшению профилактической работы на основе выявленных данных и тенденций;
  • контроль исполнения профилактических программ, планов и мероприятий, проводимых структурными подразделениями МВД и территориальными департаментами полиции, Комитетом уголовно-исполнительной системы, Национальной гвардией.
  • сбор и анализ информаций о результативности профилактической деятельности и влиянии профилактических мер на состояние и динамику преступности;
  • анализ профилактических мероприятий, выявление неэффективных методов и мер профилактики правонарушений;
  • устранение условий, препятствующих достижению необходимых результатов, включая организационные, методические и ресурсные факторы;
  • разработка рекомендаций по корректировке, совершенствованию и оптимизации профилактических программ;
  • формирование единых критериев оценки эффективности профилактических мероприятий и их внедрение в деятельность органов внутренних дел;
  • составление аналитических обзоров о качестве и результативности профилактических мер;
  • выработка предложений по корректировке профилактических программ, перераспределению ресурсов и внедрению новых подходов;
  • обобщение передовых практик профилактики правонарушений и их масштабирование;
  • обеспечение согласованности действий подразделений и служб МВД, территориальных органов внутренних дел при реализации профилактических мероприятий;
  • контроль и согласование программных документов, связанных с профилактикой правонарушений;
  • обмен служебной информацией, отчетами и аналитическими материалами между подразделениями;
  • обеспечение взаимодействия государственных органов и организаций по вопросам предупреждения правонарушений;
  • проведение межведомственных совещаний, координационных советов, круглых столов и рабочих групп по актуальным вопросам профилактики;
  • осуществлять иные функции по вопросам профилактики правонарушений в соответствии с законодательством РК.

Руководит Комитетом председатель, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление им своих полномочий.

Определены полномочия председателя Комитета:

  • организует работу Комитета;
  • представляет Комитет в государственных органах и иных организациях РК и в международных отношениях по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
  • вносит предложения министру по структуре и штатной численности Комитета, а также утверждает положения о структурных подразделениях Комитета;
  • согласовывает назначение и освобождение от должностей руководителей территориальных подразделений по координации профилактической работы;
  • в пределах своей компетенции и в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные взыскания, а также вносит предложения о поощрении, наложении дисциплинарных взысканий, оказании материальной помощи сотрудникам;
  • организует воспитательную работу среди сотрудников Комитета, обеспечивает соблюдение ими дисциплины, законности, режима секретности и повышения профессионального уровня;
  • осуществляет прием граждан, рассматривает жалобы и заявления, принимает по ним решения;
  • принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Комитете и несет персональную ответственность за реализацию антикоррупционных мер;
  • осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством РК.

Приказ введен в действие с 8 декабря 2025 года.

Мы сообщали, что в конце октября в структуре МВД появилось новое ведомство – Комитет по координации профилактической работы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности
09:46, Сегодня
Уточнен перечень экологически опасных видов деятельности
Комитет по координации профилактической работы создан в МВД
11:58, 13 ноября 2025
Комитет по координации профилактической работы создан в МВД
Чем будет заниматься Комитет по противодействию наркопреступности
12:35, 05 ноября 2024
Чем будет заниматься Комитет по противодействию наркопреступности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: