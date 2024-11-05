Какие символы и элементы можно использовать в региональной символике: утверждены правила
Так, говорится, что разработка проекта основывается на принципах:
- укрепления общественного согласия и общенационального единства;
- соблюдения геральдических знаков;
- учета национальных традиций, исторических, культурных, природных, географических, социально-экономических особенностей региона.
При разработке проекта запрещается использование изображения Государственного флага и Государственного герба РК, а также изображение религиозных, родовых и племенных знаков.
При разработке проекта учитываются:
- проект является новой работой, ранее не использовавшейся и определяющей своей спецификой создание будущего направления развития местности;
- проект имеет визуальную составляющую, объемное изображение или модель, с четким рельефом;
- в проекте официальные наименования, надписи и другой текст излагаются на казахском языке;
- при разработке проекта не допускается нарушение авторских прав или смежных прав, плагиат.
Автором проекта признаются граждане РК. В случае создания проекта несколькими физическими лицами все они считаются его авторами (соавторами).
При разработке проекта допускается использование национально-этнографических элементов (орнаментов).
Конкурс на разработку проекта включает следующие этапы:
- размещение местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы объявления о начале приема заявлений на участие в конкурсе;
- представление заявлений для участия в конкурсе;
- рассмотрение проектов местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы на соответствие требованиям правил;
- проведение среди населения области, города республиканского значения, столицы общественных обсуждений по проектам;
- рассмотрение проектов экспертным советом;
- утверждение проекта маслихатом.
Объявление о начале приема заявлений на участие в конкурсе размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее чем за три месяца до завершения конкурса.
Заявление на участие в конкурсе принимается на казахском и русском языках и содержит описание проекта.
Срок рассмотрения заявлений местным исполнительным органом составляет 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов.
Проекты, представленные на конкурс, отбираются с учетом национальных ценностей и традиций, культурных, туристических, исторических, географических, политических и социально-экономических особенностей республики.
При несоответствии проекта требованиям правил местным исполнительным органом выносится мотивированный отказ в принятии заявления.
Заявителю направляется уведомление с приложением предварительного решения об отказе в приеме заявления в срок не позднее чем за пять рабочих дней до его подписания.
Заявителем предоставляется возражение к предварительному решению об отказе в приеме заявления в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.
Со дня окончания срока рассмотрения заявки в течение одного месяца для проектов проводятся общественные обсуждения.
Информация о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы.
Результаты общественных обсуждений оформляются протоколом.
Проекты, набравшие наибольшее количество голосов со дня завершения общественного обсуждения, рассматриваются на заседании экспертного совета в течение 25 рабочих дней.
Заключение экспертного совета оформляется протоколом.
Проекты, получившие положительное заключение, утверждаются решением маслихатов в течение 15 рабочих дней.
Допускается использование региональной символики:
- на культурных, массовых, спортивных, образовательных, религиозных мероприятиях местного уровня;
- в товарных знаках, эмблеме (символике) неправительственных организаций, общественных объединений, частных учреждений и субъектов предпринимательства, одежде (специальной и спортивной одежде);
- на юбилейных медалях и благодарственных письмах, поздравительных и сувенирных изделиях, наградах, присуждаемых почетным гражданам области, города республиканского значения, столицы.
Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.