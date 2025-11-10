#Народный юрист
#Казахмыс
Новости спорта
Право

Минздрав пересмотрел критерии высокотехнологичной медицинской помощи

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 09:33 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения приказом от 1 ноября 2025 года утвердила в новой редакции Критерии определения видов высокотехнологичной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень критериев добавили "Сложность".

Весовой коэффициент "сложности" составляет 0,5 и определяется по следующей шкале:

  • технология отличается высокой сложностью выполнения и требуют исключительных навыков (например, симультанные, комбинированные или реконструктивные операции). Дополнительно учитываются анатомо-физиологические особенности пациента (применение технологии у детей неонатального возраста), требующие использования специализированного оборудования, адаптированного к особенностям тканей и органов. Такие операции имеют высокий риск осложнений и требуют тщательного планирования;
  • технологии, имеющие среднюю степень сложности, которые включают несколько этапов и требуют высокого уровня подготовки хирурга и медицинского персонала. Операции могут быть комбинированными или реконструктивными, но проводятся у детей и взрослых пациентов без сложных анатомических или физиологических особенностей;
  • технология имеет низкую степень сложности выполнения (например, плановые операции) и проводятся в стандартных условиях с использованием базового хирургического оборудования. Эти операции обычно одноэтапные и имеют низкий уровень риска для пациента;
  • технологии, которые не предполагают сложности, включают в себя очень простые процедуры, проводимые в амбулаторных условиях. Они не требуют специальной подготовки и могут выполняться быстро, с использованием минимального количества ресурсов.

Также пересмотрены весовые коэффициенты других критериев.

Весовой коэффициент по критерию "инновационность (новизна)" снижен с 0,2 до 01 и определяется по шкале:

  • технология применяется в мире менее 5 лет;
  • технология применяется в мире 5-10 лет;
  • технология применяется в мире более 10 лет;
  • технология применяется в мире более 15 лет.

Весовой коэффициент по критерию "ресурсоемкость" уменьшен с 0,4 до 0,3 и зависит от следующих параметров:

  • применение технологии требует дорогостоящих лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники, значительных трудовых и временных затрат;
  • применение технологии требует дорогостоящих лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники;
  • применение технологии требует значительных трудовых и временных затрат;
  • применение технологии не требует дорогостоящих лекарственных средств, медицинских изделий, медицинской техники, не требует значительных трудовых и временных затрат.

Весовой коэффициент по критерию "уникальность" уменьшен с 0,4 до 0,1 и рассчитывается по шкале:

  • технология не имеет аналогов и (или) альтернативных методов лечения в Казахстане
  • технология превосходит по эффективности существующие в Казахстане аналоги и (или) альтернативные методы лечения;
  • технология сопоставима по эффективности с существующими в Казахстане аналогами и (или) альтернативными методами лечения;
  • технология уступает по эффективности существующим в Казахстане аналогам и (или) альтернативным методам лечения.

Приказ вводится в действие с 18 ноября 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие виды высокотехнологичной медицинской помощи получат казахстанцы
11:00, 06 ноября 2024
Какие виды высокотехнологичной медицинской помощи получат казахстанцы
Минздрав обновил правила расследований при оказании медпомощи
10:06, 04 ноября 2025
Минздрав обновил правила расследований при оказании медпомощи
Требования к медицинским информационным системам обновили в Казахстане
11:16, 06 марта 2025
Требования к медицинским информационным системам обновили в Казахстане
tiktok yandex instagram google telegram
