Какие символы и элементы можно использовать в региональной символике: утверждены правила

Министр культуры и информации приказом от 30 октября 2024 года утвердил Правила разработки проекта региональной символики, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что разработка проекта основывается на принципах:

укрепления общественного согласия и общенационального единства;

соблюдения геральдических знаков;

учета национальных традиций, исторических, культурных, природных, географических, социально-экономических особенностей региона.

При разработке проекта запрещается использование изображения Государственного флага и Государственного герба РК, а также изображение религиозных, родовых и племенных знаков.

При разработке проекта учитываются:

проект является новой работой, ранее не использовавшейся и определяющей своей спецификой создание будущего направления развития местности;

проект имеет визуальную составляющую, объемное изображение или модель, с четким рельефом;

в проекте официальные наименования, надписи и другой текст излагаются на казахском языке;

при разработке проекта не допускается нарушение авторских прав или смежных прав, плагиат.

Автором проекта признаются граждане РК. В случае создания проекта несколькими физическими лицами все они считаются его авторами (соавторами).

При разработке проекта допускается использование национально-этнографических элементов (орнаментов).

Конкурс на разработку проекта включает следующие этапы:

размещение местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы объявления о начале приема заявлений на участие в конкурсе;

представление заявлений для участия в конкурсе;

рассмотрение проектов местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы на соответствие требованиям правил;

проведение среди населения области, города республиканского значения, столицы общественных обсуждений по проектам;

рассмотрение проектов экспертным советом;

утверждение проекта маслихатом.

Объявление о начале приема заявлений на участие в конкурсе размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее чем за три месяца до завершения конкурса.

Заявление на участие в конкурсе принимается на казахском и русском языках и содержит описание проекта.

Срок рассмотрения заявлений местным исполнительным органом составляет 15 рабочих дней со дня окончания срока приема документов.

Проекты, представленные на конкурс, отбираются с учетом национальных ценностей и традиций, культурных, туристических, исторических, географических, политических и социально-экономических особенностей республики.

При несоответствии проекта требованиям правил местным исполнительным органом выносится мотивированный отказ в принятии заявления.

Заявителю направляется уведомление с приложением предварительного решения об отказе в приеме заявления в срок не позднее чем за пять рабочих дней до его подписания.

Заявителем предоставляется возражение к предварительному решению об отказе в приеме заявления в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

Со дня окончания срока рассмотрения заявки в течение одного месяца для проектов проводятся общественные обсуждения.

Информация о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений размещается на интернет-ресурсе местного исполнительного органа области, города республиканского значения, столицы.

Результаты общественных обсуждений оформляются протоколом.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов со дня завершения общественного обсуждения, рассматриваются на заседании экспертного совета в течение 25 рабочих дней.

Заключение экспертного совета оформляется протоколом.

Проекты, получившие положительное заключение, утверждаются решением маслихатов в течение 15 рабочих дней.

Допускается использование региональной символики:

на культурных, массовых, спортивных, образовательных, религиозных мероприятиях местного уровня;

в товарных знаках, эмблеме (символике) неправительственных организаций, общественных объединений, частных учреждений и субъектов предпринимательства, одежде (специальной и спортивной одежде);

на юбилейных медалях и благодарственных письмах, поздравительных и сувенирных изделиях, наградах, присуждаемых почетным гражданам области, города республиканского значения, столицы.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.