Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению телерадиоканалов: внесены изменения

Приказом министра культуры и информации от 30 октября 2024 год внесены изменения в правила оказания государственных услуг в области информации, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственная услуга "Выдача лицензии для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов" оказывается Комитетом информации Министерства культуры и информации РК (услугодатель).

Для получения госуслуги физические и юридические лица, осуществляющие деятельность предоставления услуг в области масс-медиа на территории республики, направляют в комитет через веб-портал электронного правительства www.egov.kz, www.elicense.kz заявление, а также документы, указанные в перечне основных требований к оказанию государственной услуги.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием, регистрацию и передает на исполнение ответственному структурному подразделению.

Сотрудник ответственного структурного подразделения комитета в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет содержание заявления и полноту представленных документов, а также предоставленную квитанцию на правильность заполнения реквизитов.

При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в указанные сроки готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в форме электронного документа, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя или его заместителей уполномоченного органа и направляет заявителю в личный кабинет портала.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги комитет уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления возможности выразить позицию по предварительному решению.

Комитет уведомляет заявителя о заслушивании не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель выдает лицензию для занятия деятельностью по распространению теле-, радиоканалов либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Рассмотрение жалобы на решение, действия (бездействия) услугодателя по вопросам оказания государственной услуги производится должностным лицом, вышестоящим уполномоченным органом в области масс-медиа, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба подается услугодателю или должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуется, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет благоприятный административный акт, совершит административное действие, полностью удовлетворяющее требованиям, указанным в жалобе.

Если иное не предусмотрено законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Приказ вводится в действие с 15 ноября 2024 года.

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